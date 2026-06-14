Rock en Seine 2026 : programmation du dernier grand festival rock de l’été près de Paris

En partenariat avec Rock en Seine

Si la perspective de la rentrée vous file déjà le bourdon, rangez tout de suite vos agendas de bureau. Du 26 au 30 août 2026, le Domaine national de Saint-Cloud reprend son titre de capitale mondiale du fun pour une édition de Rock en Seine qui s’annonce franchement historique. Spoiler : l’affiche est tellement XXL qu’on a un peu le vertige.

Voir cette publication sur Instagram 4,345 likes, 57 comments – rockenseine le June 8, 2026: "On se donne rendez-vous devant quels artistes ? 😎 🎟️ Infos et billetterie dans la bio".

Des têtes d’affiche titanesques du début à la fin

Mercredi 26 août : Tyler, The Creator en ouverture

Rock en Seine lance les hostilités avec le légendaire Tyler, The Creator. Le Californien, génie absolu du hip-hop hybride et boss des charts américains avec ses brûlots Chromakopia et Don’t Tap the Glass, viendra poser ses valises pour son unique concert en France de l’année 2026. Pour cette traditionnelle soirée d’ouverture sur deux scènes (qui verra défiler 7 artistes au total), c’est un show monumental et totalement imprévisible qui s’annonce !

Jeudi 27 août : Lorde et Djo s’emparent de la scène

Le jeudi mettra sous les projecteurs l’une des reines de la pop mondiale : la Néo-Zélandaise Lorde. À ses côtés, l’une des grosses sensations de l’année : Djo (le nom de scène de l’acteur Joe Keery, que vous adorez dans Stranger Things). Fort du carton planétaire de son tube End of Beginning, il s’offrira lui aussi son unique date française de l’été. La multi-instrumentiste Tash Sultana et la techno-pop de Sam Quealy viendront compléter le reste de la journée.

Vendredi 28 août : le comeback de Nick Cave & The Bad Seeds

Après un passage dantesque en 2022, le prédicateur le plus charismatique de la planète rock fait son grand retour. Nick Cave, escorté de ses fidèles Bad Seeds, viendra clore en apothéose sa grande tournée européenne à Saint-Cloud. Porté par le succès de son dernier opus Wild God, le dandy australien promet une communion fiévreuse, entre rock incandescent et ballades déchirées au piano.

Samedi 29 août : AFI, Mannequin Pussy et Fcukers

Avis aux amateurs de gros son et de coupes de cheveux audacieuses, le samedi va secouer les pelouses. Les vétérans d’AFI viendront envoyer leur cocktail emo-hardcore survolté, flanqués du quatuor punk-noise de Philadelphie Mannequin Pussy et de la révélation electroclash new-yorkaise Fcukers !

Dimanche 30 août : final d’anthologie avec The Cure

Sept ans après leur dernier concert mythique au festival, The Cure revient pour fermer la grande scène en beauté. Robert Smith et sa bande ténébreuse ont prévu un set généreux, ample et intense comme ils en ont le secret.

Des invités de marque et une « French Touch » survoltée

Si vous pensez qu’on a fait le tour, détrompez-vous : Rock en Seine a empilé les gros noms comme des perles. Au rayon des monstres sacrés, vous croiserez le rock élégant de Franz Ferdinand, le shoegaze de Slowdive, le blues-garage de The Black Keys, les ténébreux d’Interpol ou encore la tempête abrasive de Deftones ! Le festival s’offre même des retours inespérés avec le duo hip-hop mythique Clipse (Pusha T et Malice), les Écossais de Mogwai, la prêtresse provoc’ Peaches ou les éternels frères Mael de Sparks. Côté français, le show est assuré par le duo techno-punk Kompromat (Vitalic + Rebeka Warrior), le poète Bertrand Belin, ou encore les métalleux marseillais de LANDMVRKS.

Club Avant Seine : les stars de demain sont ici !

Parce que Rock en Seine adore jouer les dénicheurs de talents, Club Avant Seine propulse cette année dix pépites de la scène émergente française. C’est le moment de jouer les snobs et de dire à vos potes « je les ai vus avant tout le monde » en allant écouter le rock de La Flemme, la trap-rock de Maddy Street ou encore la pop new wave de Billie ! Souvenez-vous que Zaho de Sagazan ou Feu! Chatterton sont passés par là… On dit ça, on dit rien !

Voir cette publication sur Instagram rockenseine le June 3, 2026: "⚡️🔮 𝙎𝙀́𝙇𝙀𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 𝘾𝙇𝙐𝘽 𝘼𝙑𝘼𝙉𝙏 𝙎𝙀𝙄𝙉𝙀 🔮⚡️

Les stars de demain s’emparent de Rock en Seine cet été ! Si tu veux pouvoir dire « je les ai vus avant tout le monde », c’est ici que ça se passe ! Prépare-toi à prendre une immense claque visuelle et sonore avec 👇

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FAQ : tout savoir sur Rock en Seine 2026

Comment se procurer des billets pour les journées de The Cure ou Tyler, The Creator ?

Pour se procurer des billets il va falloir ruser ou guetter les bourses aux billets officielles ! Les billets « jour » pour les soirées de Tyler, The Creator, Nick Cave et The Cure se sont arrachés en à peine 24 heures à l’annonce des noms. Un conseil : jetez-vous sur les pass restants avant qu’il ne soit définitivement trop tard. Vous pouvez acheter vos pass sur le site de Rock en Seine.

Y a-t-il des exclusivités françaises pour cette édition 2026 ?

Oui, et pas des moindres ! Rock en Seine a décroché plusieurs très gros morceaux pour leur unique passage en France cette année. C’est le cas du rappeur américain Tyler, The Creator, du phénomène pop-indie Djo (Joe Keery), mais aussi des légendes de la scène indépendante américaine Wilco.

Où et quand se déroule exactement le festival ?

Le festival se déploie sur les immenses pelouses boisées du Domaine national de Saint-Cloud (aux portes de Paris, accessible très facilement en métro ou tramway), au 1 avenue de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud. L’édition 2026 s’étire sur 5 jours pleins, du mercredi 26 août au dimanche 30 août 2026.

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Photo en couverture © Rock en Seine / Christophe Crénel