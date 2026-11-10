À moins de 3h de Paris, cet hôtel avec spa est idéal pour un week-end sans voiture à Rotterdam !

Et si on profitait d’un week-end pour changer complètement d’air, sans avoir besoin de prendre l’avion, ni même la voiture ? À seulement 2h40 environ de Paris en train, Rotterdam est une destination idéale pour une petite escapade aux Pays-Bas, avec ses gratte-ciel, son impressionnant pont Érasme, ses maisons cubiques et ses quartiers animés au bord de l’eau. Nous y avons passé quelques jours et découvert un hôtel cinq étoiles qui nous a particulièrement séduits : le Haven Hotel Rotterdam, Curio Collection by Hilton. Face au port, à deux pas du centre-ville et doté d’un superbe spa panoramique, il a tout pour rendre le séjour aussi pratique qu’agréable. Et certaines chambres réservent même une petite surprise !

Un hôtel idéalement situé pour découvrir Rotterdam à pied

L’un des grands atouts du Haven Hotel Rotterdam, c’est incontestablement son emplacement. Installé au bord de Leuvehaven, le port historique de Rotterdam, l’établissement se trouve à proximité du célèbre pont Érasme, avec une jolie perspective sur les bateaux et les immeubles qui dessinent le paysage de la ville. Et pour ceux qui, comme nous, arrivent de Paris en Eurostar, rien de plus simple : depuis la gare centrale, il suffit de prendre le métro pendant quelques minutes jusqu’à la station Leuvehaven, située juste à côté de l’hôtel. On peut également le rejoindre à pied en une vingtaine de minutes, en profitant déjà d’une première promenade dans Rotterdam.

Une fois les valises déposées, on peut quasiment tout faire à pied ! Le centre-ville et ses boutiques, le quartier animé de Witte de Withstraat, le musée maritime ou encore les étonnantes maisons cubiques sont facilement accessibles. Les amateurs d’art pourront également rejoindre le Kunsthal, dans le Museumpark, en une dizaine de minutes environ. Et si l’on souhaite s’aventurer un peu plus loin, les transports en commun sont très pratiques et accessibles au pied de l’hôtel. Une situation idéale pour profiter pleinement de Rotterdam sans avoir à se soucier de sa voiture pendant tout le week-end !

Des chambres douillettes avec une jolie vue sur le port

Membre de la Curio Collection by Hilton, le Haven Hotel Rotterdam est un établissement cinq étoiles qui puise une partie de son inspiration dans l’histoire maritime de la ville. Réparties sur dix étages, ses 215 chambres et suites bénéficient d’une décoration contemporaine particulièrement soignée, avec des espaces lumineux et une atmosphère chaleureuse. Nous avons été charmés par les matières, les couleurs et le soin apporté aux détails, mais aussi par le confort de notre chambre : une literie dans laquelle on aurait volontiers prolongé la grasse matinée, de beaux volumes et, surtout, une superbe vue sur le port. De quoi apprécier le spectacle des bateaux et des lumières de la ville depuis son lit, de jour comme de nuit !

Et une surprise nous attendait dans la salle de bain ! En effet, certaines chambres et suites disposent de leur propre espace bien-être, avec un sauna privatif et un bain à remous. C’était justement le cas de la nôtre, et on ne s’attendait absolument pas à découvrir de tels équipements en poussant la porte ! Une attention qui rend la chambre encore plus agréable, surtout après une longue journée passée à découvrir Rotterdam.

Un spa panoramique avec piscine, sauna et massages

S’il y a bien un (autre) endroit où nous avons adoré passer du temps pendant notre séjour, c’est au Spa Haven, installé au 8e étage de l’hôtel. Entièrement rénové, cet espace bien-être bénéficie d’une situation privilégiée, avec de grandes baies vitrées qui dévoilent une superbe perspective sur le port et les immeubles de Rotterdam. Sa piscine intérieure panoramique invite à faire quelques longueurs tout en admirant la ville, avant de profiter de l’espace de repos, du sauna et du hammam. Mention spéciale au sauna avec vue, particulièrement agréable !

