Bouquet, terrarium, encres naturelles… Une sélection d’ateliers pour concevoir avec des végétaux à Paris

Ressourcerie Le Plant B

5 boulevard Poniatowski, 75012 Paris

Le 8 mai 2026, 15h30-17h30

Tarif : 30 euros

Réservation obligatoire

Concevoir des pots en mousse

Au lieu d’acheter des pots en plastique, cet atelier vous propose de vous former à la technique du kokedama, issue de l’art du bonsaï. C’est dans les années 1990 que plusieurs fleuristes japonais ont commencé à se spécialiser dans la confection de ces « sphères de mousse » servant de contenant naturel pour faire pousser les plantes. Ainsi, la fabrique WoMa (19e) vous initie à cet art et vous permet ensuite de repartir avec votre création végétale.

WoMa

15 bis rue Léon Giraud, 75019 Paris

Les 25 avril, 17 mai, 14 juin, 11 juillet 2026, 14h30-16h30

Tarif : 55 euros

Réservation obligatoire

Composer un bouquet

Situé dans le quartier des Batignolles, Feuille Blanche, Café Noir est à la fois un salon de thé et un centre culturel organisant plusieurs ateliers créatifs. Parmi eux, vous pourrez notamment apprendre à composer un bouquet avec des fleurs printanières. Aucune expérience n’est requise, et vous pouvez venir seul ou en duo. À la fin de la séance, vous repartirez ensuite avec votre bouquet et quelques conseils pour garder son éclat encore quelques jours.

Feuille Blanche, Café Noir

102 rue Truffaut, Paris 17e

Le 9 mai 2026, 16h à 18h

Tarif : 47 euros

Réservation conseillée