Inspiré par Bob Sinclar, DJ Baguette va mixer dans des boulangeries parisiennes

DJ Baguette débarque dans les boulangeries de Paris après avoir sillonné celles de nos régions pour faire danser la France ! Après avoir mixé dans les petits villages, il posera ses platines dans la capitale les 6 mai et 21 juin prochains avec des sets qui promettent de vous faire bouger. Portrait d’un phénomène devenu viral.

DJ Baguette, le phénomène inspiré par Bob Sinclar

Quelques habitués, l’odeur du pain chaud, une vitrine garnie de viennoiseries… À première vue, rien ne distingue cette boulangerie de quartier d’une autre. Pourtant, derrière le comptoir, DJ Baguette enchaîne les sets… au milieu des croissants et des pains aux raisins. Derrière ce pseudo décalé se cache Dorian Gamon, un DJ originaire de la Drôme. À 29 ans, il s’est lancé un défi un peu fou : parcourir la France pour « dépoussiérer la boulangerie ».

Tout commence lorsqu’il découvre une vidéo de Bob Sinclar mixant dans une boulangerie parisienne. Le déclic est immédiat : il décide de pousser le concept plus loin et de l’emmener sur les routes de France, dans nos villages de campagne. Objectif : recréer du lien là où il se perd.

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Le DJ qui mixe au milieu des croissants

Le principe est simple, mais il cartonne ! Sur les réseaux sociaux, les vidéos cumulent déjà plusieurs millions de vues. Baguette à la main, les clients se laissent aller à quelques pas de danse : des scènes improbables, devenues virales. Les boulangeries se transforment en mini-clubs éphémères. L’idée fait mouche.

Après une tournée de 39 boulangeries, 27 départements et 12 régions traversées en 2025, DJ Baguette poursuit sa route en 2026. Depuis le début de l’année, il a déjà visité 22 boulangeries et prévoit deux passages à Paris les 6 mai et 21 juin prochains.

Pourquoi DJ Baguette mise sur les boulangeries

Ce n’est pas un hasard si Dorian a choisi les boulangeries. Pour lui, elles incarnent un lieu de vie essentiel, un point de rencontre intergénérationnel : « on s’y croise, on y échange, on y entretient du lien social ». À travers ses sets, DJ Baguette cherche à attirer une clientèle plus jeune, souvent éloignée des commerces de proximité. Une manière festive et efficace de rappeler l’importance de ces lieux, cœur battant de nos villes et villages dans une époque ultra-connectée, tout en redonnant de la visibilité à un savoir-faire bien français.

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Rendez-vous dans deux boulangeries de Paris

De Noirmoutier à Canet-en-Roussillon, en passant par Saint-Amand-Montrond, le DJ enchaîne les escales. Dans les boutiques qui l’accueillent, l’ambiance est électrique : les clients dansent, les commerçants jouent le jeu, et les ventes… décollent. Un vrai coup de pouce pour ces artisans parfois confrontés à des défis économiques. Fort de cet engouement, le DJ voit désormais plus grand et s’invite pour la première fois à Paris.

Deux dates sont déjà annoncées : le 6 mai au Grenier de Félix, dans le 15ème arrondissement, et le 21 juin, jour de la Fête de la musique, à Pépite Boulangerie, dans le 11ème. Inspiré par une performance de Bob Sinclar, DJ Baguette a su transformer une idée insolite en véritable phénomène. En animant les boulangeries aux quatre coins de la France, il redonne vie à ces lieux du quotidien. Désormais, c’est à Paris que DJ Baguette va faire danser les foules.

DJ Baguette mixe dans les boulangeries parisiennes

Le 6 mai 2026 au Grenier de Félix, 64 Av. Félix Faure 75015 Paris

Le 21 juin 2026 à Pépite Boulangerie, 195 Bd Voltaire 75011 Paris

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