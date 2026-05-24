5 escapades parfaites pour s’évader le temps d’un week-end prolongé

Avec les longs week-ends de printemps et les envies de grand air qui reviennent, quelques jours suffisent parfois à changer complètement de décor sans partir à l’autre bout du monde. Quelques jours suffisent pour ralentir le rythme et changer d’air ! De la Méditerranée aux falaises normandes, en passant par les routes bretonnes et les villages du Périgord, Zigzag vous a sélectionné 5 escapades parfaites pour s’évader sans trop s’éloigner.

1) Marseille

Facilement accessible en train (à seulement 3h de Paris), Marseille est toujours une destination idéale pour un break ensoleillé. Flânez dans les ruelles du Panier (plus ancien quartier de la ville) à la découverte des artistes et des ruelles qui sentent bon la Provence, admirez le Vieux-Port en sirotant un pastis, grimpez jusqu’à Notre-Dame de la Garde et partez explorer les calanques aux eaux turquoise. Entre culture, gastronomie méditerranéenne et paysages sauvages, la cité phocéenne offre un équilibre parfait entre détente et découverte.

2) Le Pays basque

À cheval entre océan et montagnes, le Pays basque séduit par son identité forte entre authenticité et caractère. Ses villages aux maisons blanches et rouges, ses plages sauvages et ses spécialités culinaires en font une destination complète pour se détendre et en prendre plein les mirettes. Alternez randonnées dans les collines, sessions de surf ou faites une pause face à l’Atlantique, en dégustant un gâteau basque. Moins fréquenté qu’en plein été, le Pays basque se découvre particulièrement bien au printemps et permet une escapade dépaysante, loin du tumulte parisien.

3) La Normandie

Accessible facilement pour un court séjour, la Normandie combine patrimoine, nature et gastronomie. Falaises d’Etretat, plages historiques et campagne verdoyante composent le décor. C’est une destination qui mêle promenades en bord de mer, visites culturelles et plaisirs gourmands autour du cidre et du camembert.

4) La Bretagne

Non loin de là, pourquoi ne pas prendre la route et se rendre en Bretagne en toute sérénité avec Fulli et sa multitude de services, du badge télépéage à la carte de recharge électrique ? Pour un véritable bol d’air, la Bretagne ça nous gagne ! Sa côte de granit rose, ses phares emblématiques et ses menhirs offrent des paysages uniques. Entre une balade sur le sentier des douaniers, une dégustation de crêpes et la découverte de petits ports de pêche, le dépaysement est total.

5) La Dordogne

Ses villages médiévaux, ses rivières sinueuses et ses châteaux permettent une escapade paisible à la campagne. On y savoure une ambiance calme, propice aux balades à vélo, aux descentes en canoë et aux repas gourmands (n’oubliez pas de goûter le fameux confit de canard). C’est l’endroit idéal pour ralentir et profiter pleinement de la nature. Et bonne nouvelle pour les voyageurs : Bergerac est à moins de 6h de route de Paris ! Pour profiter pleinement de ce trajet sans stress, Fulli, la marque qui vous simplifie la vie avec une multitude de services : badge télépéage, carte de recharge électrique, parking, stations-service et bien d’autres… propose des solutions pratiques pour voyager en toute sérénité. Grâce au télépéage et à la carte de recharge électrique, vous pourrez filer sur l’autoroute et recharger votre véhicule facilement, en savourant chaque instant de votre route vers le Périgord noir. Avec Fulli, le trajet vous paraîtra étonnamment court et agréable. Une fois arrivé sur place, vous profiterez des vallées de la Dordogne, de la Vézère et d’un sens de l’art de vivre unique en France.

Avec le retour des beaux jours, les envies d’escapade reprennent le dessus ! C’est donc le moment parfait pour découvrir la France autrement, et Fulli, la marque qui vous simplifie la vie avec sa multitude de services, du badge télépéage à la carte de recharge électrique est là pour rendre votre trajet facile et confortable.