La tendance du coliving : Ecla ouvre deux nouvelles résidences étudiantes à Bordeaux et à Lille

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Après avoir ouvert plusieurs adresses à Paris et proche de Genève, Ecla va lancer deux nouvelles résidences étudiantes premium en coliving à Lille et Bordeaux pour la rentrée 2026. En mêlant espaces partagés et studios privés, ces lieux de vie permettent aux étudiants et jeunes actifs de profiter de nombreux services, dont des laveries, salles de sport, cinémas ou salles de coworking.

Des résidences étudiantes en coliving

Un juste milieu entre la vie solitaire et la colocation en appartement ? Les résidences nouvelle génération Ecla vous permettent d’avoir un studio ou une chambre meublée rien qu’à vous, tout en partageant une grande maison habitée par d’autres étudiants. Ainsi, chacun peut trouver l’équilibre qui lui convient entre vie intime et vie sociale. Une alternative qui séduit de plus en plus les jeunes, à la fois soucieux de garder leur indépendance et de s’ouvrir aux personnes provenant des quatre coins du monde.

Située à Paris et à Genève, Ecla s’installe désormais à Bordeaux et à Lille. L’occasion, pour les étudiants locataires, de profiter de ses nombreux services premium, dont des espaces de coworking, une bibliothèque, une salle de sport Fitness, un terrain de padel, un karaoké, des salles de cinéma, un bar ou un sauna sur un rooftop où se retrouver entre amis, mais aussi une cuisine et une laverie partagées.

Une nouvelle adresse à Bordeaux…

Dès le mois d’août 2026, la future résidence étudiante en coliving Ecla Bordeaux proposera 495 nouveaux studios ou chambres premium en colocation entièrement meublés et équipés. Ses espaces modernes et sécurisés permettent aux arrivants de poser leurs valises et d’aménager facilement. Toutes les charges sont comprises dans le loyer, avec accès direct à l’eau chaude et froide, l’électricité, le chauffage et le Wi-Fi (voir les tarifs sur ecla.com).

Située à Gradignan, cette résidence étudiante dispose par ailleurs d’un emplacement stratégique entre les campus universitaires de Bordeaux, Talence et Pessac accessibles en moins de 20 minutes à pied ou en tramway. Une application mobile vous permet également de vous tenir au courant de la vie au sein de la résidence en coliving, en vous inscrivant aux événements avec d’autres étudiants ou en réservant certains espaces premium pour profiter d’une séance de cinéma, d’une salle de réunion ou d’un cours de sport.

Et à Lille

Le mois d’août 2026 verra aussi éclore la résidence étudiante Ecla Lille Lomme, qui ouvrira ses portes au cœur du Campus Jacques Delors. Là aussi, les nouveaux lillois pourront emménager dans 628 logements neufs : chambre premium, mini studio, studio ou T2 spacieux (voir les tarifs sur ecla.com). Située dans la rue du Grand Brut à Lomme, cette adresse vous permettra de rejoindre facilement les grandes universités et écoles de la ville grâce aux lignes de métro et de bus.

Avec des loyers comprenant toutes les charges, vous n’aurez pas non plus le souci de chercher une salle de sport ou une laverie. Tout se trouvera sur place : vous pourrez faire des séances de fitness, faire une lessive ou travailler en bibliothèque à toute heure de la journée, seuls ou accompagnés des autres étudiants de cette résidence. Une toute nouvelle vie étudiante se dessine dans cette résidence en coliving !

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Image à la une : © Ecla