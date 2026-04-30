Le premier marathon médiéval de France va traverser 9 siècles d’histoire près de Paris

Le Marathon Médiéval de Seine-et-Marne reliera Blandy à Provins le dimanche 10 mai 2026, sur un parcours de 42,195 km entièrement tracé entre des sites historiques médiévaux, du château de Blandy-les-Tours jusqu’à la cité de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une course à ne vraiment pas louper, en tant que coureur… ou spectateur ! Voici donc comment y participer.

Un marathon qui traverse 9 siècles d’histoire

Le top départ sera donné à 9h45 devant le château de Blandy-les-Tours, impressionnante forteresse médiévale dont les tours carrées dominent encore la plaine de Brie. De là, les coureurs s’élanceront sur 42,195 km à travers une dizaine de communes de Seine-et-Marne, avant de franchir la ligne d’arrivée dans les rues de Provins, ancienne cité des foires champenoises.

Entre les deux, le parcours passera devant quatre sites historiques majeurs : la collégiale Saint-Martin de Champeaux, bijou de l’architecture gothique du XIIe siècle, l’église Sainte-Geneviève de Cucharmoy et le théâtre gallo-romain de Châteaubleau, l’un des rares vestiges de ce type encore visibles en Île-de-France. L’occasion de marier l’effort sportif à la découverte d’un territoire souvent traversé en voiture sans vraiment être vu : voici précisément l’idée du Département de Seine-et-Marne qui a imaginé cette course insolite.

Courir dans un cadre médiéval

L’arrivée à Provins s’annonce spectaculaire : la ville fait partie des rares cités médiévales d’Europe à avoir conservé l’essentiel de ses remparts, de ses tours et de ses souterrains. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est aussi l’une des destinations les plus visitées de Seine-et-Marne, et pour cause, le centre historique donne vraiment l’impression d’avoir basculé dans un autre siècle… Pour les participants qui ne la connaissent pas encore, l’arrivée dans Provins constituera déjà une récompense en soi !

L’épreuve est ouverte aussi bien aux coureurs individuels qu’aux équipes, avec un marathon, un semi, des courses 5 km ado/adultes, des courses enfants, et marathon relai pour ceux qui préfèrent se partager les 42 km en groupe. TotalEnergies, partenaire de l’événement, engagera d’ailleurs deux équipes dans cette épreuve relai. Et même sans dossard, l’événement pourra valoir le déplacement : des animations, villages festifs et temps gourmands sont aussi prévus durant le week-end, entre Blandy et Provins. Un événement sportif et culturel inédit à voir absolument le 10 mai !

Plus d’infos et inscriptions sur le site du marathon médiéval de Seine-et-Marne

FAQ du Marathon Médiéval de Seine-et-Marne

Quand aura lieu le Marathon Médiéval de Seine-et-Marne ?

Le Marathon Médiéval de Seine-et-Marne aura lieu le dimanche 10 mai 2026. Le départ du marathon sera donné à 9h45 devant le château de Blandy-les-Tours, avant une arrivée prévue dans la cité médiévale de Provins.

Quel est le parcours du Marathon Médiéval de Seine-et-Marne ?

Le parcours du Marathon Médiéval de Seine-et-Marne reliera Blandy à Provins sur 42,195 km. Les coureurs traverseront plusieurs communes de Seine-et-Marne et passeront près de sites historiques comme la collégiale Saint-Martin de Champeaux, l’église Sainte-Geneviève de Cucharmoy ou le théâtre gallo-romain de Châteaubleau.

Peut-on participer au Marathon Médiéval de Seine-et-Marne sans courir 42 km ?

Oui, plusieurs formats sont prévus en plus du marathon complet, dont un semi-marathon, un marathon en relais, des courses de 5 km et des courses enfants. L’événement pourra aussi se vivre en spectateur, notamment au départ à Blandy, le long du parcours ou à l’arrivée à Provins.

À lire également : Que faire à Paris ce week-end ?