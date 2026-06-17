Flip 7 : le jeu de cartes addictif où la carte de trop peut tout faire perdre !

Flip 7, édité en France par Catch Up Games, mise sur une recette simple et efficace : des règles faciles à comprendre, des parties rapides et une tension qui monte à chaque carte piochée. Dans un moment où les jeux de société remplissent les bars parisiens, les festivals et les soirées entre amis, ce nouveau jeu de cartes fait fureur ! On vous le présente (si vous n’êtes pas encore accro !)

La folie des jeux de société

Ça ne vous aura sans doute pas échappé : depuis quelques années, les jeux de société sont revenus en force et s’invitent dans bon nombre de soirées entre amis. En effet, il suffit de jeter un œil aux bars à jeux parisiens pour comprendre que le phénomène dépasse largement les soirées familiales du dimanche. À Paris, des adresses comme Le Duchesse ou les nombreux bars à jeux installés aux quatre coins de la capitale ont remis les plateaux, les dés et les cartes au centre des sorties entre amis. On vient boire un verre, grignoter, se défier, et partager un moment de complicité autour de jeux en tous genres.

Cette effervescence se voit aussi à plus grande échelle, notamment avec le Festival International des Jeux de Cannes, que nous vous avions emmenés découvrir, et qui est devenu l’un des grands rendez-vous du secteur en France. Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, nouveautés très attendues, auteurs, éditeurs, passionnés : le jeu de société a quitté depuis longtemps le rayon « activité de niche ». Il s’est imposé comme une vraie culture de la convivialité. Dans cette grande vague ludique, Flip 7 trouve facilement sa place puisqu’il répond à tous les critères qu’on aime : il s’apprend vite, se joue sans temps mort et donne envie d’enchaîner les parties !

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Flip 7, simple et redoutable

Le principe de Flip 7 test très simple. À chaque manche, les joueurs accumulent des cartes pour marquer des points. Mais il y a un piège, forcément : si l’on reçoit un numéro déjà présent devant soi, on perd tout ce que l’on avait commencé à accumuler pendant la manche. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre entre prudence et prise de risque ! Est-ce qu’on assure les quelques points que l’on a gagné, ou est-ce qu’on tente de faire mieux… avec le risque de tout perdre ? À chacun de faire son choix !

La répartition des 94 cartes du jeu ajoute une vraie subtilité : plus un numéro est élevé, plus il revient souvent dans la pioche. On trouve ainsi une seule carte 1, mais douze cartes 12. Autrement dit, les grosses valeurs rapportent davantage, mais elles augmentent aussi le risque de faire banqueroute ! À cela s’ajoutent des cartes spéciales qui viennent protéger, bloquer ou forcer certains joueurs à piocher plusieurs cartes d’un coup. Rien de compliqué donc, mais assez de rebondissements pour déclencher des petites montées de pression et d’adrénaline autour de la table ! Et quand un joueur réussit à collectionner 7 cartes Numéro différentes, il réalise un Flip 7, met fin à la manche et gagne 15 points supplémentaires. On vous partage une petite démo pour vous y immerger un peu plus dans le jeu.

Le jeu de cartes à sortir partout

Le format court, dynamique et rythmé de Flip 7 en fait le jeu idéal à sortir en soirée à la maison, dans un bar, ou même lors d’un pique-nique en extérieur avec l’été qui s’installe. Pas besoin de se lancer dans 20 minutes d’explications des règles, la prise en mains est vraiment simple. Le jeu est accessible à partir de 8 ans, dès 3 joueurs, avec des parties d’environ 20 minutes, que l’on peut bien sûr enchaîner à volonté.

Visuellement, Flip 7 mise aussi sur des cartes colorées et élégantes, au style art déco inspiré par l’univers du casino et des années folles. Le jeu a été imaginé par Eric Olsen, illustré par O’Neil Mabile, et édité à l’origine par The OP. En France, il est proposé par Catch Up Games au prix conseillé de 15 €. Flip 7 est donc le jeu de cartes à glisser dans votre poche cet été !

Image en Une : Flip 7, le jeu de cartes de Catch Up Games où chaque pioche peut tout faire basculer. © Catch Up Games

Mélina Hoffmann