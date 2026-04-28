Ce week-end, plus aucun train ne circulera aux gares de Lyon et de Bercy

Les gares de Lyon et de Bercy, toutes deux situées dans le 12e arrondissement de Paris, seront en arrêt durant le long week-end du 1er mai. Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026, les TGV seront réduits ou détournés vers d’autres gares de la capitale. En cause : des travaux de modernisation visant à améliorer le trafic et réduire les incidents sur les lignes.

Un week-end en chantier

C’est une situation inédite. La SNCF a annoncé que les trains (dont ceux de la compagnie Trenitalia) ne circuleront plus au sein de la gare de Lyon à Paris, du jeudi 30 avril à 20h30 au dimanche 3 mai à 14h. Pas de panique ! Aucun voyageur ne va manquer son trajet, puisque cet arrêt momentané était pris en compte par la billetterie. Pour quelle raison ? Des travaux prévus depuis plus de deux ans à ces dates, lors du fameux week-end prolongé du 1er mai.

Le chantier concernera le remplacement et la modernisation de deux postes d’aiguillage datant des années 1980. Ayant pour mission de contrôler les entrées et les sorties de la gare, ces infrastructures seront remplacées et informatisées afin de faire face à l’augmentation du trafic et réduire les incidents sur les lignes. Au total, 500 agents seront actifs pour tester près de 15 000 connexions sur ces nouveaux systèmes.

Une réduction de 60% des TGV

Lors de ces travaux, le nombre de TGV habituellement en gare de Lyon sera réduit à 60 %. Ceux encore en circulation seront répartis dans d’autres gares parisiennes : les trains à destination de Barcelone partiront par exemple de la gare Montparnasse, tandis que ceux pour Zurich devront partir de la gare de l’Est. Il faudra aussi faire face aux nombreuses perturbations sur le RER D et le train R, tandis que les autres lignes de la RATP devraient circuler normalement.

La gare de Bercy aussi concernée Lors de ce chantier, la gare de Bercy sera également fermée, et les trains seront reportés dans d’autres gares parisiennes. La liaison Intercités Paris-Clermont-Ferrand devrait être très limitée et détournée vers la gare Paris-Austerlitz, tout comme les trains du réseau Remi Express et Mobigo Paris-Dijon-Lyon. Pour plus de renseignements sur ces changements provisoires, rendez-vous sur le site de la SNCF.

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