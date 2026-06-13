Ce salon de thé de Saint-Malo affiche complet en permanence, et on comprend pourquoi

À Saint-Malo, dans l’intra-muros, il existe une adresse que les locaux gardent précieusement et que les touristes cherchent à tout prix à réserver : Bergamote. Installé place Jean de Châtillon, juste en face de la cathédrale Saint-Vincent, ce salon de thé-crêperie tenu par les frères Vigour depuis plusieurs générations est devenu l’une des tables les plus courues de la cité corsaire. Galettes de Haute Bretagne, pâtisseries généreuses, thés Mariage Frères et terrasse avec vue sur la cathédrale : voilà ce qui vous attend.

Une histoire de famille au cœur de la vieille ville

Bergamote accueille ses clients depuis plusieurs générations au centre de Saint-Malo intra-muros, place de la Cathédrale. Ce sont les frères Vigour, Ronan et Jean-François, qui soignent avec attention la carte ainsi que l’ambiance de leur salon de thé. Une affaire familiale qui se ressent dès l’entrée : l’accueil est chaleureux, l’équipe connaît ses habitués, et l’atmosphère feutrée tranche agréablement avec l’agitation des ruelles pavées alentour. Situé face à l’entrée de la cathédrale Saint-Vincent, l’établissement traîne derrière lui une superbe réputation. À tel point que la réservation est vivement conseillée.

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Une ambiance feutrée avec de la chaleur bretonne

Pousser la porte de Bergamote, c’est entrer dans un univers à part. On pénètre dans ce petit havre de paix décoré dans un style néo-colonial, et la maison accueille aussi de temps en temps des expositions temporaires. Lumière tamisée, mobilier soigné, musique jazzy en fond sonore : on y boit un thé et puis on y reste l’après-midi pour savourer l’instant. La terrasse, elle, est une vraie pépite : quelques tables donnant directement sur la façade de la cathédrale Saint-Vincent.

Chez Bergamote, la carte célèbre les fondamentaux de la cuisine bretonne de Haute Bretagne, avec une vraie exigence sur les produits. Crêpes et galettes traditionnelles, tartes chaudes, salades composées, omelettes : le service est continu de 11h à 19h, ce qui en fait une adresse aussi bien pour le déjeuner que pour le goûter. L’accent est porté sur la cuisine de produits frais et locaux, avec une touche de modernité dans chaque plat et dessert. Les pâtisseries méritent une mention particulière. Les matières premières utilisées pour confectionner tartes et pâtisseries sont de haute qualité, tout comme les fruits qui composent certains gâteaux. Fondant au chocolat, tarte aux fruits de saison, scones maison : la vitrine donne du mal à choisir.

Ce qui distingue vraiment Bergamote des crêperies classiques, c’est sa carte de thés. Bergamote donne toutes ses lettres de noblesse au terme « salon de thé » en proposant une carte de boissons essentiellement composée de thés Mariage Frères (une quarantaine de références) et d’infusions, véritables cocktails de saveurs. Les serveurs se font un plaisir de guider les indécis parmi les grands classiques et les assemblages plus audacieux.

Le bon plan avant ou après la balade sur les remparts

L’emplacement de Bergamote est stratégique. L’intra-muros de Saint-Malo se parcourt à pied, entre remparts, ruelles de granit et boutiques de marins. Bergamote se pose naturellement comme la halte idéale en milieu de journée, ou comme la conclusion gourmande d’une après-midi sur les remparts. On vient pour la crêpe, on reste pour le thé, on repart avec l’envie de revenir.

Bergamote

3 place Jean de Châtillon, 35400 Saint-Malo (intra-muros, face à la cathédrale Saint-Vincent)

Tél. : 02 99 40 28 14

Ouvert tous les jours, de 11h00 à 19h00