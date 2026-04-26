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Bouquet, terrarium, encres naturelles… Une sélection d’ateliers pour concevoir avec des végétaux à Paris

Terrarium - © Adobe Stock

À Paris, fabriques, ressourceries ou centres culturels vous apprennent à avoir la main verte ! Avec l’arrivée du printemps, vous pourrez composer un bouquet avec des fleurs de saison, concevoir un terrarium qui décorera votre appartement, ou fabriquer des encres à partir de végétaux. Voici une sélection de quatre ateliers parisiens pour créer avec des plantes.

Créer un terrarium

Terrarium - © Adobe Stock
Terrarium – © Adobe Stock

Connaissez-vous Le Plant B ? Cette ressourcerie dédiée aux jardiniers se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. S’il s’agit d’un espace de collecte et de recyclage des outils de jardinage, elle organise aussi des ateliers pratiques ouverts au public. Parmi eux, vous pouvez notamment apprendre à concevoir un terrarium : avec un contenant et du matériel fournis, on est guidé pour planter différentes variétés qui resteront ensuite sous cloche.

Ressourcerie Le Plant B
5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris
Le 8 mai 2026, 15h30-17h30
Tarif : 30 euros
Réservation obligatoire

Concevoir des pots en mousse

Atelier Kokedama - © Graines de botaniste
Atelier Kokedama – © Graines de botaniste

Au lieu d’acheter des pots en plastique, cet atelier vous propose de vous former à la technique du kokedama, issue de l’art du bonsaï. C’est dans les années 1990 que plusieurs fleuristes japonais ont commencé à se spécialiser dans la confection de ces « sphères de mousse » servant de contenant naturel pour faire pousser les plantes. Ainsi, la fabrique WoMa (19e) vous initie à cet art et vous permet ensuite de repartir avec votre création végétale.

WoMa
15 bis rue Léon Giraud, 75019 Paris
Les 25 avril, 17 mai, 14 juin, 11 juillet 2026, 14h30-16h30
Tarif : 55 euros
Réservation obligatoire

Composer un bouquet

Bouquet - Adobe Stock
Bouquet – © Adobe Stock

Situé dans le quartier des Batignolles, Feuille Blanche, Café Noir est à la fois un salon de thé et un centre culturel organisant plusieurs ateliers créatifs. Parmi eux, vous pourrez notamment apprendre à composer un bouquet avec des fleurs printanières. Aucune expérience n’est requise, et vous pouvez venir seul ou en duo. À la fin de la séance, vous repartirez ensuite avec votre bouquet et quelques conseils pour garder son éclat encore quelques jours.

Feuille Blanche, Café Noir
102 rue Truffaut, Paris 17e
Le 9 mai 2026, 16h à 18h
Tarif : 47 euros
Réservation conseillée

Fabriquer des encres végétales

Aquarelle - © Adobe Stock
Aquarelle – © Adobe Stock

Toujours au Plant B, un atelier vous apprend à concevoir une variété de couleurs extraites de plantes, et vous initie ensuite à l’aquarelle en plein air. Avec vos encres végétales, vous pourrez peindre les paysages qui s’offrent devant vous – en cas de mauvais temps, l’atelier aura lieu dans une serre. Là aussi, tout le matériel utile pour peindre vous est fourni.

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers
5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris
Les 23 mai, 4 juillet, 5 septembre 2026, 15h-17h
Tarif : 15 euros
Réservation obligatoire

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Image à la une : © Adobe Stock

Date de dernière modification le par Romane Fraysse

Rédactrice
En écrivant sur l'actualité des musées, galeries, cinémas ou librairies, j'ai à cœur de partager un regard sincère tout en défendant des lieux indépendants.

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