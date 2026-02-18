À Paris, on a trouvé le spot le plus chaud (et le plus froid) de l’hiver

Oubliez les happy hours qui finissent en lendemain difficile. Ici, on troque les pintes contre des gouttes de sueur, et les shots contre des frissons à 8 °C. Bienvenue chez Sauna et Bains Collectifs, le nouveau lieu le plus brûlant (et le plus givré) de la capitale, installé sur la terrasse de Ground Control, dans le XIIe arrondissement de Paris.

Quand Paris joue les Scandinaves

Le concept est simple : 1h30 de chaud/froid pour 20 euros (ou moins avec abonnement). Et croyez-nous, c’est un investissement bien plus rentable qu’une tournée générale. On commence par s’installer dans l’un des trois saunas, entre 45 °C et 90 °C dont une grande pièce conçue sur place pour accueillir bains sonores et cérémonies d’aufguss (ce rituel où l’on brasse l’air chaud à la serviette pour faire grimper la température… et les sensations). Le bois craque, la buée monte, les conversations se murmurent. Puis vient le moment fatidique. Le bain froid. Entre 4 et 10 °C selon les bassins. « I can’t do it ! » lance une jeune femme, un pied dans l’eau glacée, sous les rires de ses amies. Elle tente. Elle ressort. Elle y retourne. Et finit par plonger. Résultat : un cri, des éclats de rire, et cette sensation euphorique qui donne l’impression d’avoir gagné quelque chose. C’est ça, la contrast thérapie : le chaud qui détend, le froid qui réveille, et le corps qui relativise tout le reste.

Un refuge nordique… à deux pas de la gare de Lyon

À l’arrière de l’ancienne halle de tri postal de la SNCF, 100 m² ont été transformés en refuge scandinave à ciel ouvert. Mur végétal pour se protéger des regards, oliviers, petit potager, cabanons cylindriques en bois : on oublie presque qu’on est à Paris. Le lieu, inspiré de la sauna-mania londonienne, veut sortir le sauna de l’image spa feutré et hors de prix pour en faire un rituel collectif, inclusif et accessible. Pas d’alcool sur place, mais rien n’empêche d’aller boire un verre après, à l’intérieur de Ground Control. Ouvert du mercredi au dimanche, de 7h à 22h (oui, même avant le boulot), l’espace peut accueillir une quinzaine de personnes par session. On réserve en ligne, on vient avec son maillot, deux serviettes, des tongs et un cadenas. Et pour les plus stylés, un bonnet en laine est en vente sur place pour protéger les cheveux (et parfaire le look nordique).

Le spot le plus chaud (et le plus froid) de l’hiver

Derrière le projet, Henry de Montbazon, tombé amoureux du modèle londonien des saunas communautaires, a voulu faire du sauna un véritable équipement de quartier : un endroit où l’on vient régulièrement, comme on irait au café, pour se retrouver et respirer un peu. Ici, on papote entre amis, on échange avec des inconnus, on contemple le coucher de soleil derrière les vitres sans tain ou l’on reste simplement silencieux, les yeux fermés, enveloppé de chaleur. On passe du feu à l’eau glacée, du silence à la discussion, de la tension au lâcher-prise, et au bout d’1h30, on ressort les jambes légères, la peau rosie et le sourire un peu béat de ceux qui ont vraiment déconnecté. Plus qu’un simple sauna nordique, c’est un véritable lieu de société, une bulle boisée où l’on décompresse, rit ou médite : un peu comme au bar, mais avec plus de vapeur et beaucoup moins d’alcool. Surfant sur la vague britannique qui a vu exploser les saunas collectifs ces dernières années, Sauna et Bains Collectifs signe à Paris une première qui pourrait bien faire des émules : ce n’est pas une expérience ponctuelle, mais un rendez-vous avec soi-même, une routine, un équilibre. Votre nouvelle alternative à l’apéro, votre pause déjeuner la plus intense, votre dimanche matin le plus vivifiant, votre rituel préféré à partager ou à savourer en solo. Alors, prêt à plonger dans la chaleur… et à frissonner de plaisir ?

Sauna et Bains Collectifs, Ground Control 87 Rue du Charolais 75012 Paris

De mercredi à dimanche de 07h à 22h

Photo de couverture : ©Brenna Duncan