Cette tablette est née d’une rencontre inattendue entre un chocolatier et un couturier à Paris

Quand un chocolatier de Versailles et un couturier parisien se croisent au Salon du Chocolat, cela donne une tablette inédite aussi gourmande qu’élégante ! Amateurs de chocolat, voici donc la création de Frédéric Jousset et Jérôme Blin, qui risque bien de devenir votre prochain péché mignon…

Une rencontre inattendue

On aurait pu passer à côté de cette collab’ insolite si le chocolatier Frédéric Jousset n’avait pas été dans le public lorsque le créateur de mode Jérôme Blin donnait sa performance au Salon du Chocolat. Heureusement pour nous, les deux hommes se sont croisés et ont eu l’idée de créer une collection capsule en édition limitée pour associer leurs savoir-faire.

En effet, contrairement aux apparences, leurs métiers ont beaucoup de similitudes. À Versailles, la Maison Bonange fondée par Frédéric Jousset travaille ses fèves avec la même rigueur que l’atelier de haute couture de Jérôme Blin travaille ses tissus. On retrouve la même sélection minutieuse des matières, la recherche d’un équilibre précis, et le refus du compromis, le tout, profondément ancré dans l’artisanat français.

Une tablette de chocolat inédite

Pour la recette, Jérôme Blin a été impliqué dès les premières étapes de création avec Frédéric Jousset. Il a apporté ses propres références sensorielles : des notes orientales et moyen-orientales, et des parfums boisés. De ces échanges est née la signature aromatique de la collection, un chocolat noir à 72 % rehaussé de bois de Hô, une essence aux accents doux et légèrement camphés, associée à la cardamome pour une touche épicée et parfumée. Autant vous dire que c’est un vrai délice !

Les tablettes sont ornées de jolis croquis avec les silhouettes emblématiques de Jérôme Blin, transformant chaque emballage en objet à collectionner autant qu’à déguster. À retrouver dès maintenant sur le site de Maison Bonange au prix de 7€, ainsi qu’au Printemps, chez Bio c’Bon, Biocoop, et dans plusieurs épiceries fines et magasins bio. Un conseil : faites des réserves, car elles se dévorent très vite !

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