À Paris, cette exposition gratuite réunit Salvador Dalí, Max Ernst et Niki de Saint Phalle

Du 5 novembre 2026 au 24 décembre 2026, des « Monstres tendres » seront présentés dans une nouvelle exposition collective de PM Gallery, située dans la fameuse rue de Seine à Paris. Parmi les artistes réunis, on compte notamment Salvador Dalí, Max Ernst, Jean Marais ou Niki de Saint Phalle…

Dalí, Saint Phalle ou Gran

Du 5 novembre 2026 au 24 décembre 2026, PM GALLERY présente une exposition collective drôlement baptisée : « Les Monstres tendres ». Un clin d’oeil à l’univers de la peintre Catherine Gran, dont cinq tableaux sont présentés parmi les œuvres d’autres noms qui ne vous sont pas tout à fait inconnus : Salvador Dalí, Max Ernst, Georges Spiro, Jean Marais, Niki de Saint Phalle et Ilya Fedotov-Fedorov.

Ce parcours gratuit interroge alors les différentes manières de déformer la matière. Par une mise en dialogue, les oeuvres explorent ensemble plusieurs thématiques liées à la métamorphose, l’hybridation et les frontières. Une fluidité se crée entre les concepts de corps et d’objet, d’humain et d’animal, de beau et d’étrange… jusqu’à éveiller en nous une forme de tendresse pour ces étranges créatures. En ce sens, l’exposition souhaite questionner ce que ces monstres révèlent sur nous.

La figure du monstre

Avec cette thématique, l’exposition tend à explorer la figure du monstre et notre rapport à elle : que nous évoque-t-elle ? Quelle marge laisse-t-elle percevoir ? A-t-on peur ou est-on dérangé par elle ? Tant de questions qui rendent cette créature fascinante pour les artistes, dont les surréalistes Salvador Dalí et Max Ernst : métamorphose, rêve, inconscient donnent à voir des êtres aux apparences aussi intrigantes que repoussantes.

Dans la Vénus à la girafe de Salvador Dalí, ou Le Serpent d’eau de Niki de Saint Phalle, on peut voir une déformation amusée des références classiques. Véritable figure de la transgression, le monstre n’est donc plus seulement une créature effrayante : il devient une expression de la liberté créatrice. Ainsi, cette exposition montre de quelle manière ce thème intéresse plusieurs époques et continuent d’inspirer les artistes contemporains.

Entre art moderne et contemporain

Située au 40 rue de Seine, au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, la PM Gallery a tout juste ouvert en 2026 ! Fondée par Pavel Morozov, cette nouvelle galerie souhaite faire dialoguer l’art moderne et l’art contemporain, en réunissant des artistes de différentes générations et pratiques : peinture, photographie, dessin, sculpture…

À travers ses expositions thématiques, elle souhaite ainsi permettre d’éclairer les œuvres et les artistes à travers des sujets singuliers, inattendus, philosophiques. Bien qu’il s’agisse d’un espace marchand, la PM Gallery laisse – comme toutes les galeries – son entrée libre à tous les visiteurs souhaitant découvrir ses accrochages. Avec « Les Monstres tendres », elle souhaite ainsi présenter plusieurs figures de l’art du XXe et XXIe siècle autour de l’étrange, la métamorphose et l’imaginaire.

Les Monstres tendres

Lieu : PM Gallery, 40 rue de Seine, 75006 Paris

Dates : Du 5 novembre au 24 décembre 2026

Horaires : Du mardi au samedi, de 12 h à 19 h

Tarif : Entrée libre

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Image à la une : Devanture de la galerie / Niki de Saint Phalle, Le Serpent d’eau, 1993 © PM Gallery