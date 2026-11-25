Un lundi de décembre, le canapé a souvent le dernier mot, mais ce 7 décembre 2026, le Théâtre du Châtelet lui fait de l’ombre ! Pour la troisième année consécutive, il accueille Escale Solidaire, une soirée au profit de SOS MEDITERRANEE. Disiz, Feu! Chatterton, Olivia Ruiz, Solann, le collectif Minuit 12 et Falmarès monteront tous sur scène. Les équipes de l’association vous raconteront également leur quotidien en mer. Cette soirée se passera en plein cœur de Paris, à deux pas de la Seine. Vous viendrez pour la musique et vous repartirez avec les récits des sauveteurs en tête. Cet événement s’annonce comme LE rendez-vous à ne pas manquer pour bien démarrer la semaine ! On vous explique tout !

SOS MEDITERRANEE sauve des vies en mer depuis 2015

Tout commence en 2015, quand des citoyens européens refusent de rester spectateurs des naufrages en Méditerranée centrale et fondent SOS MEDITERRANEE. Cette association humanitaire et indépendante de tout parti et de toute confession rassemble des équipes en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Son navire, l’Ocean Viking, part secourir les personnes migrantes en détresse. Pour cela, l’association suit trois missions ! Elle sauve, elle protège et elle témoigne. Ses équipes cherchent donc les naufragés en mer, soignent les rescapés et les accompagnent jusqu’à leur arrivée dans un lieu sûr. Elles donnent aussi la parole aux survivants pour sensibiliser le public, car cette route migratoire reste l’une des plus meurtrières au monde depuis plus de dix ans. Pour continuer ses missions, l’association compte sur les dons et sur la mobilisation citoyenne. C’est pourquoi Escale Solidaire prolonge cette action avec une vraie soirée caritative et artistique, mêlant concerts, danse, poésie et témoignages. Le Théâtre du Châtelet l’accueille donc depuis trois ans à bras ouverts !

Escale Solidaire fait monter six artistes sur scène

La programmation artistique démarrera à 21h dans la Grande Salle. Disiz, Feu! Chatterton, Olivia Ruiz, Solann, le collectif Minuit 12 et Falmarès se succéderont sur scène. Les concerts seront accompagnés de danse, de poésie et de performances artistiques en tous genres. Raphäl Yem animera l’intégralité de la soirée et, entre deux passages, les équipes de SOS MEDITERRANEE prendront tour à tour la parole. Ils partageront avec vous les histoires humaines qui rythment leur quotidien à bord de l’Ocean Viking. Tous ces témoignages donneront un visage et une histoire à ces milliers de chiffres trop souvent abstraits. Le foyer ouvrira dès 19h30 pour rencontrer les bénévoles en avant-première et Falmarès signera des dédicaces grâce au stand de la librairie La 25e Heure. Côté assiette, Les Grandes Tables proposeront aussi une restauration solidaire. Cette cuisine sera à l’image de la cause et s’inspirera des repas servis sur l’Ocean Viking !

Le Théâtre du Châtelet ouvre sa Grande Salle

La soirée se vivra en deux temps. Le public commencera par le foyer, où les rencontres, la librairie et la restauration créeront une ambiance détendue, puis, à 21h, tout le monde rejoindra la Grande Salle pour profiter du spectacle jusqu’à la fin. Les tarifs vont de 6 à 55 € selon la catégorie, afin que chacun puisse participer à cet événement touchant et solidaire. Attention, les places partent vite, alors mieux vaut ne pas attendre le dernier moment ! Chaque billet aide l’association à financer ses opérations de sauvetage. Réservez vite votre place et venez faire escale au Châtelet pour une soirée qui a du sens !

Théâtre du Châtelet, Grande Salle

1 place du Châtelet, 75001 Paris

Lundi 7 décembre 2026, de 19h30 à 23h