Sous les dorures de Garnier, Panayotis Pascot casse les codes

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C’est un grand moment d’émotion qui s’est joué vendredi 5 juin à l’Opéra Garnier. Panayotis Pascot, 3 ans après sa présence annulée dans l’antre du lyrisme, a pris sa revanche sur cette même scène, devant plus de 4000 personnes au total, lors de deux représentations à la suite. Avec une maîtrise des blagues et des transitions encore plus fascinante que lors de son premier spectacle, il a creusé le sujet de l’Entre-les-Deux, cette transition de l’adolescence vers l’âge adulte, zone floue, souvent déceptive mais pleine de surprises. Nous y étions, on vous raconte.

De l’humour à l’Opéra Garnier

Un soir, deux représentations, une salle extraordinaire, un public aux aguets. C’est une consécration pour le jeune humoriste, acteur et écrivain Panayotis Pascot, qui a eu l’honneur de se produire à L’Opéra Garnier. Au programme, un spectacle entre humour et émotion, qui ose aborder des thèmes forts et graves, avec un mélange de légèreté et d’aplomb. Une maîtrise des mots et une compréhension des situations qui ne cessent d’évoluer chez le jeune homme de seulement 27 ans. Comme une saga qu’il nous livre petit à petit, Panayotis nous en dit un peu plus sur lui, après la parution de son livre, La prochaine fois que tu mordras la poussière, et son premier spectacle de seul en scène, Presque. Aussi touchant qu’impénétrable, il nous livre ses réflexions sur la dépression qu’il a subie pendant plusieurs années, son désir de parentalité avec son conjoint, ou ses souvenirs d’enfance.

Dans la salle, pas une seule place vide et des spectateurs enchantés, qui semblent avoir attendu cette date depuis des semaines. Des rires, des applaudissements, des regards brillants pendant tout le spectacle. Après l’Odéon et l’Olympia, Panayotis Pascot peut continuer sa route en se disant qu’il a fait un carton à l’Opéra Garnier.

Découvrez son spectacle Entre les Deux dans toute la France.

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