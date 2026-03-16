Miel, huîtres, vins, foie gras… Ces 38 producteurs viennent d’être sacrés meilleurs de France

Vous avez sûrement déjà remarqué ces médailles du Concours Général Agricole sur certains produits. Pour remporter le Prix d’Excellence, il ne s’agit pas d’en décrocher une, mais trois d’affilée ! C’est ce qu’ont accompli 38 producteurs français récompensés le 10 mars dernier au ministère de l’Agriculture, et nous avons été tester leurs produits pour vous. Voici donc les pépites culinaires à ne pas louper cette année.

Le prix qui récompense la constance

Le Concours Général Agricole existe depuis plus de 150 ans et il a vu passer des générations de vignerons, fromagers, charcutiers ou encore apiculteurs. Chaque année, ses jurés dégustent à l’aveugle, notent et sélectionnent les meilleurs produits de France. Obtenir une médaille c’est déjà une fierté, mais le Prix d’Excellence c’est autre chose : il ne récompense pas un coup de génie ponctuel, mais une régularité qui n’est pas facile à tenir. Pour en être, il faut avoir été médaillé lors des trois dernières éditions du concours. Cette année, 38 lauréats ont passé ce cap : ils viennent de toute la France et d’outre-mer.

Des produits à mettre dans son panier

Parmi les lauréats, il de quoi constituer un plateau de dégustation de rêve. En Bretagne par exemple, les Huîtres Legris (Finistère) et le poiré Kermorgann des établissements Courcoux (Côtes d’Armor) confirment leur excellence. Dans le Val de Loire, on craque pour les délicieuses rillettes de Tours de la charcuterie Tachau et les rhums arrangés aromatiques de L’Arom’arrange. En région PACA, les yaourts doux de la fromagerie Ebrard prouvent que le lait de brebis a encore son mot à dire, tandis qu’en Occitanie, la Maison Raspide signe un foie gras de référence, et qu’en Auvergne Rhône-Alpes on fabrique du miel avec le même soin depuis des années Au Jardin de Magali.

Côté vins, les récompenses traversent toutes les régions. On remarque les vins blancs du Jura absolument exquis du Domaine Frédéric Lornet, les rosés agréables et surprenants des Vignerons du Brulhois dans le Sud-Ouest ou encore les rouges plein de caractère de Pierre Richard en Languedoc-Roussillon. Sans oublier Régal Vanille, producteur réunionnais de confitures et crèmes, qui prouve que l’excellence française ne se limite pas à l’Hexagone…

Une reconnaissance qui a un impact concret

Au-delà du prestige, le Prix d’Excellence a des effets bien réels. Selon les données du Concours Général Agricole, une médaille génère en moyenne une hausse de chiffre d’affaires de plus de 10 % pour les lauréats ! Autrement dit, acheter ces produits, c’est aussi soutenir directement des exploitations qui font le pari de la qualité sans compromis. Alors n’hésitez pas à les mettre dans votre panier la prochaine fois que vous les croiserez en rayon, ce sont des valeurs sûres !

Retrouvez la liste complète de lauréats sur le site du Concours Général Agricole. Si certains se trouvent près de chez vous ou sur la route de vos vacances, n’ayez pas peur d’aller à leur rencontre, découvrir leur travail, leur savoir-faire, acheter les produits sur place : vous ferez des heureux et repartirez avec de bonnes victuailles primées !

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