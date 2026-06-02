Paris Hors Piste : vous ne vivrez plus jamais le team building de la même façon

Des lieux d’exception comme terrain de jeu

La vraie plus-value, ce qui rend l’expérience unique, c’est le décor. Les activités se déroulent dans certains des sites les plus emblématiques de la capitale : Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée du quai Branly, Petit Palais… Autant de lieux prestigieux qui deviennent, le temps d’une activité, le théâtre d’énigmes, de missions et de découvertes inattendues. Et parmi ces expériences immersives, certaines valent particulièrement le détour : bienvenue au Petit Palais, édifice construit pour l’Exposition Universelle de 1900 et aujourd’hui Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Ici, les participants, répartis en équipes et équipés d’appareils photos se lancent dans un défi photo immersif au cœur des collections. Le principe ? Relever un maximum de défis créatifs en lien avec les œuvres : poser aux côtés de la sculpture Gloria Victis, revisiter Le Grand Paysan de Dalou ou encore imaginer une mise en scène inspirée d’un tableau d’Eugène Carrière. Au fil du parcours, les équipes interagissent avec une sélection de chefs-d’œuvre signés Claude Monet, Gustave Courbetou encore Fernand Pelez, dans une approche à la fois ludique, artistique et fédératrice. Un concept décliné également dans d’autres lieux emblématiques comme le Musée du Louvre ou le Jardin du Luxembourg, pour varier les expériences et les terrains de jeu.

Des expériences immersives et fédératrices

Parmi les incontournables proposés par Paris Hors Piste :

La chasse au trésor : à mi-chemin entre course d’orientation et jeu de réflexion, ce challenge plonge les participants dans la peau de chasseurs de trésor modernes. Munies d’un GPS outdoor, les équipes explorent des lieux parfois méconnus à la recherche d’énigmes dissimulées. Chaque réponse permet de décrypter de nouvelles coordonnées… jusqu’au trésor final. Organisation, sens de l’observation et rapidité seront essentiels pour ne pas passer à côté.

Paris Express : votre mission, si vous l’acceptez : retrouver un mot de passe à six chiffres permettant d’accéder à une boîte mail secrète. À l’intérieur, un message crucial révèle l’emplacement du trésor. Pour y parvenir, les équipes devront résoudre une série d’énigmes disséminées à travers Paris, en faisant preuve de logique, de stratégie et d’un excellent esprit d’équipe.

Le Trésor du Louvre : une chasse au trésor à l’image du Musée du Louvre : à la fois classique et résolument moderne. L’expérience mêle un rallye au cœur des collections, notamment dans les ailes Denon et Richelieu, et une partie extérieure entre le Jardin des Tuileries et les célèbres colonnes de Colonnes de Buren. Une manière ludique, intelligente et originale de (re)découvrir ce lieu emblématique, loin des visites traditionnelles.

Chaque activité est conçue pour créer une dynamique de groupe forte. Les participants doivent s’organiser, s’écouter, collaborer et faire preuve d’ingéniosité pour avancer avec, à la clé, une expérience aussi fédératrice que mémorable.

Une nouvelle façon de souder les équipes

Et si tout commençait comme une simple sortie entre collègues… avant de se transformer en véritable aventure collective ? Le jour J, les équipes se forment, les rôles se dessinent. Certains prennent le lead, d’autres observent, analysent, proposent. Très vite, les échanges s’intensifient, les idées fusent, les rires éclatent. Dans un nouveau contexte : les allées d’un musée ou au détour d’une rue de la capitale, chacun se révèle sous un nouveau jour. Au fil des épreuves, les barrières tombent. On s’entraide, on doute, on réussit ensemble. Ce ne sont plus seulement des collègues, mais une équipe soudée par une expérience partagée : on veut tous gagner et battre le patron ! Et lorsque l’aventure touche à sa fin, il reste bien plus que des scores ou des photos : des souvenirs communs, des complicités nouvelles, et une expérience unique, vécue ensemble. Avec Paris Hors Piste, le team building se vit. Et dans une ville pleine de surprises comme Paris, chaque coin de rue peut devenir le point de départ d’une prochaine aventure.

Paris Hors Piste : Activités Insolites de Cohésion d’Équipe