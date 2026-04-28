Les meilleurs hôtels où séjourner en Bretagne en 2026

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Il est facile de se perdre parmi la myriade d’hôtels qui se trouvent dans notre magnifique Bretagne. En trouver un qui vous reste en mémoire, vous surprend par ses prestations, et fait de votre voyage un souvenir inoubliable, peut relever du casse-tête. Ici, pas de catalogue : on vous parle des adresses qui nous ont fait de l’effet, de celles qu’on recommande les yeux fermés à nos amis. Et parce que les bons plans sont faits pour être partagés, voici notre sélection des meilleurs hôtels bretons à tester absolument. Suivez le guide.

1. Hôtel Le Nouveau Monde

Si l’on vous dit qu’il existe à Saint-Malo un hôtel à cinq minutes à pied du centre historique et face à la Grande Plage du Sillon, avec vue sur mer depuis les chambres, vous pensez déjà à faire vos valises ? Et si l’on ajoute que l’atmosphère unique du lieu vous transporte dans l’histoire de la cité corsaire, vous partez quand ? Le Nouveau Monde, c’est exactement ça. Un 4 étoiles pensé comme un refuge loin du tumulte urbain et du quotidien, pour une évasion totale de l’aube jusqu’au crépuscule. On s’y réveille face à la mer, on descend au petit-déjeuner avec des propositions locavores (des bons produits du coin), et puis on n’a plus trop envie de partir. Et on ne part pas, justement, parce que l’hôtel a tout prévu : piscine à jets, hammam, terrasse solarium et cabine de soins Spa pour ceux qui veulent se faire chouchouter. Il y a même un salon de thé, qui propose des pâtisseries maison à déguster vue sur la mer, histoire de se restaurer. Le soir, cap sur « Les 7 Mers », le restaurant où les produits de la mer et du terroir sont mis à l’honneur avec une belle générosité. Et si vous préférez finir la nuit au bar à cocktails… c’est aussi possible. Bref, on ressort de là avec l’envie pressante d’y retourner.

Hôtel Le Nouveau Monde

64 Chaussée du Sillon, 35400 Saint-Malo, France

À partir de 165 € la nuit selon la période, avec une note de 9/10 sur Booking au moment de notre consultation.

2. Balthazar Hôtel & Spa

À Rennes, à deux pas de l’ancien Parlement, se cache une adresse qui n’a franchement rien à envier aux grands hôtels parisiens. C’est sans doute l’un des plus beaux hôtels de la ville. Le Balthazar Hôtel & Spa, c’est 54 chambres et suites d’un raffinement absolu, et l’assurance de ne manquer de rien. On y mange très bien, d’abord : la Table de Balthazar est une vraie table gastronomique, soignée, généreuse, qui fait la part belle aux produits de la région. Ensuite, on se détend au Spa Nuxe, parce que oui, le Balthazar a bien intégré l’un des spas les plus réputés de France à quelques pas de votre chambre. Difficile de faire mieux. Pour ceux qui voyagent autant pour affaires que pour le plaisir, deux salles de réunion sont disponibles. Et si vous êtes en quête d’une expérience encore plus exclusive, une adresse à partager entre amis ou une escapade luxueuse en amoureux : la Maison Balthazar propose sept suites-appartements haut de gamme, juste en face de l’hôtel, une pépite rennaise tout simplement.

Balthazar Hôtel & Spa

19 rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes, France

À partir de 237 € la nuit selon la période, avec une note de 9,1/10 sur Booking au moment de notre consultation.

