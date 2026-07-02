Travaux : voici les fermetures prévues sur le métro et le RER durant l’été 2026

La RATP prévient d’emblée les voyageurs : le réseau connaîtra de nombreuses perturbations en Île-de-France durant l’été 2026. Trajets plus longs et forte affluence sont donc à prévoir durant ces deux mois. Pour faire le point sur les différents travaux concernant le métro, le RER et le tramway, on vous résume les lignes et stations concernées.

Plusieurs lignes du métro perturbées

Au sujet du métro parisien, sachez que de nouveaux chantiers investiront quatre lignes du réseau. Tout d’abord, la ligne 4 sera fermée entre la station Les Halles et Montparnasse du 6 au 24 juillet 2026 afin de renouveler les appareils de voie. Les voyageurs traversant la Rive gauche devront donc trouver des alternatives. Autre perturbation sur la ligne 8 : du 20 au 27 août 2026, elle fermera entre Balard et Concorde pour préparer l’arrivée du MF19, un nouveau matériel roulant à roulement fer. Par ailleurs, les trains ne s’arrêteront pas à la station République du 22 juillet jusqu’en avril 2027 afin de mener des travaux de rénovation.

Le MF19 va également être installé sur la ligne 12, ce qui provoquera plusieurs fermetures : du 16 au 26 juillet 2026, la rame ne s’arrêtera pas entre Jules Joffrin et Concorde, tandis que la ligne sera entièrement fermée à partir de 22h jusqu’à la fin du mois. Côté ligne 13, ce sera tous les dimanches matin, jusqu’au 13 décembre 2026, que les trains resteront à l’arrêt. Par ailleurs, pour des travaux de rénovation, la station Montrouge ne sera pas desservie du 6 au 26 juillet 2026, le trafic sera interrompu entre Saint-Denis Université et La Fourche du 31 juillet au 17 août 2026, et la station Porte de Vanves sera fermée du 6 au 9 août 2026.

Quatre lignes de RER concernées

S’agissant du RER, les perturbations à prévoir ne sont pas moindres et touchent toutes les lignes… Pour le renouvellement de ses traverses et la création d’un passage souterrain, le RER A ne circulera pas entre Vincennes (terminus) et Noisy-le-Grand Mont d’Est du 8 au 23 août 2026. Sur le RER B, des fermetures sont prévues du 24 juillet au 6 août 2026 entre Gare du Nord et Bourg-la-Reine et du 7 au 16 août 2026 entre Gare du Nord et La Croix-de-Berny/Robinson (à noter : lors de cette période, la navette Orlyval sera exceptionnellement gratuite pour les usagers d’un pass Navigo).

Les tramways Avec l’arrivée de la ligne 15 et la rénovation de la voie, le T1 connaîtra aussi d’importantes perturbations durant l’été sur le réseau. Du 1er juin au 31 août 2026, celle-ci restera fermée entre les stations Bobigny-Pablo Picasso et Gare de Noisy-le-Sec. Pour le T2, en raison de travaux menés à la station La Défense, la ligne sera fermée entre les stations Puteaux et Charlebourg du 13 juillet au 23 août 2026. Bien sûr, quelques imprévus peuvent advenir durant l’été. Si vous souhaitez vous tenir informé au moment de votre trajet, rendez-vous sur le site www.ratp.fr. À lire également : Grand Paris Express : la ligne de métro la plus rapide d’Île-de-France ouvrira en fin d’année Image à la une : © Adobe Stock