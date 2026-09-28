Nikos Aliagas, Alexandre Astier : le Salon de la Photo revient à Paris pour une édition exceptionnelle

Du 8 au 11 octobre 2026, le Salon Photo & Vidéo investit la Grande Halle de la Villette pour une édition spéciale : le bicentenaire de la photographie. Cette célébration à ne pas manquer réunira expositions, expériences et surtout, des rencontres inoubliables ! Nikos Aliagas, Alexandre Astier, ou encore Christophe Brachet seront présents. Comptez près de 1000 m² de programmation culturelle : nous, on a déjà pris rendez-vous.

Deux siècles de photographie réunis à la Vilette

Rien de mieux pour célébrer ce bicentenaire que de commencer avec le commencement ! Vous pourrez découvrir des tirages d’époque, dont des expériences de Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie. Son procédé a été rendu public par le fameux Louis Daguerre en 1839. Des noms dont vous avez déjà entendu parler, et qui ont révolutionné pour toujours notre rapport à l’image. En outre, parmi les pièces présentées, vous pourrez admirer une reproduction du célèbre Point de vue du Gras (1827), considéré comme étant la première photographie connue. Héliographie, daguerréotype, argentique… Les différentes techniques qui se sont succédées au XIXe siècle seront présentées avant de laisser place à la démocratisation des appareils du XXe siècle, puis à la révolution numérique. Bien sûr, on vous ne laissera pas seuls dans cette découverte : des médiateurs assureront des visites guidées pendant toute la durée du salon !

Et pour passer de la théorie à la pratique, Marjolaine Vuarnesson réalisera devant le public des portraits au collodion humide. Chaque jour à 11 heures, la photographe et plasticienne dévoilera les différentes étapes de ce procédé inventé en 1851. On a déjà hâte de remonter dans le temps.

Autre curiosité de cette édition qui vous permettra d’être témoin de l’Histoire : La Malle des bicentenaires sera présentée pour la première fois au public. Cette capsule temporelle installée dans une malle de voyage des années 30 accueillera des milliers de photographies prises en 2026 ainsi que des textes manuscrits de professionnels. Elle sera scellée en 2027, conservée pendant douze ans au Musée Nicéphore Niépce, puis rouverte en 2039 pour un autre bicentenaire : celui du discours d’Arago sur le daguerréotype.

De Nikos Aliagas aux coulisses du cinéma : 11 expos

Côté photographie contemporaine, avec Messolonghi, Terre de Liberté, Nikos Aliagas dévoilera son travail personnel consacré à la ville grecque dont ses parents sont originaires. Celui que nous connaissons en tant qu’animateur audiovisuel est également photographe depuis plus de 30 ans. Détail important : il travaille presque exclusivement en noir et blanc. Ses thèmes de prédilection sont : la mémoire, le temps et la transmission.

En transition entre photo et cinéma, Hors Champ de Christophe Brachet vous emportera dans les coulisses du cinéma. Depuis 18 ans, ce dernier immortalise acteurs, réalisateurs et techniciens sur les plateaux.

La photographie sera aussi mise en exergue comme un outil d’alerte avec Si tu traverses l’hiver d’Adrien Vautier, consacré au conflit ukrainien qu’il couvre depuis février 2022. Vous aurez également l’occasion d’admirer la beauté du vivant à travers une sélection d’images du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der.

Les photographes femmes ne seront pas en reste avec Les Femmes s’exposent. D’autres points d’expo vous permettront de découvrir des photographies engagées, ainsi que les résultats de nombreux appels à projets qui redéfinissent la photographie moderne sans utiliser le tout-numérique. Une chose est sûre : vous aurez l’occasion de découvrir le salon sur plusieurs jours !

Édition exceptionnelle, rencontres exceptionnelles

La photographie n’est pas uniquement un espace d’admiration. Pour cette édition 2026, les rencontres seront nombreuses. L’auditorium Boris Vian accueillera Nikos Aliagas, Alexandre Astier, Arnaud Baumann, Christophe Brachet, Olivier Culmann, Kyriakos Kaziras, Alain Keler, Adrien Vautier ou encore Sophie Zénon. La Scène Live complétera ces rendez-vous avec des créateurs et professionnels venus partager expériences et conseils, parmi lesquels Mathieu Forget, Théo Gosselin, Nathalie Sakura, Clara Vincent ou encore Ewan Lebourdais, photographe maritime et Peintre officiel de la Marine. Alors pour boucler la boucle : rien de mieux que de rencontrer ceux qui photographie le monde aujourd’hui.

Salon Photo & Vidéo 2026, grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Transports : M5 Porte de Pantin, T3b Porte de Pantin – Parc de La Villette

Dates du salon de la Photo & Vidéo à la Villette : Du 8 au 11 octobre 2026

Tarif du salon de la Photo & Vidéo à la Villette : 13 € en prévente, 16 € sur place ; tarif réduit : 9 € uniquement sur place.

Retrouvez toutes les infos pratiques et l’agenda sur le site officiel de l’événement.

Photo à la une :Portrait de Nikos, intervenant et photographe pour cette édition 2026 © Salon Photo & Vidéo de la Villette