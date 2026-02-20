Le plus beau village du monde se situe à seulement 1h20 de Paris

Ah, l’Europe… Ce vieux continent qui collectionne les châteaux, les villages figés dans le temps et les paysages dignes d’un décor de cinéma. Pas besoin de traverser la planète pour trouver le paradis : parfois, il suffit juste de passer la Manche. Et cette fois, c’est un petit village anglais qui a raflé la mise. Le très sérieux magazine américain Forbes a dévoilé son classement des plus beaux villages du monde. Et surprise : c’est Bibury, niché dans les Cotswolds, qui décroche la première place. Prêts pour une escapade bucolique à moins de deux heures de Londres ? Zigzag vous emmène.

Un décor de roman anglais à ciel ouvert

Bienvenue dans les Cotswolds, cette région classée “Area of Outstanding Natural Beauty” depuis 1966. Ici, tout semble avoir été peint à l’aquarelle : collines ondoyantes, prairies vert tendre, moutons placides… et villages en pierre couleur miel. Bibury, avec ses 600 à 700 habitants, incarne à lui seul l’idéal pastoral britannique. L’écrivain et artiste William Morris le décrivait déjà au XIXe siècle comme « le plus beau village d’Angleterre ». Un siècle plus tard, Forbes lui offre carrément le titre mondial. Le cœur du spectacle ? Arlington Row. Cette rangée mythique de cottages date du XIVe siècle. À l’origine entrepôt de laine monastique, le bâtiment est transformé au XVIIe siècle en maisons pour tisserands. Aujourd’hui encore, ces petites bâtisses aux toits pentus et aux façades dorées sont habitées. Ajoutez à cela la rivière Coln qui serpente doucement entre les maisons, un petit pont de pierre, quelques canards nonchalants… et vous obtenez l’image parfaite de la campagne anglaise.

Une douceur de vivre… made in England

Bibury, ce n’est pas seulement une carte postale. C’est aussi :

La Bibury Trout Farm, l’une des plus anciennes fermes piscicoles encore en activité en Angleterre, où l’on peut nourrir les truites ou pique-niquer au bord de l’eau.

L’église St Mary’s Church, havre de silence et de pierres séculaires.

Le très chic The Swan Hotel, parfait pour un tea time au coin du feu ou un dîner typiquement british.

Pendant un temps, le village figurait même à l’intérieur des passeports britanniques. Symbole ultime de l’Angleterre rurale, resté intacte. On comprend pourquoi Forbes parle d’un « rêve peint à l’aquarelle ».

Le revers de la médaille : les visiteurs l’envahissent

Mais voilà : être sacré “plus beau village du monde”, ce n’est pas seulement flatteur. C’est aussi… envahissant. Certains week-ends, jusqu’à 20 000 visiteurs débarquent dans ce village de 600 âmes. Des cars de tourisme se sont longtemps aventurés sur la petite route secondaire qui mène au centre. Problème : une seule rue étroite, un unique pont à peine assez large pour une voiture, et des embouteillages dignes du périphérique. Le conseil paroissial a dû réagir : suppression de places de stationnement, création de zones de dépose-minute, limitation des grands autocars. L’objectif ? Trouver un équilibre entre habitants et visiteurs. Car Bibury reste avant tout un village vivant. Derrière les façades Instagram, il y a des gens qui travaillent, qui rentrent leurs courses, qui traversent le pont tous les jours. Plus beau village du monde : un honneur, oui. Mais à quel prix ?

Le plus beau village du monde, à seulement 1h20 de Paris

Et bonne nouvelle : ce conte de fées est à portée de week-end. Pour rejoindre Bibury, plusieurs options s’offrent à vous : un vol Paris–Birmingham d’environ 1h20 suivi d’un peu plus d’une heure de route, un train depuis Londres Paddington jusqu’à Kemble (1h30) puis 20 minutes de taxi, ou tout simplement deux heures de voiture depuis la capitale britannique. Mais on vous glisse un conseil : évitez les week-ends en haute saison, privilégiez un matin en semaine lorsque la brume flotte encore au-dessus de la Coln et, mieux encore, restez une nuit pour découvrir le village une fois les excursionnistes repartis. C’est à ce moment précis que Bibury révèle son véritable secret : le silence. Faut-il vraiment y aller ? Oui, sans hésiter mais avec douceur. Bibury n’est pas un parc d’attractions, c’est un fragment d’Angleterre qui a traversé les siècles sans perdre son âme, un endroit où l’on ralentit naturellement le pas, où l’on peut contempler un simple pont pendant dix minutes sans voir le temps passer, où l’on redécouvre le plaisir de flâner. Comme quoi, il suffit parfois d’un billet d’avion d’1h20 pour changer d’époque.