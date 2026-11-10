La patinoire monumentale du Grand Palais est de retour avec Harry Potter… et Cathy Guetta !

Patiner sous la verrière du Grand Palais, au pied d’une lune géante, avant de déguster une raclette à volonté et de danser jusqu’au bout de la nuit… Le Grand Palais de Glace est de retour du 12 décembre 2026 au 6 janvier 2027, avec une édition particulièrement féerique qui réserve bien des surprises !

Une patinoire monumentale sous la verrière du Grand Palais

C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’hiver parisien : la plus grande patinoire indoor du monde revient au Grand Palais pour une 8ème édition, qui promet d’en mettre plein la vue. Du 12 décembre au 6 janvier, les 2700 m² de glace investiront à nouveau la Nef, offrant aux petits comme aux grands la possibilité de patiner dans l’un des plus beaux monuments de la capitale. Et cette année, le décor prend une dimension presque irréelle : une immense lune de 16 mètres de diamètre sera suspendue au-dessus des patineurs ! Entre les courbes de la structure métallique, les jeux de lumière et cet astre monumental flottant, l’expérience s’annonce vraiment poétique.

Harry Potter s’invite sur la glace

Autre surprise de cette édition : l’univers d’Harry Potter prendra possession du Grand Palais de Glace. À l’occasion de l’arrivée de la nouvelle série HBO Original Harry Potter à l’école des sorciers (disponible dès le 25 décembre sur HBO Max), la patinoire accueillera plusieurs animations inspirées du célèbre monde des sorciers. La magie s’invitera ainsi autour de la glace et dans la Nef, avec des expériences qui devraient séduire aussi bien les novices que les fans de la première heure. Une rencontre inattendue entre Poudlard et l’architecture du Grand Palais, dont les détails seront à découvrir sur place.

Raclette à volonté et chocolat chaud signé Yannick Alléno

Pour la première fois, le Grand Palais de Glace accueillera un véritable restaurant d’altitude baptisé Le Megève, installé sur le Balcon de l’Horloge avec une vue plongeante sur la patinoire. Au menu, une raclette à volonté préparée avec de la Raclette de Savoie IGP produite par la Coopérative du Val d’Arly. Et bonne nouvelle pour les gourmands qui n’ont pas envie de patiner : le restaurant disposera de son propre accès depuis l’extérieur, permettant d’y déjeuner ou dîner sans nécessairement chausser les patins ! Les amateurs de douceurs pourront également se laisser tenter par le chocolat chaud du chef étoilé Yannick Alléno, dans un espace habillé d’un imprimé exclusif signé par la maison parisienne de cachemire Kujten.

Des soirées festives imaginées par Cathy Guetta

À la tombée de la nuit, l’ambiance changera radicalement. La direction artistique de cette nouvelle édition a été confiée à Cathy Guetta avec une programmation mêlant musique, lumières et expériences immersives. La Nef se transformera alors en un immense lieu de fête, où l’on pourra patiner jusqu’à 2h du matin dans une atmosphère bien différente de celle des séances en journée. La maison Kujten sera également de la partie avec le retour de sa Kiss Cam, pour immortaliser quelques instants complices sur la glace… Entre son décor lunaire, ses animations Harry Potter, ses soirées musicales et son restaurant savoyard, le Grand Palais de Glace promet de faire du monument parisien l’un des lieux les plus animés des fêtes de fin d’année !

Le Grand Palais de Glace

Grand Palais : 3 avenue du Général-Eisenhower, 75008 Paris

Du 12 décembre 2026 au 6 janvier 2027

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