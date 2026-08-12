Et si ce vélo cargo au format compact était la meilleure idée pour une sortie en famille à Paris ?

Et si le vélo cargo était l’une des meilleures façons de profiter d’une sortie en famille à Paris ? On l’a testé avec le Ritmic Jumbo, le temps d’une balade entre le château de Vincennes et le lac Daumesnil. Une virée simple, joyeuse, et surtout beaucoup plus fluide qu’on ne l’aurait imaginé.

Une autre façon de bouger en famille

Quand on vit à Paris, les sorties en famille peuvent parfois prendre des allures d’expédition, surtout lorsqu’on a de jeunes enfants. Le métro et le bus, c’est pratique au quotidien, mais quand il s’agit d’emmener la poussette, les affaires des uns et des autres, ou encore de gérer la fatigue du petit dernier, il faut admettre que ce n’est pas forcément ce qui rime le plus avec une sortie plaisir. Et on ne parle même pas de la chaleur ou des rames bondées… La voiture, quand on en a une, reste une option, mais quand les beaux jours s’installent il est quand même plus agréable de passer du temps en extérieur plutôt que de tourner pour chercher une place où se garer à chaque halte.

Il existe une autre option, à laquelle on ne pense pas forcément, et qui change pourtant pas mal la vie : le vélo. Mais pas n’importe quel vélo : le vélo cargo. On commence à en voir de plus en plus dans les zones urbaines, et après avoir testé le modèle le plus compact du marché, on comprend mieux pourquoi. On installe l’enfant ou les enfants à l’arrière, on pose son sac ou ses affaires à l’avant, et c’est parti pour un vrai moment de plaisir, de convivialité et de joie. Car ce mode de transport ne fait pas plaisir qu’aux parents, on a pu le constater lors d’une petite escapade citadine avec le Ritmic Jumbo !

Le vélo cargo longtail, plus pratique en ville

Quand on pense au vélo cargo, on pense souvent au modèle à caisse, que l’on croise aussi de plus en plus souvent à Paris. Le Ritmic Jumbo, lui, est un vélo électrique longtail encore plus pratique pour se déplacer en ville, sur les pistes cyclables et se faufiler dans les endroits un peu étroits puisqu’il est beaucoup plus fin et aussi maniable qu’un vélo classique. On peut transporter jusqu’à deux enfants, assis l’un derrière l’autre à l’arrière du vélo, et déposer des affaires sur l’espace prévu à cet effet à l’avant du vélo. Celui-ci peut supporter jusqu’à 180 kilos tout en nous donnant la sensation de voyager léger grâce à l’assistance électrique.

Son format compact et sa maniabilité le rendent particulièrement pratique à utiliser en ville pour les petites missions du quotidien, comme aller récupérer les enfants à l’école ou aller faire quelques courses d’appoint puisqu’il peut supporter jusqu’à 180 kg. Mais là où on le préfère c’est pour faire une petite virée nature aux portes de Paris, ce que son autonomie de 75 à 115 kilomètres, selon le modèle choisi, permet amplement. Disons que cela permet de rendre le trajet aussi agréable que la destination, et pour tout le monde. On peut ainsi faire des haltes au fil de la balade et au rythme des envies. Et on parle en connaissance de cause !

Une sortie nature en famille avec le Ritmic Jumbo

Pour nous initier aux joies du vélo cargo longtail, on a pris la direction de Vincennes. Et il faut reconnaître que nous ne nous attendions pas à ce que l’expérience soit aussi proche de celle d’un vélo classique, même avec deux enfants à l’arrière ! Première étape : le château, évidemment. Et l’avantage du vélo est vite devenu évident : on a pu tourner autour du château sans trop se fatiguer (voire sans se fatiguer du tout pour le petit passager à l’arrière !), l’apprécier sous toutes ses coutures et faire autant de pauses photos qu’on le voulait, sans contrainte. Quant aux rues pavées : on n’a à peine senti la différence !

Un sentiment de liberté précieux qui accentue rapidement le sentiment de déconnexion du quotidien. On a ensuite prolongé la balade vers le lac Daumesnil, spot parisien idéal pour se ressourcer en pleine nature, pique-niquer au bord de l’eau, observer les canards et même faire des tours de manège pour certains ! On peut aussi, sans problème, planifier des sorties un peu plus éloignées puisque les porte-vélos sont compatibles avec le Ritmic Jumbo (et aussi avec les autres vélos Ritmic, d’ailleurs). Il est donc pratique pour transporter… mais aussi à transporter, ce qui ne gâche rien ! Pour un voyage en toute sérénité jusqu’à destination avec votre Ritmic, on vous recommande des porte-vélos équipés de rails larges et de sangles suffisamment longues pour accueillir les pneus de 20 pouces, comme le BuzzRack Eazzy 2, le Thule EasyFold, ou encore le Norauto E-Fit.

Les enfants sont contents de descendre du vélo pour s’amuser et profiter de moments de complicité en famille… mais ils sont tout contents aussi quand vient le moment de remonter à bord pour reprendre la route ! Avec tout ça, aucun doute : le Ritmic Jumbo a tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur allié des familles citadines. En s’intégrant parfaitement aux différents besoins du quotidien et en rendant le trajet aussi agréable que la destination, il offre en effet une manière complètement différente et pratique de vivre Paris. Pour celles qui hésitent encore : il est possible de l’essayer gratuitement dans plusieurs boutiques partenaires à Paris et partout en France, avant de définitivement l’adopter. Quant à nous, après cette petite escapade des plus agréables et ce sentiment intense de liberté, on est à deux doigts de rendre notre Passe Navigo !

En savoir + sur le Ritmic Jumbo.

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Image en Une : Une sortie en famille à Paris avec le vélo cargo Ritmic Jumbo. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann