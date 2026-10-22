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Prix de l’immobilier, projets d’aménagement, ambiance de quartier : voici les quartiers de Paris qui montent en 2026, de Flandre à Bercy, et ce que cela change pour acheter ou vendre.

Prix de l’immobilier à Paris: pourquoi les écarts entre quartiers sont si forts

À Paris, deux biens similaires peuvent connaître des destins très différents. Au 4е trimestre 2025, le prix standardisé des appartements anciens atteignait 13 400 €/m² dans le 6e arrondissement, contre 7 560 €/m² dans le 19e, soit près de 80 % d’écart, pour une moyenne parisienne de 9 600 €/m². Au-delà de l’arrondissement, l’adresse elle-même compte : métro, commerces, écoles ou qualité du bâti qui peuvent faire varier l’attractivité d’un bien d’une rue à l’autre.

Acheter ou vendre à Paris: pourquoi raisonner à l’échelle du quartier

Une moyenne parisienne ne suffit donc pas : le même budget peut offrir des surfaces très différentes selon le secteur, avec des profils d’acquéreurs et des perspectives d’évolution qui varient eux aussi. Pour l’acheteur, connaître le quartier permet de mesurer ce que son budget lui offre réellement et d’anticiper l’évolution de son environnement. Pour le vendeur, cette lecture locale aide à positionner son bien au juste prix et à cibler les bons acheteurs. Dans les deux cas, il faut regarder ce qui se passe à l’échelle de la rue, voire de l’immeuble. C’est également dans ce contexte qu’une agence immobilière possédant une connaissance approfondie du marché peut offrir une valeur ajoutée, tant pour l’évaluation d’un bien immobilier à Paris que pour l’identification des acquéreurs susceptibles de s’y intéresser.

Quels sont les quartiers de Paris qui montent en 2026?

Longtemps snobés au profit du Marais ou de Saint-Germain, certains quartiers parisiens changent de statut. Entre projets d’aménagement, arrivée de nouvelles lignes de transport et gentrification douce, voici ceux qui méritent qu’on s’y attarde en 2026, que l’on cherche à acheter, à s’installer ou à vendre au bon moment. Haut du 19e (Flandre, Ourcq) : un quartier abordable et animé Longtemps perçu comme excentré, le secteur autour du canal de l’Ourcq et de la station Flandre attire une population plus jeune, séduite par les prix de l’immobilier encore accessibles pour Paris intra-muros et l’ambiance conviviale du canal. Les berges se sont largement animées avec bars, guinguettes et espaces culturels, tandis que le marché reste plus abordable que dans les arrondissements voisins du centre. Pour les propriétaires, c’est aussi le moment de profiter d’une demande locative et à l’achat en hausse, avant que les prix au m² ne rattrapent ceux des secteurs limitrophes.

Haut du 19e (Flandre, Ourcq) : un quartier abordable et animé

Longtemps perçu comme excentré, le secteur autour du canal de l’Ourcq et de la station Flandre attire une population plus jeune, séduite par les prix de l’immobilier encore accessibles pour Paris intra-muros et l’ambiance conviviale du canal. Les berges se sont largement animées avec bars, guinguettes et espaces culturels, tandis que le marché reste plus abordable que dans les arrondissements voisins du centre. Pour les propriétaires, c’est aussi le moment de profiter d’une demande locative et à l’achat en hausse, avant que les prix au m² ne rattrapent ceux des secteurs limitrophes.

La Chapelle et la Goutte d’Or (18e): un quartier en pleine transformation

Ce secteur, historiquement stigmatisé, connaît une transformation portée par des nrogrammes de rénovation urbaine et l’arrivée de nouveaux commerces. Les investisseurs y voient un potentiel de valorisation à moyen terme, à condition d’accepter une mixité sociale encore marquée. Pour un vendeur, c’est un quartier où bien positionner son bien, via une estimation à jour, peut faire une vraie différence face à un marché encore hétérogène en termes de prix au m². Un bien qui sort du lot, atelier réhabilité, volumes atypiques, touche industrielle, y mérite d’ailleurs une mise en scène qui lui ressemble, plutôt qu’un traitement standard.

Charonne et Saint-Blaise (20e) : le quartier village de l’Est parisien

À l’est du 20e, ce quartier villageois aux ruelles pavées séduit ceux qui cherchent un cadre de vie plus calme sans quitter Paris. Les prix au m² y sont sensiblement inférieurs à ceux de Belleville ou Ménilmontant, alors que l’offre en cafés et ateliers d’artistes se densifie. Les propriétaires qui y ont acheté il y a quelques années peuvent aujourd’hui capitaliser sur cette montée en attractivité, notamment auprès de jeunes familles en quête d’espace, d’autant plus quand le bien a du cachet: une valorisation soignée, à la hauteur de ce supplément d’âme, change souvent la donne face à des acquéreurs sensibles au caractère.

Bercy-Charenton (12e) : un grand projet urbain à surveiller

Aux portes de Paris, ce secteur profite du réaménagement du quartier Bercy-Charenton, l’un des plus grands projets urbains de la capitale, avec logements neufs, espaces verts et bureaux à la clé. Vendre avant l’achèvement complet du projet, ou au contraire attendre la livraison des nouveaux aménagements, peut significativement changer la valorisation d’un bien: un point de vigilance pour tout propriétaire du secteur comme pour tout acheteur qui vise ce quartier.

Acheter ou vendre à Paris: pourquoi connaître le quartier fait la différence

Face à cette diversité de situations, acheter ou vendre un bien immobilier demande plus qu’une simple référence au prix moyen du quartier. L’emplacement précis, l’état du bien et son environnement peuvent faire varier sa valeur, mais également l’intérêt qu’il suscite auprès des acquéreurs. Cette connaissance du terrain permet à l’acheteur de savoir ce que son budget lui offre vraiment, et au vendeur de fixer le juste prix pour toucher les bons acquéreurs.

Homki à Paris : une agence à honoraires fixes qui connaît chaque quartier

Cette expertise locale est au cœur du modèle de Homki. L’agence fonctionne sans agence physique, mais s’appuie sur des agents de terrain qui connaissent leur secteur. À l’échelle nationale, Homki intervient aujourd’hui dans plus de 2 000 codes postaux. Depuis 2024, Homki connaît un développement rapide sur le marché parisien, avec déjà plus de 2 000 clients accompagnés en Île-de-France. À l’échelle nationale, l’entreprise compte désormais plus de 18 000 clients et affiche un délai de vente moyen de 42 jours. Des chiffres qui illustrent l’expérience acquise par l’agence sur le marché parisien et sa capacité à accompagner les propriétaires au plus près des réalités de chaque quartier. Autre élément à prendre en compte: les frais d’agence. Homki propose des honoraires fixes, de 6 900 à 10 900 € selon le prix du bien. Avec l’offre PurePlace, Homki mise également sur une mise en valeur soignée, grâce notamment à une photographie « art de vivre », particulièrement adaptée aux biens atypiques, de caractère ou bénéficiant d’une identité architecturale forte. Homki, aujourd’hui, c’est associer la connaissance fine des quartiers parisiens à une commercialisation pensée pour révéler ce qui fait la valeur de chaque bien.