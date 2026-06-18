Le plus grand barbecue végétal du monde va avoir lieu à Paris, et c’est gratuit

Et si le plus grand barbecue végétal du monde se déroulait à Paris ? C’est le pari lancé par HappyVore, spécialiste français des alternatives végétales, qui organise le 29 juin prochain une tentative officielle de record Guinness au cœur de Ground Control. Au programme : des centaines de participants réunis autour d’un barbecue géant entièrement végétal et gratuit !

Un barbecue végétal XXL à Paris

Le barbecue reste l’un des grands rituels de l’été, mais les habitudes évoluent et les alternatives végétales prennent de plus en plus de place dans les assiettes des Français. C’est sur cette tendance que s’appuie HappyVore avec un événement pour le moins spectaculaire. Le lundi 29 juin, la marque investira Ground Control, dans le 12e arrondissement, pour tenter de décrocher un Guinness World Records du plus grand barbecue végétal au monde, comptabilisé selon le nombre de participants présents. Un arbitre officiel Guinness World Records sera sur place afin de vérifier le respect des règles et d’homologuer, ou non, la performance.

Des centaines de Parisiens attendus pour relever le défi

Pour que le record soit validé, un maximum de participants devra se réunir dans une zone définie du site et déguster simultanément un barbecue 100 % végétal pendant au moins 30 minutes. Le compte à rebours officiel débutera à 19h30. Au menu : les incontournables de la marque, notamment ses chipolatas et merguez végétales, devenues au fil des années parmi ses meilleures ventes. L’objectif n’est pas de créer une opposition entre viande et végétal, mais plutôt de montrer que les deux peuvent cohabiter lors des grands moments de convivialité estivale.

Une soirée gratuite dans l’un des lieux les plus animés de l’Est parisien

Au-delà du record, l’événement s’annonce comme une grande fête ouverte à tous. Curieux, amateurs de barbecue, adeptes du végétal ou simples visiteurs de passage pourront participer gratuitement à cette tentative mondiale dans l’ambiance festive de Ground Control, devenu au fil des années l’un des spots incontournables des afterworks et événements parisiens. Le verdict du Guinness World Records sera annoncé au cours de la soirée. Une bonne raison de venir assister, et peut-être participer, à une page insolite de l’histoire culinaire parisienne !

Le plus grand barbecue végétal du monde by HappyVore

Lundi 29 juin 2026 à partir de 19h (début du record à 19h30)

Ground Control, 81 rue du Charolais, 75012 Paris

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

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