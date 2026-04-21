Les îles Chausey, le plus grand archipel d’Europe près de Rennes

À environ deux heures de route de Rennes, les îles Chausey offrent l’une des escapades les plus étonnantes de la Manche, avec une traversée au départ de Granville. Cet archipel normand, souvent présenté comme le plus grand d’Europe occidentale, change de visage au rythme des marées, passant de 365 îlots à marée basse à 52 à marée haute.

365 îlots à marée basse, 52 à marée haute

On croit connaître la Normandie avec le Mont-Saint-Michel, les falaises d’Étretat ou les plages du Débarquement. Puis on découvre Chausey. À environ deux heures de route de Rennes, puis après une traversée depuis Granville, cet archipel normand révèle un paysage mouvant, façonné en permanence par la mer.

C’est le premier chiffre qui frappe, celui qu’on a du mal à croire. À marée basse, l’archipel de Chausey compte 365 îlots, autant que de jours dans l’année. À marée haute, il n’en reste plus que 52, comme les semaines. Une coïncidence ? Peut-être. Une façon de s’en souvenir ? Assurément. Et c’est précisément ça qui rend Chausey si particulier : la mer ne se contente pas de border les îles, elle les modèle en direct. On pose son sac sur une plage le matin, on lève les yeux deux heures plus tard, et le paysage a changé. Des rochers ont émergé, d’autres ont disparu. On assiste à quelque chose qui ressemble à la tectonique des plaques, en version accélérée et poétique.

8 kilomètres pour arpenter la Grande Île

L’essentiel de la vie se concentre sur la Grande Île, la seule habitée en permanence, avec son petit village de pêcheurs, dont les habitants se nomment les Blanvillains. Une randonnée de 8 kilomètres suffit à en faire le tour et à en découvrir tous les recoins : la tour Lambert, le vieux Fort, le phare, et les plages aux noms qui sonnent comme des promesses, Port Marie, Port Homard, la Grande Grève.

On vient ici sans itinéraire précis et on finit par marcher au rythme des marées, en regardant l’eau monter ou descendre selon l’heure.

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Le granit de Chausey a bâti Paris, Londres et le Mont-Saint-Michel

C’est l’anecdote que l’on ne connaît généralement pas et qui change le regard qu’on pose sur les rochers. Le granit rose de Chausey a été exploité intensivement jusqu’au début du XIXe siècle. Ces pierres-là ont voyagé loin, très loin. Elles ont servi à construire l’abbatiale du Mont-Saint-Michel, les quais de Granville et de Saint-Malo, mais aussi certains trottoirs de Paris et de Londres. Autrement dit, il y a de fortes chances qu’on ait déjà marché sur du Chausey sans le savoir.

Le château discret de Louis Renault

Sur la Grande Île trône un château qui ne se visite pas, et c’est peut-être ce qui l’entoure d’autant plus de mystère. L’édifice a été rénové au début du XXe siècle par un certain Louis Renault, l’industriel automobile. Celui qui a donné son nom à la marque au losange aimait à se réfugier ici, loin du bruit des usines. Le château reste aujourd’hui propriété privée. On le longe lors de la randonnée, on en devine les silhouettes derrière la végétation.

Entre ses marées spectaculaires, sa Grande Île et son histoire de granit, Chausey reste l’une des escapades les plus singulières à faire depuis Rennes.

Iles Chausey

Vedettes au départ de Granville, 50400 France

Image en Une : Vue aerienne des iles Chausey avec leurs ilots, leurs plages de sable clair et leur eau turquoise au large de Granville © AdobeStock_Instant_Nomade