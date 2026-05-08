Ce moulin médiéval à 45 mn de Paris va devenir votre maison de campagne préférée

À 45 minutes de Paris, un moulin du XIIIe siècle vient d’être entièrement restauré en lieu de séjour par Pierres d’Histoire : le Domaine de Richebourg. Ici, pas de chambre d’hôtel, on loue une maison entière avec tout à disposition, dans un parc de 3 hectares traversé par une rivière, avec une piscine extérieure chauffée et un tout nouveau spa. La maison de campagne rêvée au coeur des Yvelines !

Un ancien moulin chargé d’histoire

Mentionné pour la première fois en 1206, le Moulin de Richebourg a traversé les siècles avec une vie bien remplie. Il a d’abord été offert par l’évêque de Paris à l’abbaye de Port Royal, puis repris par le Comte de Cossé-Brissac (lieutenant général des armées de Louis XV) au XVIIIe siècle, avant de cesser de fonctionner en 1893 quand Fulgence Bienvenüe – futur père du métro parisien – détourna les eaux du Sausseron pour construire l’aqueduc de l’Avre. Tombé à l’abandon, le moulin a finalement été sauvé de la ruine et superbement restauré en 2024 par Pierres d’Histoire, spécialisés dans la réhabilitation de domaines patrimoniaux en France.

Une maison de campagne idéale à 45 mn de Paris

Le Domaine de Richebourg compte désormais 11 maisons de caractère avec pierre ancienne, poutres apparentes, tomettes en terre cuite, du très beau mobilier chiné… Chacune a sa propre personnalité, du petit refuge pour deux personnes aux grandes maisons communicantes pour une dizaine de convives. Tout le nécessaire est là pour s’y sentir comme chez soi, pour cuisiner, s’installer en terrasse ou dans le canapé, et surtout, se reposer. La tranquillité qu’on y trouve semble presque irréelle à seulement trois quarts d’heure de la capitale !

Autour, le parc invite à la flânerie et abrite hamac, braseros, terrain de pétanque, un parcours santé, et surtout une belle piscine extérieure chauffée au bort de la rivière avec des transats où prendre un bain de soleil. Un terrain multisport permet de jouer au foot ou au basket, et des vélos sont mis à disposition gratuitement pour découvrir les environs. Sans oublier le billard, le baby-foot et les jeux de société en libre-service. Impossible de s’ennuyer !

Un spa avec bains nordiques et sauna

Il y a quelques mois, le domaine a inauguré le Spa La Cascade avec un sauna et des bains nordiques, un chaud (qui fait aussi jacuzzi) et un froid pour les plus téméraires. On s’y délasse dans un cadre en bois très relaxant, avec une petite tisanerie pour parfaire le tout. Pour qui cherche à s’extraire de Paris quelques jours sans faire trop de route, le Domaine de Richebourg coche vraiment toutes les cases : le dépaysement est immédiat avec la nature à perte de vue, l’histoire du lieu apporte un supplément d’âme au séjour, et le fait de louer une vraie maison plutôt qu’une chambre d’hôtel change complètement l’expérience d’un weekend à la campagne. Pour nous, c’est un coup de coeur !

Domaine de Richebourg

78550 Richebourg

Plus d’infos et réservations sur le site de Pierres d’Histoire

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