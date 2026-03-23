Dua Lipa glisse des chips Brets dans son panier et la Bretagne s’emballe

Un simple panier de courses suffit parfois à faire le tour du monde. C’est la leçon qu’a donné Dua Lipa, superstar britannique suivie par près de 89 millions d’abonnés sur Instagram. Dans un carrousel publié le 9 février 2026, la chanteuse dévoile son caddie de supermarché, et surprise : il déborde de chips Brets, la marque bretonne installée à Saint-Gérand, près de Pontivy, dans le Morbihan.

Sur la photo, on aperçoit un panier rouge contenant trois paquets de chips Brets : poulet braisé, miel moutarde et fromage du Jura. Trônant fièrement à leurs côtés, un sac Speedy jaune de Louis Vuitton à 1 600 euros. Chips bretonnes et maroquinerie de luxe : le mélange détonnant n’a échappé à personne.

Saint-Gérand s’invite dans les stories de près de 89 millions d’abonnés

La chipserie bretonne, discrètement installée dans le Morbihan, n’avait sans doute pas prévu une telle exposition. Mais Brets a su saisir l’occasion avec humour et élégance en repostant la publication de Dua Lipa avec une mention devenue virale : « One Brets is all it takes » — « Un seul Brets suffit ». Une réponse aussi simple qu’efficace, qui en dit long sur la personnalité de la marque. Pour une entreprise ancrée dans le terroir breton, l’effet est saisissant.

Voir cette publication sur Instagram 1M likes, 2,469 comments – dualipa le February 9, 2026: "A week can hold… apparently everything".

Un coup de projecteur devenu virale

En un post, les chips Brets ont atterri dans le fil d’actualité de dizaines de millions de personnes à travers le monde. Aucune campagne publicitaire, aussi coûteuse soit-elle, n’aurait pu offrir une vitrine pareille. La leçon est claire : parfois, la meilleure des ambassadrices ne se commande pas. Elle se contente, simplement, d’aimer les bonnes chips.