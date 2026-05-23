Cette maison coincée entre deux rochers géants depuis plus de 160 ans

Nous ne sommes pas sûrs d’envier ceux qui ont habité cette maison, encastrée entre deux blocs de granit immenses. Mais elle vaut le détour. Elle est perchée à l’extrême pointe de la presqu’île de Plougrescant, dans les Côtes-d’Armor. Elle défie la logique, la géographie et les éléments depuis 1861. Son nom est Castel Meur, « grand château » en breton, rien que ça !

Pour trouver ce grand château qui n’en a que le nom, il faut quitter Tréguier, longer la rivière Jaudy qui se transforme en estuaire parsemé d’îlots, traverser des landes et des forêts, puis longer la côte sauvage des Côtes-d’Armor jusqu’à Plougrescant. Et là, surgissant entre deux colosses de granit comme sortie de nulle part : une toute petite maison de pierre, avec ses volets bleus, nichée dans un passage à peine croyable.

160 ans face aux vents

Face aux deux rochers qui l’encadrent, chacun plus grand que la bâtisse elle-même, la maison ressemble davantage à une maquette qu’à un manoir. Elle est aussi surnommée « la maison du Gouffre » ou « la maison entre les rochers« , en référence au gouffre spectaculaire qui s’ouvre à quelques mètres de là, côté Baie de l’Enfer, un nom qui, lui non plus, ne cherche pas à rassurer.

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Construite en 1861, à une époque où permis de construire et réglementations urbaines n’existaient pas encore, le premier propriétaire a choisi cet emplacement pour une raison pour le moins pragmatique. Les deux rochers forment un rempart naturel contre les vents violents qui balaient cette pointe exposée de la Manche. La maison tourne d’ailleurs délibérément le dos à la mer, comme pour lui signifier qu’elle n’a pas peur, mais qu’elle préfère quand même ne pas la regarder dans les yeux. Une posture qu’on comprend : sur cette côte, les tempêtes ne plaisantent pas. Résultat ? Plus de 160 ans de résistance face aux bourrasques, aux embruns et aux hivers bretons. Un bilan qui ferait pâlir bien des constructions modernes.

La carte postale qui a fait le tour du monde

Dans les années qui ont suivi, une photo de Castel Meur s’est mise à circuler sous forme de carte postale vendue dans le monde entier, faisant de cette minuscule maison bretonne une célébrité internationale. Les touristes ont commencé à affluer par milliers, attirés par cette image improbable qui semblait défier les lois de l’architecture et du bon sens. Sauf que Castel Meur est une propriété privée, transmise de génération en génération depuis le premier propriétaire. Elle appartient aujourd’hui à sa petite-fille. Et la propriétaire, excédée par la foule et les flashs des appareils photo braqués sur ses fenêtres a intenté plusieurs actions en justice pour faire valoir son droit à l’image. Depuis, toute reproduction officielle de la maison est strictement encadrée.

Y aller oui, mais en restant à bonne distance

N’envisagez pas d’y entrer : la maison est privée et inhabitée une grande partie de l’année, et les propriétaires ont clairement signifié que les visites n’étaient pas les bienvenues. Respecter cela, c’est aussi respecter l’histoire singulière de ce lieu. En revanche, la balade jusqu’au site du Gouffre de Plougrescant vaut largement le détour. Le sentier côtier offre des vues saisissantes sur des falaises découpées, des chaos rocheux et une lumière atlantique qui change d’heure en heure.

Castel Meur, Pointe de Plougrescant, 22820 Plougrescant (Côtes-d’Armor)

Accessible à pied via le sentier du Gouffre de Plougrescant