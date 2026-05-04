Loyers en hausse, offre locative en chute libre (-67 %) : Paris face à une crise du logement historique

Moins d’appartements disponibles à la location, des loyers qui grimpent, et des habitants qui fuient peu à peu vers la banlieue… autant de facteurs qui alimentent une crise du logement sans précédent. Alors, la capitale est-elle au bord de l’asphyxie ?

Des loyers qui grimpent plus vite que l’inflation

Ah Paris… ses théâtres, sa gastronomie qui fait saliver le monde entier, ses balades le long de la Seine au coucher du soleil. Une carte postale qui fait toujours rêver. Mais derrière ce décor idyllique, une réalité bien moins romantique s’impose : sur un an, les loyers ont augmenté de 3,5 % à Paris, contre 2,5 % à l’échelle nationale, selon les dernières données du site SeLoger.

Un écart qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui sur l’année, fait une sacrée différence dans le porte-monnaie. D’autant que dans le même temps, l’inflation se limite à 1,9 %. Le résultat est sans appel : louer dans la capitale coûte désormais une petite fortune. Pour un appartement de 50 m², comptez en moyenne 1 662 € hors charges à Paris (soit 33,24 €/m²), contre 858 € en France. Quasiment le double ! De quoi faire réfléchir même les amoureux de la Ville Lumière.

Moins de biens, toujours plus de candidats

Le cœur du problème ? Un déséquilibre flagrant entre l’offre et la demande. À Paris, le nombre de logements à louer a chuté de 15 % en un an et de 67 % depuis 2021. Moins de biens, toujours plus de candidats : les visites s’enchaînent et trouver un appartement relève du véritable parcours du combattant.

Malgré les intentions du maire Emmanuel Grégoire, la situation ne s’améliore pas. En cause aussi : l’accès à la propriété, freiné par la hausse des taux (3,23 % début 2026). Faute de pouvoir acheter, les ménages restent locataires, ce qui accentue encore plus la tension.

Paris se vide…

Face à cette spirale, certains Parisiens font un choix radical : partir. Selon les données de l’Insee, la capitale perd des habitants chaque année depuis plus d’une décennie. Rien qu’en 2025, 18 000 personnes ont quitté Paris. Résultat : la population parisienne est passée de 2,26 millions en 2010 à 2,08 millions en 2025, et pourrait continuer de diminuer dans les années à venir. Ironie de l’histoire : si Paris perd des habitants, sa région, elle, attire plus que jamais. L’Île-de-France a gagné plus de 45 000 habitants en un an, atteignant près de 12,6 millions début 2026. Les départements comme la Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne profitent particulièrement de cet exode. Le compromis idéal ? Quitter Paris… sans vraiment s’en éloigner. Un pied hors du périph’, mais toujours non loin d’un métro ou d’un RER.

Alors qu’en parallèle, en 2025, près de 50 millions de touristes ont arpenté les rues de la capitale et de sa région, soit une légère hausse de 1 % sur un an, Paris continue de briller à l’international. Mais cette dynamique contraste de plus en plus avec le quotidien de ses habitants, confrontés à des loyers toujours plus élevés et à une offre de logements en chute libre. Une réalité qui pose une question simple : Paris est-elle en train de devenir une ville-musée, admirée de tous, mais progressivement inaccessible à ceux qui la font vivre au quotidien ?

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