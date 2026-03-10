Le chef le plus étoilé du monde ouvre une chocolaterie à Rennes

Le chef le plus étoilé du monde pose ses valises dans le centre-ville. La manufacture de chocolat imaginée par Alain Ducasse s’apprête à ouvrir une boutique à Rennes, au 14 rue de Nemours, à deux pas des Halles centrales de Rennes. Une nouvelle adresse gourmande qui devrait attirer les amateurs de cacao.
Rennes à l’heure du chocolat
L’enseigne prendra la place de l’ancien salon « Coiffeur et Compagnie ». Derrière ce projet, le chef triplement étoilé – et détenteur de 21 étoiles au total – développe depuis plusieurs années sa vision du chocolat artisanal. Dans ses manufactures, chaque étape est travaillée avec précision, de la torréfaction des fèves à la confection des tablettes, pralinés et ganaches. Les artisans de la maison travaillent également fruits secs et fruits frais pour composer des recettes gourmandes et raffinées. Une approche qui met l’accent sur les matières premières et le savoir-faire, fidèle à la philosophie du chef.
Un quartier déjà riche en chocolateries
L’arrivée de cette chocolaterie renforce encore l’offre déjà dense du quartier. À quelques rues seulement, les Rennais peuvent déjà pousser la porte de Yann Chevalier, Meilleur Ouvrier de France, du chocolatier Christian Coupel, ou encore de la boutique Le Merveilleux de Fred. Sans oublier Fée Cabosse, rue Poullain-Duparc, et Le Daniel, rue Jules-Simon. Pour découvrir cette nouvelle adresse signée Alain Ducasse, il faudra patienter encore un peu : l’ouverture est annoncée pour la mi-mars. Une arrivée qui devrait faire fondre les amateurs de chocolat en plein cœur de Rennes.
Chocolaterie Ducasse
14 rue de Nemours, 35000 Rennes