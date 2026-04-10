Grâce à Happn, deux musées de Paris ouvrent gratuitement pour favoriser les rencontres amoureuses

Oubliez les terrasses et les cafés bondés sans aucune intimité : ce printemps, vos dates se font… entre deux chefs-d’œuvre. Et ce, grâce à happn, l’appli de rencontre qui casse les codes du dating et lance Le Printemps de la Culture. L’idée ? Faire se rencontrer les célibataires dans des lieux aussi inspirants qu’inattendus : des musées ! Et pour cette première édition parisienne, deux spots iconiques ouvrent leurs portes gratuitement aux utilisateurs de l’appli : l’Atelier des Lumières et leMusée de la Musique (Philharmonie de Paris). Alors que diriez-vous de délaisser un peu les applications pour renouer avec des rencontres plus authentiques et spontanées ?

Vers la fin des applis de rencontre ?

Si les applications de rencontres ont longtemps été présentées comme la solution miracle pour trouver l’amour, la lassitude des utilisateurs se fait de plus en plus sentir. Swiper à gauche, swiper à droite, envoyer des messages qui restent sans réponse… Le jeu semble devenu épuisant et souvent frustrant. Entre faux profils, mensonges, incivilités et déceptions, ces applis manquent cruellement d’humanité et de spontanéité. Résultat : si beaucoup de Français tentent l’expérience, rares sont ceux qui trouvent une histoire durable. Face à cette désillusion, le retour aux rencontres dans la vraie vie apparaît comme un souffle de fraîcheur : renouer avec l’échange authentique, partager des moments réels et découvrir l’autre dans un cadre vivant, loin des écrans et de la volatilité numérique, devient une évidence. Mais organiser une rencontre n’est pas toujours simple… C’est là qu’happn entre en scène, en proposant des dates inédits dans des musées, où l’art et la culture deviennent le prétexte parfait pour se rencontrer autrement.

Happn se renouvelle en proposant des dates inédits

Du 6 au 11 avril, cap sur l’Atelier des Lumières pour un voyage immersif au cœur de la Renaissance. Pour prolonger la magie, rien de tel qu’un verre cosy dans le quartier d’Oberkampf ou une balade romantique jusqu’au Canal Saint-Martin. Du 14 au 19 avril, les amateurs de musique pourront se retrouver au Musée de la Musique pour vibrer au rythme de la collection permanente, avant de terminer la journée par une promenade le long du Canal de l’Ourcq au Parc de la Villette. Selon un sondage happn, plus d’un utilisateur sur deux (53 %) estime que les musées sont des lieux parfaits pour faire des rencontres, et 48 % des célibataires confient qu’ils apprécient ces rendez‑vous pour partager des centres d’intérêts communs.

Paris, mais pas que !

Pas de jaloux : Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux participent aussi à l’opération tout au long du mois d’avril. À Marseille, du 6 au 12 avril, happn invite les célibataires à découvrir ou (re)découvrir le Mucem à l’occasion de la nouvelle exposition Bonnes Mères, qui questionne la maternité méditerranéenne. Pour prolonger ce moment, pourquoi ne pas enchaîner avec une partie de pétanque près de la Cathédrale de la Major ? À Bordeaux, du 13 au 17 avril et le 19 avril de 17h à 19h, La Cité du Vin propose une expérience immersive autour du vin et de sa culture, avec dégustation au belvédère. Le rendez-vous peut se poursuivre par une balade romantique le long des quais au coucher du soleil. À Lyon, du 20 au 26 avril, le Musée des Beaux-Arts offre une parenthèse artistique dans un cadre propice au romantisme, avec la possibilité de prolonger le moment dans le jardin du musée pour une pause poétique. Enfin, à Lille, du 21 au 26 avril, le LaM (Lille Métropole Musée d’art moderne d’art contemporain et d’art brut) accueille les amateurs d’art moderne et contemporain pour une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, que l’on peut continuer d’explorer au parc, véritable musée à ciel ouvert. Alors, avec le retour des beaux jours, programmez un date culturel avec happn et laissez l’art faire le reste !