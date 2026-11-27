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Chaises tournées vers la rue, café serré et conversations animées : la terrasse est une institution parisienne. Ses usages ont pourtant beaucoup changé, au gré des lois, des modes et, plus récemment, de la crise sanitaire.

Une invention des grands boulevards

Les cafés existent à Paris depuis le XVIIe siècle, mais la terrasse telle qu’on la connaît prend son essor au XIXe siècle, quand les travaux du baron Haussmann ouvrent de larges boulevards bordés de trottoirs généreux. Les cafetiers y alignent tables et chaises face à la rue : on vient autant pour boire un verre que pour regarder passer la ville. En 1864, Baudelaire installe déjà les personnages d’un poème en prose, « Les Yeux des pauvres », devant un café neuf, au coin d’un boulevard neuf.

2008 : la fumée passe dehors

Pendant des décennies, on fume aussi bien en salle qu’en terrasse. Tout change le 1er janvier 2008, quand l’interdiction de fumer dans les lieux fermés à usage collectif, en vigueur depuis février 2007, s’étend aux cafés, bars et restaurants, sous peine d’une amende de 68 euros pour le fumeur. Les fumeurs se replient sur les terrasses, y compris en plein hiver, et les parasols chauffants se multiplient pour les retenir. Cette parenthèse s’est refermée le 31 mars 2022 : la loi Climat et résilience interdit désormais de chauffer les terrasses ouvertes installées sur le domaine public. Les terrasses de cafés restent en revanche en dehors des espaces sans tabac créés le 1er juillet 2025, qui visent les parcs, les plages et les abribus.

Les vapoteurs prennent place

Au fil des années 2010, un autre nuage apparaît sur les trottoirs. Arrivée en France à la fin des années 2000, la vape s’installe peu à peu, et l’essor de la cigarette electronique se lit dans les chiffres de Santé publique France : en 2024, 6,1 % des 18-79 ans vapotent chaque jour. Côté règles, elle n’est pas logée à la même enseigne que le tabac. Depuis le 1er octobre 2017, elle est interdite dans les établissements scolaires, les transports collectifs fermés et les lieux de travail fermés à usage collectif, mais pas dans les cafés ouverts au public : c’est l’établissement qui choisit, par affichage, de l’accepter ou non en salle. En terrasse, la loi ne l’interdit pas.

Depuis le Covid, des terrasses plus grandes

La crise sanitaire a rebattu les cartes. Lorsque les terrasses rouvrent le 2 juin 2020, la Ville de Paris autorise des extensions éphémères sur les trottoirs et les places de stationnement : environ 9 800 demandes sont déposées dès l’été. Le règlement des étalages et terrasses révisé en juin 2021 pérennise le principe sous la forme de terrasses estivales, autorisées du 1er avril au 31 octobre et fermées à 22 heures.

Signe de leur place dans la vie française, les pratiques sociales et culturelles des cafés et bistrots ont été inscrites en 2024 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, première étape vers une éventuelle candidature à l’Unesco. Fumeurs, vapoteurs et amateurs de café crème s’y côtoient toujours, les chaises tournées vers la rue.