Accrobranche près de Paris : 5 parcs en Île-de-France pour une aventure en pleine nature

Aux portes de Paris, il suffit de quelques minutes pour basculer en pleine forêt et s’offrir une aventure perchée avec Ecopark et ses 5 parcs en Île-de-France. Accrobranche ou filets suspendus… une parenthèse nature idéale pour profiter des ponts du mois de mai et faire le plein de sensations en plein air.

Deux univers pour faire le plein de sensations en plein air

Le temps d’une tyrolienne, vous vous prenez pour Tarzan, avec la douce sensation d’avoir à nouveau 7 ans et demi. Suspendu entre ciel et terre, au milieu des arbres, l’accrobranche reste l’une des activités les plus amusantes et dépaysantes à tester ! Et si je vous disais que cette parenthèse nature est possible aux portes de Paris ? Avec ses 5 parcs en Île-de-France, Ecopark vous permet de faire le plein de sensations et de prendre un grand bol d’air à deux pas de la capitale. D’autant que chez Ecopark, l’accrobranche est bien plus qu’une activité : c’est un terrain d’exploration pour toute la famille, dès 2 ans. Les plus téméraires se lancent dans l’univers Ecopark Adventures, enchaînant ponts de singe, passerelles mouvantes et sauts dans le vide à plusieurs mètres du sol, avant de filer en tyrolienne à travers les arbres. Montée d’adrénaline garantie !

Quant aux plus joueurs, ils trouvent leur bonheur dans Ecopark Legends : un espace aérien géant sans baudrier, où trampolines, toboggans et labyrinthes invitent à grimper, bondir, glisser et s’amuser en toute liberté. Ici, chacun vit sa propre aventure.

Cinq parcs en Île-de-France

« L’accrobranche, c’est sympa… mais c’est souvent trop loin. » Et bien pas cette fois ! Avec ses cinq parcs répartis en Île-de-France, Ecopark permet à chacun de trouver son aventure à deux pas de chez lui. Vous vivez au nord de Paris ? Direction Sannois, à seulement 15 kilomètres de la capitale, où les aventuriers prennent de la hauteur dans une magnifique forêt de châtaigniers de trois hectares mêlant 23 parcours d’accrobranche aux niveaux de difficulté progressifs, accessibles à partir de 5 ans et un immense espace de filets suspendus de 1 000 m².

Plus au sud, au Domaine de Montéclin à Bièvres, les visiteurs évoluent sous des chênes centenaires à travers 11 parcours aventure et 180 ateliers (tyroliennes, murs de filet, pont de singe, etc.) qui viennent agrémenter les 1 500 mètres de parcours dans les arbres, parfois jusqu’à 20 mètres du sol !

Dans le Val-de-Marne, à Créteil Pompadour, en plein cœur du Parc Interdépartemental des Sports, l’expérience prend des airs de parenthèse nature inattendue, facilement accessible en transports en commun grâce au RER D, avec 600 mètres de tyrolienne offrant une vue imprenable sur le lac.

Ecopark pense aussi aux plus petits, du côté du sud-ouest parisien, dans la forêt de Meudon, à seulement 15 minutes de Paris en voiture : filets suspendus, piscine de boules XXL et mini parcours aérien permettent aux enfants de grimper, glisser et rebondir librement, sans harnais. Il y a même des tables de pique-nique à disposition pour reprendre des forces après l’effort.

Enfin, à Sucy-en-Brie, le dernier-né du groupe transforme les arbres en immense terrain de jeu suspendu avec trampolines, toboggans dont un de 7 mètres, labyrinthes et passerelles aériennes 100 % sécurisées, conçus pour s’amuser en hauteur en toute liberté.

Cinq parcs aux quatre coins de l’île-de-France : : de quoi satisfaire toutes les envies d’aventure et de découverte.

Parfait pour un EVJF ou un séminaire d’entreprise

Cadre verdoyant, activités ludiques : à l’approche des beaux jours, Ecopark est l’endroit parfait pour vivre des aventures riches en sensations et se créer des souvenirs mémorables en famille, entre amis ou en groupe. Pour une idée originale, le parc propose également des formules dédiées aux anniversaires d’enfants. Il est aussi idéal pour un enterrement de vie de célibataire, un séminaire d’entreprise, les sorties scolaires et les sorties des centres de loisirs, avec accueil de tous types d’événements à partir de 25 participants, sur réservation.

Chez Ecopark , l’adrénaline ne se fait jamais au détriment de la sécurité : avant chaque départ, un briefing complet et un parcours d’initiation sont proposés, tandis que les participants sont équipés de harnais et accompagnés par des opérateurs qualifiés tout au long de l’expérience. Dans la fraîcheur de la forêt, parents et enfants partagent un moment privilégié : les enfants gagnent en confiance, développent leur autonomie et tissent des liens en s’amusant, sous le regard de papa et maman qui profitent sereinement de cette parenthèse en pleine nature. Accrobranche, tyroliennes, ponts de singe… rendez-vous dans l’un des 5 parcs en Île-de-France d’Ecopark pour une aventure perchée aux portes de Paris et faire le plein de sensations en plein air.

Ecopark parcs d’accrobranche en île-de-France

ACCROBRANCHE

-Sannois (95) – Chemin de l’Ermitage – Rond point de la tour du mail

-Bièvres (91) Domaine de Montéclin, RD, 53 Route de Versailles

-Créteil(94) PIDS Plaine Nord, Chemin des Marais

FILETS

-Meudon (92) Centre Sportif Marcel Bec, Route du Pavillon l’Abbé

-Sucy-en-Brie (94) Parc municipal des Sports, Chemin de Brie

Photo de couverture : ©Ecopark Bièvres