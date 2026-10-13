Que faire pendant les vacances de la Toussaint 2026 à Paris ? Nos meilleures idées de sorties

Attendues par bon nombre d’entre nous, les vacances de la Toussaint sont l’occasion de profiter de Paris et ses environs au coeur de l’automne. Expériences immersives, ateliers créatifs, spectacles, découvertes étonnantes ou encore sorties en famille : voici nos idées pour occuper petits et grands du 17 octobre au 2 novembre 2026 !

Réaliser vos meilleures photos chez Koneo Studio

Les photobooths coréens connaissent un succès fou en Asie, et ils ont débarqué à Paris avec Koneo Studio. Proposant aussi un studio photo, ce lieu immersif est pourvu d’une quinzaine de décors aux univers très variés. Ruelle néon, laverie rétro-futuriste, studio de musique, vaisseau spatial ou encore ambiance années 2000… Ici, on ne vient pas simplement faire une photo : on choisit un espace scénographié, des accessoires, une ambiance, puis on immortalise un moment entre amis, en couple ou en famille. On joue devant la caméra dans de véritables mini-sets inspirés de la K-culture et on repart avec des souvenirs personnalisés, parfaits pour remplir son album des vacances de la Toussaint… sans quitter Paris !

Réserver chez KONEO Studio

30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e

Photobooth à partir de 8€

Plonger dans un conte culte au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse

Pendant les vacances de la Toussaint, au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse trois contes cultes prennent vie sous forme de comédies musicales. Mowgli retrouve Baloo, Bagheera et le redoutable Shere Khan dans Le Livre de la jungle. Olivier Solivérès revisite Blanche Neige et les Sept Nains, mêlant humour, musique, hologrammes et projections vidéo, avec la voix de Pierre Arditi dans le rôle du miroir. Enfin, Le Chat Botté entraîne petits et grands dans les aventures du célèbre félin rusé, à travers une mise en scène inventive récompensée par deux Trophées de la Comédie Musicale en 2025. Trois spectacles hauts en couleur, accessibles dès 3 ans, pour faire découvrir aux enfants toute la magie du théâtre !

Réserver au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse

26 rue de la Gaîté, Paris 14e

Pendant les vacances : séances à 14h ou 16h30 selon les jours (durée 1h20)

Tarifs de 25 à 42€

S’offrir une balade automnale dans le Val-de-Marne

Pas besoin de partir très loin pour changer d’air pendant les vacances : le Val-de-Marne regorge de promenades au bord de l’eau, de coins de verdure et de belles découvertes à faire avec les enfants. On peut suivre les bords de Marne, profiter des couleurs de l’automne dans les parcs ou encore partir explorer les villes et leur patrimoine. Le département propose aussi des activités culturelles et sportives pour les familles. Une bonne alternative pour s’éloigner un peu de l’agitation parisienne et profiter d’une journée au grand air, sans organiser un véritable voyage !

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme du Val-de-Marne

Défier ses proches au 3Bis, le bar à jeux immersif de Bercy Village

Au cœur de Bercy Village, Le 3bis est le repaire secret des Parisiens qui ont gardé leur âme d’enfant. Ce bar à jeux nouvelle génération sur deux étages propose plus de 300 jeux de société, des fléchettes, un baby-foot et des bornes d’arcade qui vous ramèneront direct dans les années 90. Les salons privatifs thématiques sont de véritables cours de récré pour adultes, où karaoké, quiz, blind tests, rétro-gaming et dance floor se côtoient dans des décors immersifs. Côté restauration, on pioche parmi des cocktails et planches, des hot dogs gourmands le soir, et même des brunchs le week-end. Pendant les vacances, c’est l’endroit parfait pour passer du bon temps, loin des bars classiques.

Réserver au 3Bis

41 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris

Ouvert du mardi au dimanche à partir de 15h jusqu’à 2h du matin

Bar à jeux sans réservation

Prix des salons privatifs variables selon la formule

Créer une oeuvre fluorescente chez Paint Invaders

Ici, pas question de peindre sagement avec un pinceau : chez Paint Invaders, les visiteurs enfilent une combinaison et pénètrent dans une étonnante base extraterrestre de 800 m² éclairée à la lumière noire, pour projeter de la peinture fluorescente sur une toile. Le tout, avec des accessoires insolites et une playlist motivante. On peut éclabousser, expérimenter, mélanger les couleurs et surtout laisser libre cours à son imagination, sans avoir besoin de savoir dessiner. Et le petit plaisir supplémentaire, c’est de repartir avec sa propre création ! Une activité particulièrement amusante à tester pendant les vacances, même avec les moins artistes de votre tribu.

Réserver chez Paint Invaders

4 boulevard Poissonnière, Paris 9e

À partir de 5 ans selon la formule

Tarifs à partir de 29€

Découvrir le nouveau parcours Molang à l’Aquarium de Paris

Cette année, l’Aquarium de Paris a préparé une programmation spéciale pour les vacances de la Toussaint. L’adorable personnage Molang sera là pour de nouvelles aventures, avec un spectacle intitulé Molang à la rescousse du monde aquatique, un quiz consacré aux monstres marins et une exposition temporaire revisitée aux couleurs d’Halloween. Les visiteurs pourront aussi découvrir La Sirène des ténèbres, un spectacle aquatique mystérieux, assister aux nourrissages des poissons et observer les requins et les méduses. De quoi passer plusieurs heures au milieu des créatures marines, et repartir avec de belles images plein la tête !

Réserver à l’Aquarium de Paris

5 avenue Albert de Mun, Paris 16e

Tous les jours de 9h30 à 19h, nocturne le samedi jusqu’à 21h

Perdre tous ses repères au Musée de l’Illusion

Un couloir qui fait tourner la tête, des miroirs qui multiplient les reflets, des perspectives qui trompent complètement le cerveau… Au Musée de l’Illusion, mieux vaut ne pas toujours croire ce que l’on voit ! Et pour les vacances de la Toussaint, le parcours se pare de décors encore plus surprenants avec l’événement Étranges Merveilles. La Salle Infinie se transforme en grotte peuplée de chauves-souris, tandis que la Table des clones se couvre de toiles d’araignées. Un illusionniste sera également présent pour surprendre les visiteurs avec ses tours de magie. Une sortie aussi ludique que photogénique, où toute la famille risque de douter de ses propres yeux !

Réserver au Musée de l’Illusion

98 rue Saint-Denis, Paris 1er

De 10h à 20h du dimanche au mercredi, jusqu’à 22h du jeudi au samedi

Entrée à partir de 13€