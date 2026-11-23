En partenariat avec Meet People

« New York, c’était incroyable… mais je n’ai rencontré aucun New-Yorkais. » C’est cette réflexion, lancée par un ami d’Alexandre, fondateur de Meet People, à son retour de voyage, qui a fait naître une évidence : on peut parcourir une ville entière, multiplier les visites et pourtant passer à côté de ceux qui la font vivre. C’est ainsi qu’est née Meet People, une plateforme imaginée par Alexandre Lambert pour remettre les rencontres humaines au cœur du voyage. Ici, pas question de simplement cocher les monuments incontournables sur une liste : on part à la découverte d’un quartier, d’une histoire ou d’un savoir-faire aux côtés de ceux qui connaissent vraiment Paris.

Et la capitale ne manque évidemment pas de personnalités passionnées prêtes à partager leur univers. Voici trois expériences qu’on a testées pour découvrir Paris autrement, entre street art, bonnes adresses gourmandes et petites histoires secrètes :

1) Street art à Belleville : crée ta fresque avec Jack

Pour commencer, direction Belleville, dans le 20ème arrondissement de Paris, pour une expérience qui risque de laisser quelques traces… de peinture ! Accompagné par Jack, un street artiste, on commence par découvrir l’histoire du street art : d’où vient ce mouvement artistique et comment a-t-il progressivement envahi les rues de Paris ? Après cette petite plongée dans l’univers du graffiti, place à la pratique ! Très pédagogue, Jack apprend aux participants à taguer à la main, avant de passer à la bombe et de réaliser leur propre fresque sur un mur. Pas besoin d’être Banksy pour se lancer : l’expérience s’adapte aussi bien aux débutants qu’aux plus expérimentés. Le guide accompagne chacun à son rythme et dévoile les différentes techniques de la peinture à la spray : maniement de la bombe, gestes, effets et astuces pour donner vie à son œuvre. Une manière originale de découvrir Belleville tout en s’initiant à l’un des arts qui ont profondément marqué les rues de Paris. Et surtout, de repartir avec le souvenir d’une expérience que l’on aura réellement vécue…

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2) Belleville gourmand : découvre le Paris populaire avec Florent

Toujours du côté de Belleville, on change d’ambiance pour partir à la rencontre du Paris populaire et gourmand ! Et pour nous faire découvrir le quartier, on peut compter sur Florent qui ponctue la balade de nombreuses anecdotes et une bonne dose d’humour. Ici, il ne se contente pas de raconter l’histoire du quartier : il nous emmène à la découverte de ses petites adresses et de ses secrets. Au fil des ruelles, on croise encore de vieux bistrots familiaux, on évoque les légendes liées à Édith Piaf, enfant du quartier, et l’on découvre une cuisine généreuse dont les prix restent particulièrement accessibles. Au menu de cette balade gourmande : la dégustation du poulet le moins cher de Paris, des croquettes d’aligot, mais aussi une escale dans une boutique insolite regorgeant de trésors. Et pour terminer sur une note bien parisienne, direction Le Vieux Belleville, le tout dernier bistrot chantant de la capitale !

Prêt à goûter au Belleville de Florent ? Découvre l’expérience et réserve ta date

3) Paris à vélo électrique : explore les secrets de la capitale avec Olivier

Avec cette troisième expérience, on saute sur des vélos électriques pour quatre heures de balade à travers la capitale, accompagné par Olivier, un guide qui connaît Paris par cœur. On roule, on s’arrête, on écoute ses anecdotes… et on repart à la découverte d’un nouveau coin de la capitale. Après quatre années de recherches aux Archives nationales, Olivier a choisi de partager les histoires et les secrets qu’il a dénichés au fil de ses recherches. Au programme : anecdotes surprenantes, personnages oubliés, petites histoires et grands événements qui ont façonné Paris. À chaque arrêt, il raconte, explique et nous fait voir la capitale sous un autre angle. L’avantage du vélo électrique ? Il permet de parcourir facilement la capitale sans se fatiguer, tout en sortant des grands axes touristiques. On se laisse ainsi guider d’une ruelle à l’autre, au rythme des découvertes et des histoires d’Olivier, à la recherche de détails que l’on aurait probablement ignorés lors d’une promenade classique.

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Et si Paris se découvrait surtout à travers ses habitants ?

C’est finalement toute la philosophie de Meet People : remettre l’humain au centre du voyage. Connaître une ville, ce n’est pas seulement admirer ses monuments ou photographier ses plus beaux quartiers, c’est aussi écouter ceux qui y vivent, découvrir leurs passions, leurs anecdotes et leur manière de regarder leur propre ville. Et même pour nous, chez Paris ZigZag, ces expériences ont été l’occasion de faire de belles découvertes ! Nous avons été surpris d’apprendre de nouvelles anecdotes sur des quartiers que nous pensions bien connaître et de nous essayer à des activités pour le moins insolites. Comme quoi, même quand on habite Paris, il reste toujours mille façons de redécouvrir sa ville ! C’est tout la promesse de Meet People : découvrir un territoire à travers les yeux de ceux qui la font vivre. Et si votre prochaine rencontre commençait ici ?

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