3. Emeria Dinard Hôtel**** Thalasso & Spa

Entre le Mont Saint-Michel et le Cap Fréhel, aux portes de Saint-Malo, il y a un endroit qu’on n’est pas prêt d’oublier. Emeria, c’est l’hôtel qu’on rêve de trouver au bout d’une route côtière, accessible en 2h30 de TGV depuis Paris, à 70 km de Rennes, et qu’on n’a aucune envie de quitter une fois arrivés. Dès l’entrée, l’atmosphère donne le ton : décoration claire et soignée, belle cheminée, affiches à l’effigie de l’hôtel, petits salons feutrés pour se poser et profiter du lieu. Les chambres, elles, jouent sur deux registres qu’on adore tous les deux : vue panoramique sur la mer pour les amateurs d’horizon, ou esprit cottage chaleureux pour ceux qui préfèrent l’intimité d’un chalet dans les landes. Dans les deux cas, on s’y sent vraiment bien. Mais Emeria, c’est surtout son institut thalasso et spa de plus de 2 800 m², un des plus grands de la côte, avec piscine, sauna, hammam, bain froid, couloir à contre-courant et jacuzzi extérieur face à la nature. Côté table, trois restaurants avec trois ambiances distinctes. Notre coup de cœur ? L’Arsaour, qui propose le soir une cuisine aux ambiances d’Amérique Latine et d’Asie, audacieuse et généreuse, pensée pour être partagée autour de la table. Cinq salles de séminaire entièrement équipées complètent l’ensemble pour les voyageurs d’affaires. Une adresse où l’on retournera sans hésiter pour un café afin de découvrir l’endroit, avant de se laisser tenter par un séjour complet, entre hôtel et spa, pour véritablement décrocher.

Emeria Hôtel Thalasso & Spa

1 Avenue du Château Hébert, 35800 Dinard, France

À partir de 160€ la nuit selon la période, avec une note de 8,8/10 sur Booking au moment de notre consultation.

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4. Dihan Évasion

Petite incursion de nature avec Dihan Évasion, un hôtel perché au cœur du Morbihan. 25 hectares de nature préservée entre prairie et forêt, et dedans, des cabanes dans les arbres avec jacuzzi privatif qui feraient rougir pas mal d’hôtels 4 étoiles. Les étoiles, ici, se comptent dans le ciel. Un bel escalier en colimaçon vous mène jusqu’à votre cabane, nichée dans les branches. Sur la terrasse couverte, vous attend un canapé, un fauteuil hamac, un filet suspendu et, le must, un jacuzzi privatif à 38° face à la forêt. En dehors de votre cabane, la vie sur place est franchement bien pensée. Grande piscine en mélèze avec large deck pour les beaux jours, ainsi que le café lounge locavore pour siroter un cocktail ou grignoter une collation. Sans oublier le Spa by Dihan, sauna, hammam, massages et tisanerie, qui se réserve en mode privatif. Et si vous aimez marcher, le site est un départ de randonnéeavec un circuit « slow tourisme » pour vraiment ralentir.

Dihan Évasion

29 Kerganiet, 56400 Ploemel

À partir de 85€ la nuit selon la période, avec une note de 8,8/10 sur Booking au moment de notre consultation.

5. Grand Hôtel des Bains

Pour terminer ce tour d’horizon des hôtels de rêve, direction le Finistère nord et la tranquille péninsule de Locquirec, nichée entre la Côte de Granit Rose et la Côte Sauvage. Ici, pas de grande enseigne, pas de foule, pas de bruit, juste le Grand Hôtel des Bains et son luxe discret, qui tourne le dos au tape-à-l’œil pour mieux vous envelopper. L’ambiance est familiale et les chambres décorées dans le style classique de la Nouvelle-Angleterre donnent bien sûr sur la mer. Le Spa Marin est à l’image de la maison : charmant, habillé de bois chauds et précieux, baigné de lumière naturelle avec la mer qui se reflète dans de grandes baies vitrées. Hammam, sauna et salle de sport avec vue sur la mer complètent l’ensemble. Le must : Locquirec regorge de sites naturels d’une beauté sans nom, un coin de Bretagne qu’on aurait presque envie de garder pour soi.

Grand Hôtel des Bains

15 rue de l’Eglise, 29241 Locquirec

À partir de 143€ la nuit selon la période, avec une note de 9,1/10 sur Booking au moment de notre consultation.