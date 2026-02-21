Ce village hors du temps en Alsace vous fait voyager un siècle en arrière

Et si vous pouviez remonter le temps en quelques minutes seulement ? En Alsace, à Ungersheim, un village pas comme les autres plonge les visiteurs dans la vie quotidienne d’autrefois. Ici, les maisons à colombages ne sont pas de simples décors. Elles ont été démontées, sauvées, puis reconstruites pierre après pierre pour préserver l’âme d’une région. Bienvenue à l’Écomusée d’Alsace, le plus grand musée à ciel ouvert de France.

Un projet bénévole devenu une référence touristique

L’histoire commence dans les années 1970. Face à la disparition progressive des maisons traditionnelles alsaciennes, le maçon et anthropologue Marc Grodwohl mobilise des dizaines de bénévoles de l’association Maisons Paysannes d’Alsace. Leur mission : sauver ces bâtisses promises à la démolition. D’abord restaurées dans leurs villages d’origine, certaines maisons sont finalement démontées puis reconstruites dans un conservatoire unique en son genre, sur un ancien site industriel voisin des anciennes mines de potasse d’Alsace. En 1984, le village ouvre officiellement ses portes à Ungersheim avec une vingtaine de bâtiments. Aujourd’hui, il en compte près de 80.

Une immersion totale dans l’Alsace d’autrefois

Dès l’entrée, le voyage est immédiat. Le bois craque sous les pas. L’odeur du pain chaud s’échappe du four du boulanger. Le marteau du forgeron résonne dans l’atelier. Les artisans travaillent devant les visiteurs : potier, barbier, charron, vitrailliste, boulanger… Chaque geste perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération.

Sur la place des Artisans, cœur du village, les enfants profitent du manège tandis que les adultes observent la forge ou l’atelier de poterie. Un peu plus loin, la maquette du plancher de trace dévoile les secrets de construction des maisons à colombages. Autour des 80 bâtiments, 97 hectares de nature complètent l’expérience : jardins, ferme, rucher, rivière artificielle alimentée par la Thur, promenade en barque… Tout a été pensé pour recréer un véritable écosystème rural.

Un musée qui vit au rythme des saisons

L’Écomusée d’Alsace ne se visite pas de la même manière au printemps, en été ou en hiver. Tout au long de l’année, des événements rythment la vie du village : fêtes traditionnelles, ateliers participatifs, expositions, festival des Arts du Feu, Folk’Estival ou encore “La Fête au Village”. En décembre, le site se transforme totalement. Les maisons se parent de décorations anciennes, les odeurs de sapin et de bredeles envahissent les ruelles, les lumières illuminent la grande allée de Noël. Entre marché artisanal, tour en calèche et dégustations, la magie opère immédiatement. Notez la réouverture saisonnière du musée : le 3 avril 2026 !

Écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald

68190 Ungersheim

Réouverture le 3 avril 2026

Image à la une : Écomusée d’Alsace © Adobe Stock