Un nouveau spot mêlant expo photos, resto avec terrasse panoramique, et DJ sets à Paris

Le soleil a fait son grand retour en région parisienne et, même s’il est encore un peu tôt pour parler de printemps, c’est un avant-goût dont le moral avait bien besoin ! Qui dit arrivée des beaux jours dit aussi nouveaux lieux éphémères à Paris… Et celui-ci risque bien de faire parler. Déjà parce qu’il se trouve dans le 20ème arrondissement (best arrondissement ever), mais surtout parce que cet immeuble de 3 000 m² répartis sur six étages va se transformer en véritable terrain de jeu mêlant gastronomie, photographie et musique. Restaurant panoramique, club, expositions, pizzeria artisanale et même bar caché… Un spot qu’on a hâte de tester et qui risque bien de faire vibrer Ménilmontant dès le 11 mars !

Un concept né à Arles qui débarque à Paris

L’idée de PRINT est née l’été dernier lors des Rencontres de la photographie d’Arles, où le chef Alexis Bijaoui s’était associé au label Cracki Records et à l’agence Bureau Classico pour créer un lieu hybride mêlant images, musique et cuisine. Pendant trois semaines, l’expérience avait attiré plus de 6 000 visiteurs venus danser, manger et découvrir des expositions dans une ambiance libre et festive. Fort de ce succès, le trio exporte aujourd’hui le concept à Paris, où PRINT prendra ses quartiers du 11 mars au 7 juin dans un ancien central téléphonique du 20ème arrondissement, actuellement en pleine transformation.

Un ancien immeuble de bureaux transformé en laboratoire artistique

Pour cette première édition parisienne, PRINT investit un ancien immeuble de bureaux désaffecté de 3 000 m² répartis sur six étages, transformé pour l’occasion en véritable laboratoire artistique. Open spaces, salles de réunion et mobilier de travail deviennent ainsi le décor d’une expérience immersive où l’univers très “corporate” est détourné pour laisser place à un terrain d’expérimentation créatif. Artistes, photographes, chefs, musiciens et curieux s’y croisent dans un lieu où chaque étage possède sa propre identité. Les 2ème et 3ème étages formeront notamment le cœur artistique du projet : les curatrices Marine Billet et Camille Denoix y présenteront plusieurs expositions de photographie dont une exposition permanente intitulée « The Office », aux côtés de photographes internationaux. On y trouvera également une librairie spécialisée en images, ainsi que des ateliers et conférences autour de la photographie, dans un espace pensé comme un véritable lieu de rencontre et d’échange entre artistes et visiteurs.

Un étage pour danser, un autre pour se restaurer

Les noctambules auront eux aussi leur terrain de jeu chez PRINT. Direction le 4ème étage, transformé en club orchestré par Cracki Records, le label derrière le célèbre Macki Festival. La programmation s’annonce éclectique, mêlant DJ sets, concerts live, release parties et performances inédites, le tout porté par un soundsystem fabriqué à la main par le collectif Based:in, avec des artistes comme Zaltan, Naomi Clément ou Didi Han attendus aux platines. Et comme danser, ça creuse, direction le 5ème étage où le chef Alexis Bijaoui prendra les commandes d’un restaurant avec terrasse panoramique, entouré de chefs invités de la scène parisienne, dont Antoine Villard (Dandelion) ou Ella Aflalo. L’esprit ? Une cuisine collaborative et performative, imaginée en dialogue avec les artistes et la programmation musicale. Et pour compléter l’expérience, le lieu accueillera également la “Print’zzeria”, une pizzeria tenue par Marthe Brejon qui proposera des pizzas au levain, et même un bar caché pour les explorateurs les plus curieux. Le tout en entrée libre, de quoi en faire rapidement un nouveau repaire pour les noctambules comme pour les amateurs de lieux insolites.

Avec ses 3 000 m², son mélange des genres et sa programmation éclectique, PRINT s’annonce déjà comme l’un des nouveaux lieux culturels les plus excitants du printemps à Paris. Un laboratoire artistique ouvert où l’on pourra aussi bien venir voir une expo l’après-midi, dîner et finir la nuit sur le dancefloor. Quand on vous dit que le 20ème est le meilleur arrondissement de la capitale !

PRINT, 26 rue Sorbier 75020 Paris

Du 11 mars au 7 juin 2026

Entrée libre