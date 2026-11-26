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Ah, le petit kawa du matin, du midi ou même du soir (oui oui !), c’est souvent tout un rituel et chacun a le sien ! Certains aiment savourer leur espresso debout au comptoir, avant de se ruer dans le métro pour attaquer leur journée, d’autres se posent en terrasse le midi, après une vraie pause déjeuner, en laissant leur tasse de café fumant refroidir doucement avant de le déguster à petites gorgées, d’autres encore ne peuvent pas s’en passer dès la sonnerie du réveil, pour se plonger dans un mug débordant de café allongé, avec une capsule café soigneusement sélectionnée, histoire d’émerger. Quelque soit votre rituel à vous, il y en a pour tous les goûts ! Et tout a commencé à Paris, il y a bien longtemps…

Le café et les Parisiens, une tradition bien ancrée

Depuis quand date cette passion pour le café dans la capitale ? Accrochez-vous bien : les tout premiers cafés datent du XVIIe siècle, pas moins ! Ce breuvage « exotique » fut introduit à la cour de Louis XIV par des marchands vénitiens. Le roi impose la tendance, la cour suit, et le café devient presque un art de vivre à la française. Les établissements servant du café deviennent des lieux de rencontre pour la haute société parisienne, et ne seront plus jamais détrônés ! D’ailleurs, certains cafés comme Le Procope (fondé en 1686), Les Deux Magots ou encore le Café de Flore font partie des plus anciens cafés de Paris et sont aujourd’hui de véritables institutions, et le café, l’un des emblèmes de la Ville Lumière.

Les plus curieux auront le plaisir de découvrir des photos à la terrasse des cafés parisiens en 1900. Depuis cette époque, les terrasses ne cessent de pulluler, pour la plus grande joie des adeptes d’une bonne tasse de café à toute heure de la journée.

Dosettes ou machine à grains, à chacun son café

À la maison, le café reste un petit plaisir autour duquel certains aiment installer un vrai rituel de dégustation : on choisit son mug préféré, on prend son temps, on l’accompagne d’une pâtisserie ou d’une bonne lecture… Mais le vrai souci de tout amateur de café, c’est surtout la façon dont il est fait : avec l’arrivée foudroyante des dosettes sur le marché, chaque foyer ou presque s’est vu équipé d’une machine à procurer sa dose de caféine préférée au quotidien, en quelques minutes à peine.

Mais le café en grains fait de la résistance et aujourd’hui, on peut facilement trouver des cafés spécialisés, avec ses cafés venus des 4 coins de la planète (Amérique du Sud, Afrique, Asie…) et ses baristas qui créent des latte, macchiato et autres ristretto avec quelques grains bien torréfiés. Pour un café corsé, on opte pour la variété robusta, et pour une boisson plus douce, l’arabica est le choix idéal.

La pause café : une tendance en évolution

Le café s’invite partout à Paris, même au musée ! Même s’il ne reste plus que 1410 cafés dans la capitale aujourd’hui, le café reste un emblème, l’incontournable pour les touristes de passage : se poser en terrasse avec un café et un croissant reste un cliché qui a encore de beaux jours devant lui ! Pourtant, on voit fleurir de plus en plus de coffee shops, ces établissements exclusivement dédiés au grain de café, et qui promettent un breuvage de qualité supérieure au simple espresso servi dans un café traditionnel. Une évolution qui répond aux plus exigeants des consommateurs, mais qui ne devrait pas faire trop d’ombre à notre bon vieux café au comptoir.