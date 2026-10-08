Pendant 15 ans, un savant-fou s’est caché dans l’Hôtel de Ville de Rennes !

Pour cette histoire, on ne va pas remonter le temps jusqu’aux druides bretons. Nous sommes à Rennes, au XIXe siècle. En poussant les portes de son Hôtel de Ville, on pouvait aussi tomber sur des étudiants, et quelques effluves chimiques malodorantes. Tout ça parce que, pendant 15 ans, le bâtiment municipal rennais a accueilli la faculté des sciences et le laboratoire d’un savant-fou italien : Faustino Malaguti. Retenez bien ce nom, parce que quelques années plus tard, il participera même à l’une des plus célèbres affaires criminelles bretonnes !

Un chimiste italien s’installe à l’Hôtel de Ville

Commençons par le commencement : pourquoi un laboratoire scientifique s’est retrouvé dans la mairie de Rennes ? Pour le comprendre, il faut présenter le personnage principal de cette histoire. Né près de Bologne en 1802, Faustino Malaguti est le fils d’un pharmacien et se destine lui-même à cette profession. Sa vie bascule en 1831 : une insurrection éclate dans les États pontificaux. Malaguti y participe et devient même secrétaire général de la police du gouvernement provisoire de Bologne. Lorsque le mouvement est réprimé, le jeune homme est arrêté. Il passe environ quatre mois en prison avant de s’exiler en France. À Paris, sa carrière prend un nouveau départ prestigieux : il entre dans le laboratoire du célèbre chimiste Joseph Louis Gay-Lussac, puis travaille à la manufacture de porcelaine de Sèvres. Finalement, le 9 octobre 1840, il est nommé « chargé de cours de chimie » à la nouvelle faculté des sciences de Rennes.

À cette époque, la faculté des sciences ne possède pas encore son propre palais universitaire. C’est là qu’elle s’installe dans l’aile nord de l’Hôtel de Ville, et Malaguti suit le mouvement. Vous vous en doutez, les normes de sécurité n’étaient pas les mêmes à l’époque, et il fallait s’accrocher ! Son laboratoire particulier donne sur la rue de l’Hermine, tandis qu’une autre petite pièce sert à préparer les cours et à réaliser les analyses. Les émanations chimiques secouent le voisinage. Un témoignage publié à la fin du XIXe siècle raconte que seuls les appareils qui « ne craignaient pas trop » les vapeurs du laboratoire pouvaient rester sur place. On imagine que certains voisins se couchaient avec de drôles de migraines… Ainsi, jusqu’en 1855, la chimie universitaire rennaise cohabite les activités municipales.

De la chimie aux enquêtes criminelles

En bon personnage principal qui se respecte, Faustino Malaguti ne se contente pas d’enseigner la chimie. En 1851, son expertise va être mobilisée dans l’affaire d’Hélène Jégado qui terrorise alors la Bretagne. Cette domestique et cuisinière bretonne est soupçonnée d’avoir empoisonné à l’arsenic plusieurs personnes chez lesquelles elle avait travaillé. Elle est arrêtée à Rennes en juillet 1851. L’enquête doit déterminer scientifiquement si ses victimes ont réellement été empoisonnées. Ni une, ni deux, en août 1851, le chimiste et son collègue Sarzeau analysent les organes de trois des dernières victimes. Pour rechercher l’arsenic, ils utilisent le test de Marsh, une technique moderne pour l’époque. Hélène Jégado est finalement condamnée à mort le 14 décembre 1851, puis guillotinée à Rennes le 26 février 1852.

L’histoire ne s’arrête pas là ! Après son exécution, Malaguti participe à l’étude de sa dépouille avec plusieurs médecins. À cette époque, certaines théories prétendent pouvoir relier la forme du crâne au caractère d’un individu. Alors la petite bande scientifique examine son cerveau à la recherche d’une hypothétique « bosse du crime ». Logique, ils ne trouvent rien. En tout cas, la carrière de ce savant-fou d’intelligence n’était pas monotone !

Retrouvez un extrait du journal relatant l’histoire de l’empoisonneuse Hélène Jégado ici.

Du laboratoire à la tête de l’université

En 1855, il devient doyen de la faculté des sciences de Rennes. Sa réputation dépasse largement la Bretagne puisqu’il devient correspondant de l’Académie des sciences. Il conservera le décanat jusqu’en 1866. Ses travaux ne restent pas enfermés dans les laboratoires. Faustino Malaguti s’intéresse énormément à la chimie agricole, discipline alors en plein développement. Il dispense des cours destinés aux agriculteurs avec le soutien financier du conseil général et publie plusieurs ouvrages, dont des Leçons de chimie agricole dès 1848.

Il finit par obtenir une fonction qui paraît aujourd’hui étonnamment moderne : « vérificateur des engrais d’Ille-et-Vilaine ». Son rôle consiste à analyser les produits vendus aux cultivateurs afin de vérifier que leur composition correspond bien à ce qu’annoncent les marchands. En cas de fraude, les résultats peuvent être transmis à la justice. Cet homme est donc devenu le cauchemar des vendeurs d’engrais douteux. Sans doute nous faudrait-il un Malaguti en 2026.

Notez aussi qu’il s’investit dans la vie rennaise et siège au conseil municipal ! Le 23 janvier 1866, l’ancien exilé italien atteint le sommet de la hiérarchie universitaire locale : il est nommé recteur de l’académie de Rennes. Il occupera cette fonction jusqu’à sa retraite en 1873. Naturalisé français, Faustino Malaguti meurt dans la ville en 1878.

On ne l’a pas oublié, puisqu’une rue porte son nom aujourd’hui. Dernier détail amusant : son cabinet occupait une partie des espaces correspondant au bureau du maire de Rennes !

Photo à la une : Hôtel de Ville de Rennes, sous le soleil © AdobeStock Jirna