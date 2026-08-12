Impôts : 4 réflexes pour moins subir son avis d’imposition

en partenariat avec Bourse Direct.

L’avis d’imposition fait rarement partie des courriers que l’on ouvre avec enthousiasme, on ne va pas se mentir. Pourtant, son arrivée peut aussi être l’occasion de réfléchir à la façon dont on gère son épargne. Certains placements permettent en effet de préparer l’avenir tout en profitant d’un cadre fiscal intéressant.

Faire de ses impôts un déclic

L’arrivée de l’avis d’imposition, c’est souvent le moment où l’on fait vraiment le point sur ce que l’on a payé dans l’année. Et si l’on n’y pense pas forcément, c’est justement un bon moment pour regarder son épargne d’un peu plus près.

Car laisser une somme importante dormir trop longtemps peut aussi faire perdre progressivement en pouvoir d’achat lorsque les prix augmentent et, on ne va pas se le cacher, ce sujet est on ne peut plus d’actualité ! Sans chercher à échapper à l’impôt, investir une partie de son capital peut donc permettre de mieux optimiser pour le réduire au maximum. Il existe pour ça plusieurs solutions qui permettent de préparer l’avenir tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux. On vous dit tout !

Parmi les solutions à connaître, le Plan d’Épargne Retraite, ou PER, permet de mettre de l’argent de côté tout au long de sa vie active pour se constituer un capital destiné à la retraite.

Son intérêt, c’est qu’il peut aussi avoir un effet sur l’impôt payé aujourd’hui. Les versements volontaires effectués sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable (dans la limite du plafond disponible).

Par exemple, pour une personne imposée dans la tranche à 30%, verser 5 000€ peut ainsi représenter jusqu’à 1 500€ déduits du revenu imposable.

Il faut simplement garder en tête que cette épargne est pensée pour le long terme et reste en principe bloquée jusqu’à la retraite, sauf certains cas de déblocage anticipé comme l’achat de la résidence principale.

Chez Bourse Direct, le PER est accessible à partir de 300€ seulement, avec 0% de frais sur les versements et sur les changements de supports d’investissement.

Laisser le temps travailler

Quand on parle d’impôts et d’investissement, on pense souvent aux solutions qui produisent un effet immédiat. Pourtant, certains avantages fiscaux se construisent surtout sur la durée.

Contrairement au PER, le PEA ne permet pas de réduire directement son revenu imposable. Le Plan d’Épargne en Actions est une enveloppe qui permet d’investir en Bourse et de faire évoluer son portefeuille dans un cadre fiscal spécifique : tant que l’argent reste dans le plan, les achats, ventes et réinvestissements ne déclenchent pas d’impôt sur le revenu. Et c’est après cinq ans que tous les gains retirés sont exonérés d’impôt sur le revenu (soumis uniquement aux prélèvements sociaux).

Le PEA permet aussi de réinvestir les intérêts perçus pour faire progresser son capital au fil des années. Rien de magique, mais sur 10, 20 ou 30 ans, la régularité peut faire une vraie différence.

D’où l’intérêt aussi de surveiller les frais : chez Bourse Direct, il n’y a ni droits de garde, ni frais de tenue de compte, ni frais d’inactivité, avec des frais de courtage parmi les plus bas du marché.

Garder de la souplesse

Pour autant, tout le monde n’a pas envie de bloquer son épargne jusqu’à la retraite ou de la placer uniquement en Bourse. C’est là que l’assurance vie entre en jeu, et son cadre fiscal est également super intéressant !

Malgré son nom, elle ne sert pas seulement à transmettre de l’argent à ses proches : c’est aussi une enveloppe d’épargne souple, dans laquelle on peut placer son argent sur différents supports et effectuer des retraits quand on en a besoin.

Son intérêt fiscal apparaît surtout avec le temps. Comme pour le PEA, tant qu’aucun retrait n’est effectué, les gains réalisés au sein du contrat ne déclenchent pas d’impôt sur le revenu.

Mais lors d’un retrait, la part correspondant aux gains est concernée par la fiscalité. C’est là qu’intervient l’avantage : après huit ans, un abattement annuel s’applique sur ces gains : 4 600€ pour une personne seule et 9 200€ pour un couple soumis à imposition commune.

L’assurance vie peut aussi être intéressante fiscalement pour préparer une transmission, avec notamment un abattement pouvant aller jusqu’à 152 500€ par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans.

Chez Bourse Direct, l’assurance vie est accessible à partir de 300€, avec 0% de frais sur les versements et sur les changements de supports d’investissement.

Construire une stratégie complète

PER, PEA et assurance vie ne répondent donc pas aux mêmes besoins, mais ils peuvent se compléter selon votre âge, vos projets et la durée de placement que vous souhaitez. Ils permettent, combinés, d’optimiser sa fiscalité tout en remplissant pleins d’autres fonctions (comme préparer sa retraite, financer les études de ses enfants, ou simplement se constituer un revenu complémentaire).

Bourse Direct réunit ces différentes enveloppes et d’autres encore, ainsi que plus de 260 000 produits de Bourse et d’épargne. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés avant de se lancer, la plateforme propose aussi des formations gratuites, des webinaires, des coachings personnalisés et un service client accessible par téléphone ou par message.

À l’occasion de ses 30 ans, Bourse Direct propose actuellement plusieurs offres promotionnelles, avec des primes pouvant aller jusqu’à 1 000€ pour l’ouverture de certaines enveloppes d’épargne, selon les conditions en vigueur. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Bourse Direct.

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Image en Une : L’arrivée de l’avis d’imposition peut aussi être l’occasion de faire le point sur son épargne et ses placements. © Adobe Stock_Joi_studio

Mélina Hoffmann