Abonnés du Pass Navigo, sachez que vous pouvez faire deux trajets de covoiturage gratuits par jour

C’est un service que peu de Franciliens connaissent. Si vous êtes détenteur du Pass Navigo, Île-de-France Mobilités vous permet de circuler gratuitement en covoiturage dans l’ensemble de la région pour deux trajets par jour. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur l’application Covoit IDFM pour réserver votre trajet.

Circuler avec le Pass Navigo

Le Pass Navigo reste un service nécessaire pour les millions de Franciliens qui se déplacent tous les jours dans la région. Le forfait toutes zones, qui ne cesse d’augmenter, permet désormais de circuler en métro, RER, bus et tram en Île-de-France pour 90,80 euros par mois. D’autres services sont aussi proposés, comme une réduction sur les tarifs des trajets en batobus, qui traversent la Seine avec huit escales. Mais ce Pass (mensuel, annuel ou imagine R) a aussi un autre avantage, cette fois gratuit et pourtant méconnu.

Un service gratuit et méconnu

Les abonnés du Pass Navigo ignorent souvent que le forfait permet un service gratuit de covoiturage accessible dans toute la région. En effet, Île-de-France Mobilités vous permet d’effectuer jusqu’à deux trajets par jour sans payer de frais supplémentaires. Ce covoiturage planifié est notamment mis en place pour les zones moins bien desservies ou les trajets nécessitant plusieurs correspondances, permettant aux utilisateurs de simplifier leurs déplacements en région. Il vous suffit de vous connecter à l’application Covoit IDFM, de réserver une place dans une voiture, et d’échanger sur la messagerie avec le conducteur dont l’identité a été vérifiée.

Et tout est prévu en cas d’annulation : en effet, si vous aviez planifié un covoiturage à tel jour et tel horaire pour rentrer chez vous, et que le conducteur a finalement annulé la course, un taxi ou un VTC peut être pris en charge sans frais supplémentaires pour le trajet du retour. Vous pouvez aussi trouver d’autres covoiturages quelques minutes avant le départ, selon les trajets disponibles.

Une économie pour les conducteurs

Par ailleurs, ce service profite également aux conducteurs franciliens ! En proposant du covoiturage, ceux-ci peuvent en effet réduire le coût de leur trajet : une économie pouvant aller jusqu’à 200 euros par mois selon Île-de-France Mobilités. Chaque automobiliste de la région peut ainsi se proposer sur l’application et indiquer ses déplacements, qu’ils soient des trajets quotidiens entre le travail et le domicile, ou bien plus ponctuels. Si vous êtes volontaire, il suffit aussi de créer un compte sur Covoit IDFM et d’indiquer votre itinéraire.

Image à la une : ©️ Adobe Stock