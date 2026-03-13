Deshaies en Guadeloupe, un village tropical entre plages sauvages et jardin botanique

Sur la côte nord-ouest de Basse-Terre, Deshaies séduit par sa baie, ses maisons créoles colorées, son petit port et ses plages parmi les plus belles de Guadeloupe. Ancien village de pêcheurs longtemps resté à l’écart, il attire aujourd’hui autant pour son décor caraïbe que pour son célèbre jardin botanique, installé sur l’ancienne propriété de Coluche.

Un bourg au charme intact

Deshaies n’a pas l’allure des stations balnéaires très standardisées ou trop agitées. Blotti au fond d’une baie, le village a conservé un visage authentique, avec ses maisons créoles aux teintes vives, son petit port de pêche avec ses barques colorées, ses rues bordées par la mer, et la végétation tropicale qui l’entoure. Cette douceur de vivre fait une grande partie de son attrait, tout comme son décor très photogénique qui lui donne des airs de carte postale.

Longtemps, Deshaies est resté assez enclavé. Ce n’est qu’en 1957 que la route nationale a permis d’y accéder plus facilement. Un isolement qui a laissé des traces dans l’atmosphère du lieu. Le village a gardé une personnalité bien à lui, avec un rythme plus tranquille et une impression de bout du monde qui participe beaucoup à son attrait. C’est aussi ce qui explique qu’on ait encore ici le sentiment d’un vrai village, et pas d’un décor façonné pour les visiteurs.

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Des plages parmi les plus belles de Guadeloupe

S’il y a bien un point fort à Deshaies, ce sont ses plages. Elles comptent en effet parmi les plus belles et les plus préservées de la région, avec ce mélange très guadeloupéen de sable doré, de végétation dense et de mer des Caraïbes aux reflets éclatants. Grande Anse, la plus connue, impressionne tout de suite par sa largeur, sa lumière et l’espace qu’elle déploie. Le contraste entre l’eau turquoise, la végétation dense et l’impression d’espace donne au lieu un charme fou.

Pourtant, Grande Anse ne se résume pas à la baignade. Derrière la plage, une zone humide bordée d’une végétation luxuriante permet de partir découvrir les environs en kayak, en paddle ou en pédalo. Une escapade au fil de l’eau qui ajoute à Deshaies une dimension encore plus sauvage, entre mer, mangrove et forêt tropicale. Dépaysement garanti.

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Deshaies, entre jardin botanique et escapade tropicale

L’autre spot incontournable du village, c’est son jardin botanique. Installé sur les hauteurs, sur l’ancienne propriété de Coluche, ce domaine de 7 hectares rassemble une grande variété de plantes exotiques dans un cadre particulièrement foisonnant. Il compte aujourd’hui parmi les sites les plus visités de Guadeloupe, offrant une facette plus végétale de l’île, ponctuée de fleurs tropicales, de panoramas verdoyants et de perroquets qui savent se faire remarquer !

C’est sans doute ce qui rend cette destination à la fois dépaysante, vivante et attachante. Entre son bourg de pêcheurs plein de charme, ses superbes plages sauvages, ce jardin emblématique et cette atmosphère tropicale, Deshaies réunit en un seul lieu tout ce qui fait le charme de la Basse-Terre côté Caraïbe.

FAQ de Deshaies

Où se situe Deshaies en Guadeloupe ?

Deshaies se trouve sur la côte nord-ouest de Basse-Terre, au bord de la mer des Caraïbes, dans la zone de la Côte-sous-le-Vent.

Que voir à Deshaies ?

À Deshaies, on vient surtout pour le charme du bourg, le port, les maisons créoles, la plage de Grande Anse et le jardin botanique installé sur l’ancienne propriété de Coluche.

Peut-on se baigner à Grande Anse à Deshaies ?

Oui, Grande Anse est l’une des plages les plus connues de Deshaies, appréciée pour sa grande étendue de sable blond et son décor naturel spectaculaire.

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Image en Une : Vue du bord de mer de Deshaies, avec ses maisons colorées et son atmosphère tropicale.

Mélina Hoffmann