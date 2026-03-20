Ce village entouré de 72 cascades semble irréel

Il y a des endroits qu’on découvre par hasard, sur un écran, entre deux scrolls. Lauterbrunnen, c’est le village qui fait stopper le pouce net. Ces cascades qui dégringolent des falaises, ces sommets qui écrasent tout ce qui se trouve autour, cette vallée creusée comme si la nature avait voulu construire son propre sanctuaire, difficile d’y croire avant d’y être. Et pourtant, ça existe vraiment !

Lauterbrunnen et ses 72 cascades

La vallée de Lauterbrunnen, c’est d’abord un choc visuel. Plus de 72 cascades se jettent depuis les parois rocheuses qui encadrent le village, comme si le ciel avait décidé de se vider directement dans votre champ de vision. La plus célèbre, la chute du Staubbach, plonge de 297 mètres en un seul élan ; elle est l’une des plus hautes d’Europe. Goethe lui-même en était resté sans voix, au point d’en faire la matière de ses vers. Inutile de vous dire qu’essayer de comprendre comment c’est possible est fatigant. Parfois, certains spectacles sont faits pour être admirés.

Le village en lui-même est d’un calme rare. Église historique, hôtel Adler qui tient bon depuis des générations, chalets qui sentent le bois et la tranquillité. Dans ce sanctuaire, on respire mieux !

Le village alpin suisse pour toutes les saisons

Ce qui rend Lauterbrunnen vraiment précieux, c’est qu’il ne se met jamais en pause. En été, les sentiers de randonnée s’étirent à l’infini entre alpages et panoramas. En hiver, les pistes de ski prennent le relais et les flocons transforment la vallée en décor de conte. Et pour les amateurs d’adrénaline, les vrais, sachez que les falaises attirent chaque année environ 20 000 sauts en base-jump. C’est sans doute l’un des seuls endroits au monde où la vue des cascades rivalise avec celle des sauts en parachute. En revanche, soyez prudent, on veut vous retrouver entier à l’atterrissage !

Pour ceux qui préfèrent garder les deux pieds sur terre (ou presque), le téléphérique monte vers Mürren, un village sans voiture perché au-dessus du vide, et le train à crémaillère rejoint Wengen et ses vues imprenables sur l’Eiger. Sans voiture, sans bruit, les deux pieds au sol, juste l’Eiger en face, certains appellent ça renoncer, nous on appelle ça bien choisir !

Le village suisse qui a failli tuer James Bond

Au-dessus de la vallée, à 2970 mètres d’altitude, le Schilthorn offre l’un des panoramas les plus spectaculaires des Alpes. Et pour les cinéphiles, il y a une petite information qui change tout ! Le restaurant tournant Piz Gloria, perché au sommet, a servi de repaire à Blofeld dans Au service secret de Sa Majesté. James Bond y a tout fait exploser, sauf Tracy, qu’il a sauvée au passage. Vous pourrez y boire un café avec vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, posés comme trois géants juste en face !

Comment rejoindre ce village idyllique ?

Pas besoin de voiture, ni de GPS alpin. Lauterbrunnen se rejoint en train, ce qui est déjà en soi une bonne partie du voyage, on doit l’avouer. Depuis Interlaken, le trajet dure une vingtaine de minutes et traverse des paysages qui donnent des complexes à n’importe quelle carte postale. Sur place, le réseau de trains à crémaillère (BOB et WAB) et de téléphériques permet de sillonner toute la région sans le moindre effort. Le genre d’endroit qu’on peut visiter à tout âge, en famille, en couple ou seul avec ses pensées. Lauterbrunnen est finalement moins un village qu’une ordonnance, 72 cascades à voir sans modération, sur fond de montagnes, jusqu’à nouvel ordre !

Lauterbrunnen, canton de Berne, Suisse.