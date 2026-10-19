Le Grace Café voit la vie en couleurs avec sa nouvelle collab JOD x Marine Vignes

À deux pas du Bon Marché Rive Gauche, le Grace Café s’est transformé en une parenthèse fleurie et colorée pour l’automne ! Depuis le 12 octobre 2026, cette jolie adresse parisienne accueille une collaboration éphémère entre la marque de beauté JOD et l’animatrice Marine Vignes, autour d’un nouveau blush framboise en édition limitée. Fleurs, trèfles colorés, gâteaux maison et boissons vitaminées : on est allés découvrir cette bulle de douceur et de gourmandise, à savourer jusqu’à fin novembre dans le 7e arrondissement.

Une bulle de douceur et de couleurs à deux pas du Bon Marché

Installé au 8 rue de Commaille, face à un petit parc et à deux pas du Bon Marché, le premier grand magasin parisien, le Grace Café est le genre d’adresse où l’on adore aller se réfugier pour un moment de partage gourmand. Avec sa terrasse agréable et son atmosphère chaleureuse, ce petit café offre en effet une pause bienvenue dans l’agitation parisienne. Et pour sa collaboration avec JOD et Marine Vignes, il s’est métamorphosé en un véritable cocon fleuri et coloré ! Des fleurs, des teintes pop et surtout des trèfles, symbole de chance, d’espoir et d’optimisme cher à l’animatrice, ont envahi les lieux. La décoration est poussée jusque dans les moindres détails, des vitrines aux gobelets à emporter.

Une bonne dose de positive vibe qui réchauffe le cœur, particulièrement bienvenue à l’arrivée de l’automne ! Et puisque la gourmandise fait aussi partie du programme, un menu exclusif a été imaginé pour l’occasion, à découvrir jusqu’à fin novembre. On vous conseille notamment les généreux gâteaux faits maison du café, comme l’imposant cheesecake, à accompagner de l’une de ses boissons originales. On a goûté celle à la grenade, à la framboise et au gingembre : un mélange fruité, acidulé et délicieusement dynamisant ! De quoi s’offrir une pause réconfortante avant de poursuivre sa balade dans ce joli quartier de la rive gauche.

Marine Vignes et JOD imaginent un blush plein de peps

C’est au milieu de ce décor fleuri que l’on a eu le plaisir de rencontrer Marine Vignes lors de l’inauguration. Une femme solaire, dynamique et inspirante, dont l’énergie communicative correspond parfaitement à l’univers de cette collaboration. Pour imaginer ce nouveau produit avec JOD, marque française qui a fait de la beauté nomade sa spécialité, elle avait une idée très précise en tête : créer un blush framboise capable de donner immédiatement bonne mine, sans effet trop maquillé. Elle nous a notamment raconté vouloir retrouver cette jolie couleur naturelle que prennent les joues après une balade en forêt, lorsqu’elles sont légèrement rosies par le grand air. Le choix du framboise s’est donc imposé comme une évidence, avec une teinte fraîche et lumineuse qui réveille le visage.

Le résultat ? Un Blush Crème Confort en stick, à la couleur modulable et à la texture fondante, que l’on peut appliquer directement sur les pommettes avant de l’estomper aux doigts, au pinceau ou à l’éponge. Pratique pour ajuster l’intensité selon ses envies, ou faire une petite retouche au cours de la journée. Le produit rejoint ainsi la collection nomade de JOD, pensée pour simplifier les routines beauté avec des formats faciles à utiliser et à transporter. Parmi nos coups de cœur, on retrouve notamment le Baume fondant nuit, qui s’est imposé dans notre routine quotidienne dès la première utilisation ! La marque privilégie également des formules riches en ingrédients actifs, dont beaucoup sont conçues sans eau. Une approche qui associe maquillage, soin et praticité, avec des produits adaptés à nos journées bien remplies.

Une édition limitée qui mêle maquillage et soin

Car ce nouveau blush ne se contente pas d’apporter une touche de couleur. Sa formule vegan, composée à 92 % d’ingrédients d’origine naturelle, associe notamment un complexe végétal à base d’olive, de tournesol et de ricin, qui contribue à préserver l’hydratation et la souplesse de la peau, ainsi qu’un extrait de graines de sésame aux propriétés hydratantes. Sans eau ni conservateurs, il est fabriqué en Italie et proposé dans un emballage entièrement recyclable, spécialement revisité pour cette édition limitée. On y retrouve évidemment les fameux trèfles multicolores de Marine Vignes, déclinés dans un univers graphique plein de peps. Le Blush Crème Confort JOD x Marine Vignes est proposé au prix de 28 euros les 9,5 grammes.

Et pour découvrir cet univers joyeux, quoi de mieux que de faire un tour au Grace Café ? Le blush y est présenté aux côtés des autres produits de la marque, dans une ambiance aussi colorée que gourmande. Une jolie escale à glisser dans sa prochaine balade parisienne, pourquoi pas avant de prolonger la journée au Bon Marché, où BABEL, l’impressionnant spectacle de danse et de cirque de Mourad Merzouki, est justement de retour jusqu’au 31 décembre 2026. Deux façons très différentes, mais tout aussi réjouissantes, de mettre un peu de couleur dans son automne !

Infos pratiques

JOD x Marine Vignes au Grace Café

Adresse : 8 rue de Commaille, 75007 Paris

Dates : du 12 octobre à fin novembre 2026

À découvrir : une décoration éphémère, un menu exclusif et les produits de beauté JOD

Blush Crème Confort JOD x Marine Vignes : 28 € les 9,5 g

Questions fréquentes sur la collab JOD x Marine Vignes au Grace Café

Où découvrir la collaboration JOD x Marine Vignes à Paris ?

La collaboration est à découvrir au Grace Café, 8 rue de Commaille, dans le 7e arrondissement de Paris, à quelques minutes du Bon Marché Rive Gauche. Le café accueille une décoration fleurie, les produits JOD et un menu imaginé pour l’occasion.

Jusqu’à quand peut-on profiter de la collaboration au Grace Café ?

La collaboration JOD x Marine Vignes est installée au Grace Café depuis le 12 octobre 2026. Sa décoration éphémère et son menu exclusif sont à découvrir jusqu’à fin novembre 2026.

Quel est le prix du blush JOD x Marine Vignes ?

Le Blush Crème Confort en teinte framboise est proposé en édition limitée au prix de 28 € les 9,5 g. Sa formule vegan contient 92 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Image en Une : Le Grace Café se pare de fleurs et de couleurs pour sa collaboration avec JOD et Marine Vignes. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann