Des fleurs en peluche à composer en bouquet, du mobilier inspiré de Mickey, des gourmandises Hello Kitty et des créations indépendantes… Les pop-up stores à Paris multiplient les idées de cadeaux pour cette fin d’année. Voici notre sélection des boutiques éphémères ouvertes ou à venir en novembre et décembre 2026, avec leurs dates, adresses et horaires pour préparer votre visite.

Cj Hendry ouvre une boutique de fleurs en peluche dans le Marais

Et si vous pouviez offrir des fleurs qui ne fanent jamais ? Après New York et Hong Kong, l’artiste australienne Cj Hendry installe son Flower Shop à Paris du 18 au 29 novembre 2026, au cœur du Marais. Connue pour ses dessins hyperréalistes et ses installations artistiques spectaculaires, elle a imaginé une boutique entièrement consacrée à d’étonnantes fleurs en peluche, aussi colorées que réalistes.

Le concept a déjà rencontré un joli succès à l’étranger et fait aujourd’hui le tour du monde. Chaque ville accueille une sélection de fleurs particulière, avec quelques variétés inédites et des surprises. À Paris, on pourra composer son propre bouquet parmi les créations proposées, vendues 9 € l’unité, avec une dixième fleur offerte pour neuf achetées. Une idée de cadeau originale, mais aussi une jolie curiosité à découvrir lors d’une balade dans le Marais.

Flower Shop de Cj Hendry

Adresse : 10 rue de Turenne, 75004 Paris

Dates : Du 18 au 29 novembre 2026

Horaires : Tous les jours de 10h à 18h

Disney et Gustaf Westman ouvrent un pop-up design très attendu

Les célèbres oreilles de Mickey, le nœud de Minnie ou encore la silhouette de Dingo deviennent des objets de décoration sous l’œil du designer suédois Gustaf Westman. À l’occasion d’une collaboration avec Disney, celui-ci a imaginé toute une collection de mobilier et d’accessoires aux formes arrondies, aux couleurs franches et aux proportions parfois étonnantes. Après Tokyo et New York, cette collection fera escale à Paris du 4 au 6 décembre 2026, dans un pop-up immersif installé rue de Saintonge.

Parmi les créations à découvrir figurent des tasses à l’effigie de Mickey et Minnie, des assiettes, des vases, des miroirs et même des canapés sculpturaux inspirés des personnages Disney. Les prix commencent à 75 € pour une tasse Mickey et peuvent grimper bien davantage pour les pièces les plus imposantes. Que l’on soit amateur de design contemporain ou simplement curieux de découvrir cette collaboration inattendue, le rendez-vous promet de belles surprises visuelles !

Disney x Gustaf Westman

Adresse : 10 rue de Saintonge, 75003 Paris

Dates : Du 4 au 6 décembre 2026

Horaires : Tous les jours de 11h à 19h

La Maison Ghibli installe sa boutique éphémère près des Halles

Avis aux amoureux de Totoro, Chihiro, Kiki et du Château ambulant ! Jusqu’au 3 janvier 2027, la Maison Ghibli installe une boutique éphémère au cœur de Paris, à deux pas des Halles. Et avec plus de 1 000 références officielles venues du Japon, les fans du célèbre studio d’animation devraient avoir de quoi faire ! Peluches, figurines, objets de décoration, papeterie, vêtements, livres et accessoires : on retrouve ici tout un univers inspiré des films de Hayao Miyazaki et Isao Takahata, dans l’esprit des célèbres boutiques Donguri japonaises.

Parmi les nouveautés, on découvre notamment des peluches inédites, dont Sophie et Markl du Château ambulant, ainsi que la gamme Komorebi, présentée pour la première fois en Europe. La boutique propose aussi une boîte à musique représentant Jiji au téléphone, des puzzles à exposer comme des tableaux, ou encore de jolies pièces d’artisanat japonais. Les amateurs de musique pourront même dénicher des vinyles et partitions de Joe Hisaishi, tandis que les passionnés de cinéma trouveront des artbooks et storyboards venus du Japon.

Maison Ghibli

Adresse : 15 rue des Halles, 75001 Paris

Dates : Jusqu’au 3 janvier 2027

Horaires : Lundi de 14h à 19h30, du mardi au vendredi de 11h30 à 19h30, samedi de 10h à 20h, dimanche de 14h à 19h

Hello Kitty s’invite dans une boulangerie éphémère aux Galeries Lafayette

Avis aux amateurs de gourmandises et aux fans de Hello Kitty ! Jusqu’au 3 janvier 2027, Baguett by Maison Kayser retrouve l’univers de Sanrio pour un pop-up particulièrement mignon au cinquième étage des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Entre boulangerie et boutique de cadeaux, cet espace éphémère rassemble des pâtisseries revisitées aux couleurs de Hello Kitty and Friends, ainsi qu’une collection d’accessoires à offrir ou à collectionner.

Les vedettes de cette nouvelle édition ? Des guimauves enrobées de chocolat, déclinées en trois saveurs : chocolat noir et vanille, chocolat rose et fraise, ou chocolat au lait et vanille. Elles sont proposées à 3,20 € l’unité ou en coffrets, à partir de 24 € les six. On retrouve aussi des macarons, des éclairs, des cheesecakes, des cookies et les fameuses baguettes revisitées par Baguett. Côté cadeaux, peluches, mugs, tote bags, vêtements et petits accessoires complètent la collection. De quoi faire une pause gourmande au milieu des achats de Noël !

Baguett x Hello Kitty and Friends

Adresse : Galeries Lafayette Paris Haussmann, magasin Coupole, 5e étage, 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Dates : Jusqu’au 31 décembre 2026

Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 20h30, dimanche de 11h à 20h

Heureux Les Curieux réunit des créateurs pour un shopping de Noël différent

Dans le Marais, Heureux Les Curieux accueille du 16 novembre au 6 décembre la cinquième édition de son événement « En mode précommande ». Le principe ? Découvrir des marques indépendantes, essayer leurs créations, discuter avec les personnes qui les imaginent et commander ses pièces préférées. Une formule qui permet aux créateurs de produire en fonction des commandes réelles, même si certaines créations seront également disponibles immédiatement.

Au programme : vêtements, maille, bijoux, maroquinerie et objets pour la maison. On pourra notamment découvrir les pièces tricotées à la main de La Grande Blonde, les créations d’Anny Blatt, les bijoux de Florence Pavec ou encore les sacs de Nodie’s. Des ateliers de broderie, de tricot et de colorimétrie sont également prévus, ainsi qu’une initiation à l’art de nouer un carré de soie. La plupart des pièces précommandées pourront être livrées avant Noël. Pour les autres, une petite attention sera remise pour patienter jusqu’à leur arrivée.

Heureux Les Curieux

Adresse : 23 rue du Pont-aux-Choux, 75003 Paris

Dates : Du 16 novembre au 6 décembre 2026

Horaires : Du mardi au samedi de 11h à 19h, dimanche de 12h à 18h

Réminiscence nous invite à une parenthèse parfumée chez Sephora

Du 17 au 30 novembre 2026, la maison de parfumerie française Réminiscence prend ses quartiers au premier étage du Sephora du Passage du Havre. Pendant deux semaines, la marque déploie son univers olfactif dans un espace éphémère où les visiteurs pourront découvrir ses différentes fragrances et participer à une animation sensorielle, avec quelques surprises exclusives à la clé.

L’occasion notamment de retrouver l’un des parfums emblématiques de la maison, Patchouli, ainsi que les nouveautés imaginées pour les fêtes. Parmi elles, le Patchouli Élixir en collection limitée et les coffrets de Noël, à découvrir avant de préparer ses cadeaux. Une halte qui devrait plaire aux amateurs de parfums comme à ceux qui cherchent encore une idée à glisser sous le sapin.

Réminiscence chez Sephora

Adresse : Sephora, Passage du Havre, 1er étage, 109 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

Dates : Du 17 au 30 novembre 2026

Horaires : Ouvert tous les jours, dimanche compris

Tout savoir sur les pop-up stores à Paris

Quels pop-up stores découvrir à Paris en novembre et décembre 2026 ?

Parmi les boutiques éphémères à découvrir : le Flower Shop de Cj Hendry dans le Marais, du 18 au 29 novembre, et le pop-up Disney x Gustaf Westman, du 4 au 6 décembre. La Maison Ghibli accueille également les visiteurs rue des Halles jusqu’au 3 janvier 2027. Mode, parfums et gourmandises complètent la sélection avec Heureux Les Curieux, Réminiscence et Baguett x Hello Kitty.

Où trouver des boutiques éphémères pour acheter des cadeaux de Noël à Paris ?

Dans le Marais, le Flower Shop de Cj Hendry propose des fleurs en peluche, tandis qu’Heureux Les Curieux réunit vêtements, bijoux, maroquinerie et objets pour la maison. Pour les amateurs d’animation japonaise, direction la Maison Ghibli près des Halles ou le pop-up Baguett x Hello Kitty aux Galeries Lafayette Haussmann. Chez Heureux Les Curieux, certaines pièces sont proposées en précommande : vérifiez leur délai de livraison avant de commander pour Noël.

Faut-il réserver pour visiter un pop-up store à Paris ?

Les conditions d’accès varient selon les boutiques et les événements : consultez les informations de l’organisateur avant votre visite. Une animation ou un atelier peut nécessiter une inscription, même lorsque l’espace de vente est accessible librement. Vérifiez également les dates et horaires, certains pop-up stores ne restant ouverts que quelques jours.

Image en Une : Entre l’univers kawaii de Hello Kitty et les fleurs en peluche de Cj Hendry, les pop-up stores parisiens réservent de jolies découvertes. © Cj Hendry / Antonio Ajam

Mélina Hoffmann