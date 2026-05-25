Pour l’entrée du résistant Marc Bloch, le Panthéon sera ouvert gratuitement en juin à Paris

Le mardi 23 juin 2026, l’historien Marc Bloch fera son entrée au Panthéon. L’occasion de rendre hommage à cette grande figure de la résistance à travers une exposition, des conférences et l’entrée gratuite au public dans le monument historique du 25 au 28 juin 2026.

Marc Bloch, historien et résistant

Après Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker, Mélinée et Missak Manouchian, c’est désormais le résistant Marc Bloch qui rejoindra les pensionnaires du Panthéon. Pour la première fois, le temple républicain accueille un historien entre ses murs. Une cérémonie aura lieu lors de son entrée, le mardi 23 juin 2026, en présence de plusieurs personnalités, excepté les représentants de l’extrême droite à la demande de la famille. L’occasion de rendre hommage à l’engagement de Marc Bloch dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Né dans une famille juive originaire d’Alsace, l’historien a combattu toute sa vie pour défendre une pensée indépendante, basée sur une critique des sources et des faits. Il est un précurseur de l’École des Annales, privilégiant une approche transdisciplinaire de l’histoire. Enseignant, il perd son poste à la Sorbonne à cause des lois antisémites du régime de Vichy. Dès 1943, il rejoint alors la résistance à Lyon et devient un des chefs régionaux de Franc-Tireur, puis des Mouvements unis de la Résistance (MUR). Là, il est arrêté, torturé puis exécuté par la Gestapo, le 16 juin 1944.

Une exposition en hommage

En parallèle de la cérémonie, plusieurs événements sont organisés autour de la figure de Marc Bloch dans différents monuments nationaux. Au Panthéon, l’exposition « Marc Bloch, l’esprit de l’Histoire » présentera, du 24 juin au 31 décembre 2026, l’intellectuel engagé et le résistant, considéré comme l’un des pionniers de l’histoire contemporaine. Elle sera librement accessible après acquittement du droit

d’entrée dans le monument. Par ailleurs, une exposition itinérante a également été conçue avec l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie pour être montrée dans plusieurs monuments et établissements scolaires.

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Une entrée gratuite au Panthéon

Pour célébrer Marc Bloch, le Centre des monuments nationaux a également décidé d’ouvrir gratuitement les portes du Panthéon à tous les visiteurs, du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026. Un événement exceptionnel lors duquel le public pourra rendre hommage au résistant, visiter l’exposition, découvrir les oeuvres du temple républicain, le pendule de Foucault et bien sûr, les tombes de ses 84 pensionnaires, comprenant 77 hommes et 7 femmes.

Panthéon

Place du Panthéon, 75005 Paris

Cérémonie d’entrée le 23 juin 2026

Ouverture gratuite du 25 au 28 juin 2026

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Image à la une : Le Panthéon de Paris © Adobe Stock