Le livre que les Parisiens s’arrachent

Et si vous deveniez cette personne avec qui tout le monde aime passer du temps ? Celle que l’on écoute, que l’on respecte et dont on recherche naturellement la compagnie ? Avec « Irrésistible : Comment être apprécié, respecté et influent », paru aux éditions Marabout, Ludovic Girodon s’intéresse à une compétence que l’on sous-estime souvent : l’intelligence sociale. Un livre à glisser entre les mains de ceux qui aimeraient se faire plus facilement des amis, renforcer leur couple ou simplement mieux communiquer avec leurs collègues.

Un livre pour développer son intelligence sociale

Concret et facile à lire, « Irrésistible » propose de développer son intelligence sociale pour mieux comprendre les autres et créer des relations plus fortes. Car bonne nouvelle : selon son auteur, les relations de qualité reposent en grande partie sur des actions simples qui peuvent s’apprendre. En s’appuyant sur les recherches en psychologie, son expérience auprès de milliers de managers et les enseignements de nombreux contributeurs, Ludovic Girodon partage ainsi une série de réflexes à adopter pour cultiver des relations sincères et profondes.

Des conseils concrets pour améliorer ses relations

L’objectif ? Donner au lecteur des outils concrets pour créer des liens plus forts, gagner en influence et devenir naturellement une personne appréciée, respectée et écoutée. Après avoir lu ce livre, vous saurez par exemple comment :

– être à l’aise dans n’importe quelle conversation ;

– attirer les bonnes personnes tout en restant vous-même ;

– adopter les bons réflexes pour créer des liens uniques avec vos proches ou vos collègues ;

– vous faire respecter sans hausser le ton ;

– réagir de la bonne façon en cas de désaccord ou de tension ;

– donner envie aux autres de vous suivre, sans imposer ni manipuler.

À l’heure où les échanges sont de plus en plus rapides et superficiels, savoir créer des relations humaines fortes et authentiques devient une compétence particulièrement précieuse. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! Vous nous en direz des nouvelles…

« Irrésistible : Comment être apprécié, respecté et influent », de Ludovic Girodon, aux éditions Marabout.