Cet édifice en bord de mer est un projet fou en hommage à la Grèce Antique

Son nom désigne une hirondelle des mers. La simple vision de cette demeure fait immédiatement penser à l’Odyssée d’Homère ou un récit de la Guerre de Troie. Si l’on pense immédiatement à la Grèce Antique en admirant la somptueuse Villa Kérylos… c’est tout à fait normal.

Une vision tout droit sortie d’un péplum

Derrière cette bâtisse qui se dresse à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, se cache la volonté du juriste, archéologue, historien, musicologue, mathématicien et homme politique Théodore Reinach qui, en helléniste passionné, commanda en 1902 la construction de cette villa. Située derrière les monumentales falaises d’Èze, la Villa de l’ancien membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres est alors réalisée par un architecte également féru d’art antique, Emmanuel Pontremoli. Achevée en 1908, la villa reflète à merveille l’art de la Grèce antique : meublée comme les luxueuses maisons grecques, elle surplombe la mer Méditerranée et offre une vue somptueuse. À l’intérieur, on y trouve des thermes et une bibliothèque, en plus de ses nombreuses pièces tels que les salons, salles à manger, salles d’eau et autres chambres. Un véritable joyau architectural, qui se retrouve sans surprise classé au titre des monuments historiques en 1966. Il faut dire que, pour donner vie à cette vision antique, des matériaux précieux ont été utilisés tels que le marbre de Carrare, l’albâtre, des bois exotiques et des citronniers, tandis que les meubles en bois sont incrustés d’ivoire, de bronze et de cuir.

Un temple vivant et animé de l’art antique

À sa mort en 1928, Théodore Reinach lègue la villa à l’Institut de France. Durant la Seconde Guerre mondiale, tandis que la Gestapo perquisitionne le domicile parisien de ses héritiers, les archives relatives à la construction de la villa sont également saisies et dispersées. Depuis 1967, et sa transformation en musée, la villa Kérylos est ouverte au public et accueille annuellement divers événements autour de l’Antiquité. Cette demeure si particulière fut également le cadre d’un dîner entre Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping, respectivement accompagnés de leur épouse. Et l’année dernière, la somptueuse bâtisse en bord de mer a bien failli faire la une de l’actualité. La Villa Kérylos était en effet en lice dans l’émission Le Monument Préféré des Français, animée par Stéphane Bern. Opposée à l’amphithéâtre d’Arles pour représenter la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la demeure imaginée par Théodore Reinach et Emmanuel Pontremoli s’est finalement inclinée. Qu’importe, en attendant d’être peut-être élu un jour monument préféré des Français, la Villa Kérylos continue de jouer son rôle de référence pour la connaissance et la diffusion de la culture grecque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dan (@daniele_mancin)

Une visite incontournable à deux pas de Nice

Une fois à l’intérieur, la décoration y est somptueuse : mosaïques et fresques sont directement inspirées de documents antiques, des scènes de vases à peintures célèbres se reconnaissent au long des murs, illustrant les grandes légendes des dieux et des héros classiques. Ici, chaque élément de la vie quotidienne a été pensé pour s’intégrer au mieux dans ce décor antique. En plus d’une argenterie dessinée sur le modèle de couverts romains, les bibliothèques et armoires se fondent harmonieusement dans le décor de chaque salle, tandis que l’on peut admirer un piano pliant dont la mécanique est cachée dans un coffre en citronnier. Qui dit villa antique dit évidemment statues : des copies fidèles de pièces antiques s’associent à merveille avec les décors muraux, plafonds et sols réalisés par de grands artistes. Au-delà de son apparence unique dans la région, la Villa Kérylos témoigne également d’un certain savoir-faire architectural. Dans sa conception, Emmanuel Pontremoli a su aménager la demeure avec le confort moderne de la Belle Époque, puisque le bassin est alimenté en eau par des robinets dissimulés sous des grilles rondes, des ouvertures agrémentent les façades et apportent la lumière naturelle à l’intérieur tandis que des miroirs et des bidets se cachent dans les décors des salles de bain. Dernière étape immanquable de la visite : le jardin méditerranéen qui entoure la villa, véritable voyage méditerranéen entre les oliviers, la vigne, les grenadiers, à l’ombre des pins et des cyprès auxquels viennent s’ajouter palmiers et papyrus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kenneth Ling (@kennethlingdesign)

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel

06310 Beaulieu-sur-Mer

Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 18h (du 2 mai au 31 août) et de 10h à 17h (du 1er septembre au 30 avril)

À lire également : Célébrités, politiques et aristocrates internationaux se retrouvaient dans cette maison Belle Époque

Image à la une : Villa Kérylos © Adobe Stock