Située à 30 minutes de Caen et à quelques kilomètres seulement de Cabourg, où le charme de la Belle Époque opère encore, la cité portuaire de Dives-sur-Mer était déjà réputée pour être un lieu de culte et de pèlerinage en l’an 1001. Et si l’église Notre-Dame incarne encore ce fort attachement au culte, l’œuvre la plus parlante se trouve pourtant… dans un modeste jardin !

L’héritage normand d’un artiste autodidacte

L’ensemble est composé d’une maison d’habitation et d’un jardin ayant appartenu à Euclides Da Costa Ferreira. D’origine portugaise, ce maçon sans éducation quitte son pays à l’âge de 22 ans et arrive à Dives-sur-Mer, après un passage en Picardie, où il fait connaissance de sa future femme. S’il est embauché par l’usine locale de métallurgie Tréfimétaux, qui se trouve à quelques minutes de sa résidence, Euclides Da Costa Ferreira imagine cet univers grandeur nature à ses heures perdues et avec le soutien de son épouse. Dès 1957, dans l’impossibilité de travail suite à une tuberculose, il crée dans son jardin un univers à la fois religieux, naïf et imaginaire. Pour ce faire, il récupère de la céramique, des tesselles de porcelaine, des bouts de verre ou encore de la faïence dans les décharges à ciel ouvert. Jusqu’en 1984, année de sa mort, Euclides Ferreira da Costa va réaliser une collection de constructions pittoresques d’art brut avec des fragments d’assiettes et de verre assemblés en mosaïque : chapelles, moulins, fresques… Le couple, fervent croyant, s’inspire également du monde pour donner vie à leurs créations. En 1957, ils sont notamment bouleversés par l’histoire de Laïka, la première chienne envoyée dans l’espace par l’URSS, puis décédée. Marqués par sa mort en voyant les images à la télévision, ils décident de construire un mausolée en son honneur. Ainsi commence l’histoire de celle que l’on appelle la Maison bleue de Da Costa, en raison de la dominance du bleu de méthylène sur l’ensemble de l’œuvre.

Une œuvre intime et longtemps méconnue

Initié avec un petit monument dédié à la chienne Laïka, dont da Costa se dit choqué par “la mort solitaire d’un animal dans l’infini, pour les besoins de la science”, cet édifice d’art brut regorge d’autres curiosités, comme le Petit Moulin et la Tour Eiffel, créés en 1961, ou encore le Grand Moulin, qui date quant à lui du début des années 1970. Parmi les ouvrages les plus remarquables, ​​la représentation de Notre-Dame-de-Lourdes, mesurant 3 m de haut et 2 m de long, complétée par la présence d’une grotte complète. Créées en une vingtaine d’années, les créations de Da Costa évoluent avec les années grâce à un meilleur savoir-faire, plus d’expérience, davantage de structure et un “effet de rythme”, grâce à un jeu habile de lumière par l’usage des couleurs et de fragments de miroirs. Véritable autodidacte, Da Costa meurt en 1984, amer de n’avoir pas bénéficié d’une reconnaissance pour son œuvre. Celle-ci viendra finalement plus tard : d’abord en 1989, lorsque le site est acquis par la ville de Dives-sur-Mer, puis lorsque la maison est inscrite comme monument historique en 1991. Aujourd’hui, le site fait encore parler de lui grâce à l’équipe de bénévoles de l’association la Maison Bleue de Da Costa. En plus de proposer des visites aux particuliers en saison estivale et toute l’année pour les groupes, les écoles, les étudiants en Art, des mosaïstes et des férus d’Art Brut, et d’être ouvert aux Journées Européennes du patrimoine et à Pierres en Lumières, l’association œuvre sans relâche pour collecter des dons afin de préserver cet endroit unique en son genre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fondation du patrimoine (@fondationdupatrimoine)

Une halte immanquable de passage à Dives-sur-Mer

Aussi chaleureux et touchant soit-il, ce patrimoine étonnant n’en demeure pas moins fragile. En dépit du soin apporté par l’auteur pour renforcer les structures de ses constructions et de la réalisation méticuleuse des mosaïques, les techniques de construction utilisées ont dû faire face à un élément inévitable : le temps. À tel point qu’aujourd’hui, l’ensemble de l’œuvre se dégrade et pose des problèmes de conservation. Retenue en 2019 sur la liste des 121 projets à bénéficier du Loto du Patrimoine présidé par Stéphane Bern, la Maison Bleue nécessite notamment l’installation d’une couverture pérenne en verre, facilitant à l’avenir des travaux de restauration des édicules en mosaïque. Ouvert à de très rares occasions, cette mosaïque colorée qu’est la Maison Bleue fait penser aux constructions de Gaudi dans le parc Güell à Barcelone ou à la maison Picassiette de Raymond Isidore à Chartres. Comme une étape incontournable dans ce dépaysement qu’offre Dives-sur-Mer. À 2 km du centre de Cabourg, la ville de cœur de Guillaume le Conquérant, au riche passé médiéval encore fort présent,est assurément l’une des plus belles villes portuaires de France. De son port de plaisance avec ses bateaux, à son marché sous les halles médiévales, en passant par son village d’art, la Maison Bleu de da Costa, son centre national de la marionnette Le Sablier ou ses événements festifs, tous contribuent à faire rayonner ce joyau de la Côte Fleurie.

La Maison Bleue

13 rue des Frères-Bisson

14160 Dives-sur-Mer

À lire également : Cet édifice en bord de mer est un projet fou en hommage à la Grèce Antique

Image à la une : Maison Bleue de Da Costa © Fondation du Patrimoine