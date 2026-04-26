Bouquet, terrarium, encres naturelles… Une sélection d’ateliers pour concevoir avec des végétaux à Paris

À Paris, fabriques, ressourceries ou centres culturels vous apprennent à avoir la main verte ! Avec l’arrivée du printemps, vous pourrez composer un bouquet avec des fleurs de saison, concevoir un terrarium qui décorera votre appartement, ou fabriquer des encres à partir de végétaux. Voici une sélection de quatre ateliers parisiens pour créer avec des plantes.
Créer un terrarium
Connaissez-vous Le Plant B ? Cette ressourcerie dédiée aux jardiniers se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. S’il s’agit d’un espace de collecte et de recyclage des outils de jardinage, elle organise aussi des ateliers pratiques ouverts au public. Parmi eux, vous pouvez notamment apprendre à concevoir un terrarium : avec un contenant et du matériel fournis, on est guidé pour planter différentes variétés qui resteront ensuite sous cloche.