Et pour prolonger cette parenthèse, l’établissement propose également différents soins, dont des massages relaxants, des massages aux pierres chaudes et des rituels inspirés du hammam. Nous avons eu la chance de tester un massage et avons particulièrement apprécié ce moment de détente, installés sur une table de massage chauffante. Exactement ce dont nous avions besoin après une journée passée à arpenter Rotterdam ! Autre bonne nouvelle : le spa est aussi accessible aux personnes qui ne séjournent pas à l’hôtel, grâce à des entrées à la journée et des soins réservables en ligne. Une belle idée pour s’offrir quelques heures de déconnexion lors d’un passage à Rotterdam.

Côté restauration, nous avons également été très agréablement surpris. Le matin, le petit-déjeuner est proposé sous forme de buffet, idéal pour prendre des forces avant de partir explorer la ville. Et le soir, direction Bar Calan, le bar-restaurant de l’hôtel, pour un dîner qui a été une très belle découverte ! Nous avons particulièrement apprécié la finesse des plats, leurs associations de saveurs et le soin apporté à leur présentation. Des assiettes aussi belles que délicieuses, qui nous ont vraiment régalés ! L’établissement dispose également de LOEF Living Room & Café, un espace cosy où l’on peut s’installer pour un café, un petit-déjeuner ou un déjeuner, tandis que Bar Calan permet aussi de prolonger la soirée autour d’un cocktail.

Avec son emplacement pratique, ses chambres particulièrement confortables et son spa avec vue, le Haven Hotel Rotterdam nous a offert un très beau point de chute pour découvrir la ville. Et si Rotterdam est déjà une excellente idée d’escapade à quelques heures de Paris, cet hôtel ajoute un vrai plaisir au séjour : celui de retrouver un petit cocon après avoir passé la journée à explorer la ville.

Et pour une autre idée d’escapade accessible en train depuis Paris, découvrez aussi Gand, cette jolie ville belge dont le charme nous avait particulièrement séduits.

Infos pratiques

Haven Hotel Rotterdam, Curio Collection by Hilton

Adresse : Leuvehaven 77, 3011 EA Rotterdam, Pays-Bas

Tarifs : chambres à partir d’environ 120 € la nuit, selon les dates et disponibilités.

Accès : métro Leuvehaven (lignes D et E), à quelques minutes de Rotterdam Centraal

Depuis Paris : Eurostar direct, environ 2h40 de trajet

Spa Haven : au 8e étage, ouvert de 7h à 23h, accessible aux visiteurs extérieurs sur réservation

Questions fréquentes sur le Haven Hotel Rotterdam

Comment rejoindre le Haven Hotel Rotterdam depuis Paris sans voiture ?

Le Haven Hotel Rotterdam est facilement accessible depuis Paris grâce à l’Eurostar direct, qui relie Paris-Nord à Rotterdam Centraal en environ 2h40. Depuis la gare, quelques minutes de métro suffisent pour rejoindre la station Leuvehaven, située à proximité immédiate de l’hôtel. Une fois sur place, les principaux sites touristiques sont accessibles à pied ou en transports en commun.

Peut-on réserver une chambre avec sauna privatif au Haven Hotel Rotterdam ?

Oui ! Certaines chambres et suites du Haven Hotel Rotterdam disposent d’un sauna privatif et d’un bain à remous, notamment les catégories Spa Room et Spa Suite. Ces équipements ne sont pas présents dans toutes les chambres : mieux vaut donc vérifier la catégorie choisie au moment de la réservation.

Le Spa Haven est-il accessible sans séjourner à l’hôtel ?

Oui, Spa Haven accueille également les visiteurs extérieurs, sur réservation. Situé au 8e étage du Haven Hotel Rotterdam, il dispose notamment d’une piscine intérieure panoramique, d’un sauna, d’un bain de vapeur et d’un espace de repos. Des massages et des soins sont également proposés sur réservation.

Image en Une : Le salon LOEF du Haven Hotel Rotterdam, un espace chaleureux avec de grandes baies vitrées donnant sur le port de Leuvehaven. © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann